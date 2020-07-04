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«Тренер «Динамо» Новиков — никакой». А Тедеско разве лучше?
04 июля 21:12
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Константин Рыбин/РПЛ

«Тренер «Динамо» Новиков — никакой». А Тедеско разве лучше?

«Спартак» не воспользовался домашней осечкой динамовцев в 26-м туре РПЛ – и сам потерпел поражение на своем поле. От «Тамбова».

Спартаковский босс Леонид Федун за последние недели вдоль и поперек раскритиковал РПЛовскую видеосистему, считая, что его клуб неоднократно пострадал от нее в ряде матчей. Но Федуну надо было не на VAR жаловаться и не искать судейский заговор, а со своей командой разбираться, когда она выдавала невразумительные матчи с «Уфой» (0:0) и ЦСКА (0:2), не сумев ни разу забить за 180 минут. Субботний матч с «Тамбовом» убедил в том, что «Спартак» все больше скатывается к уровню середняка, и судьи в этом не виноваты.

Ключевым моментом встречи, словно по заказу Леонида Арнольдовича, стало назначение на 34-й минуте арбитром Владимиром Москалевым неоднозначного пенальти в сторону гостей при счете 0:0 и абсолютно равной игре. 11-метровый был, надо сказать, вшивенький. Игрок гостей сыграл в мяч и по инерции ногами въехал в Джордана Ларссона. Выглядело грубо, но таких моментов в каждом матче предостаточно, большинство из них на усмотрение судьи. Москалев решил усмотреть.

А был бы VAR?.. Не стал бы утверждать, что видеосудья однозначно согласился бы с коллегой в поле, а такое нарушение наверняка захотелось бы пересмотреть. В динамике эпизод смотрелся более грубым, чем в замедленном кино. Как знать, чем бы завершился просмотр. Возможно, у Федуна снова был бы повод для недовольства судьями, а так и упрекать, кроме как свою команду, больше некого после домашнего поражения от 14-й на момент стартового свистка команды чемпионата.

«Спартак» завладел преимуществом только после того, как забил с точки. И это в домашнем матче с соперником, у которого последний бюджет в лиге. На 300 с лишним миллионов рублей меньше, чем красно-белые заплатили агентам и посредникам за прошлый год. А обошлись они Федуну, напомним, в миллиард. До этого момента москвичи играли ужасно. После гола оживились, второй мяч сотворили исключительно благодаря более высокому уровню исполнительского мастерства своего футболиста. Но умудрились пропустить три от команды, которая борется за выживание и имеет крайне скудный набор футболистов в нападении. Особенно в отсутствии Георгия Мелкадзе, лучшего игрока гостей, который принадлежит красно-белым, но отдан в аренду «Тамбову».

VAR убрали – стало только хуже. «Спартак» проиграл «Тамбову» второй матч из двух (видео)

Цельной командной игры у подопечных Доменико Тедеско вновь, как и в предыдущих матчах в Москве, не обнаружилось. Атака зашевелилась только после того, как гостям пришлось раскрываться. А игра сзади изобиловала провалами.

Крал, об отсутствии которого так жалел ряд специалистов, полагавших, что его-то и не хватало для более удачной игры с ЦСКА, не всегда отрабатывал сзади, став соучастником гола в спартаковские ворота. Возможно, не хватало в середине поля дисквалифицированного Романа Зобнина. Но кто в этом виноват, как не «Спартак»? Разве можно назвать нормальной ситуацию в клубе, если один из его лидеров сам себе придумывает удаление на ровном месте в тот момент, когда команда проигрывает? И подводит ее своим отсутствием в следующих встречах.

Багаж Олега Кононова, который, как полагали, тянул вниз дружину Тедеско, уже давно как скинули с воза. Три месяца простоя — огромный период, за который любой тренер мог проанализировать досконально все слабые места своей команды и наметить способы устранения недочетов, доставшихся в наследство от предшественника. Чем в это время занимался Тедеско? Как выстраивал командную игру, если она оказалась хуже, чем у самого бедного коллектива РПЛ? До этого же были блеклые игры с «Уфой» и ЦСКА.

А ведь красно-белым в субботу предоставился великолепный шанс догнать по потерянным очкам «Динамо» - основного конкурента в борьбе за шестое место, которое при определенном раскладе — если «Зенит» выиграет Кубок России (и пройдет при этом в полуфинале «Спартак») - дает путевку в Лигу Европы. Бело-голубые, играя с конца первого тайма в большинстве, все же уступили «Арсеналу» - 0:1. И так же, как и «Спартак», уходили под свист немногочисленных по воле регламента зрителей. Заслужили своей невнятной игрой.

Любопытно, что перед матчем известный питерский комментатор Геннадий Орлов вдруг неожиданно резко наехал на динамовского главного тренера Кирилла Новикова, а заодно на его коллегу из «Краснодара» Мурада Мусаева. Заявил, что последние высказывания обоих наставников, которые свалили вину за неудачные результаты команды на судейские решения, не выдерживают критики.

«Когда тренеры так говорят, их надо штрафовать. Комиссия по этике должна наказывать деньгами, непосещением скамейки запасных. Нельзя просто так мазать наш футбол и судей. Все ошибаются, и тренеры в том числе. К тренерам у меня претензии. Ни «Краснодар», ни «Динамо» не готовы играть. Сколько у них ошибок! Поставленной игры нет, а виноваты судьи. Эти тренеры — никакие, а в Англии за такое наказывают Клоппа, Моуринью».

Орлов, конечно, как в воду глядел с Новиковым, но... Если эти тренеры никакие, но идут в таблице выше (бело-голубые, правда, если считать по потерянным очкам, но все же) «Спартака», у которого и бюджет больше, и подбор исполнителей круче, то чем лучше Тедеско?

Разве тем, что в отличие от «Динамо» с «Краснодаром», судей у красно-белых винит в поражениях другой человек. Не главный тренер.

Первый после Дзюбы. Луценко забил за «Арсенал» в четвертом матче подряд (видео)

РПЛ. 26-й тур

«Спартак» - «Тамбов» - 2:3 (1:0)
Голы: З. Бакаев, 36 – с пенальти – 1:0. Чуперка, 60 – 1:1. Ларссон, 64 – 2:1. Грицаенко, 73 – 2:2. Обухов, 82 – с пенальти – 2:3.

«Динамо» - «Арсенал» - 0:1 (0:1)
Гол: Луценко, 17.

«Крылья Советов» - «Ростов» - 0:0

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