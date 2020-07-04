«Тренер «Динамо» Новиков — никакой». А Тедеско разве лучше?

Спартаковский босс Леонид Федун за последние недели вдоль и поперек раскритиковал РПЛовскую видеосистему, считая, что его клуб неоднократно пострадал от нее в ряде матчей. Но Федуну надо было не на VAR жаловаться и не искать судейский заговор, а со своей командой разбираться, когда она выдавала невразумительные матчи с «Уфой» (0:0) и ЦСКА (0:2), не сумев ни разу забить за 180 минут. Субботний матч с «Тамбовом» убедил в том, что «Спартак» все больше скатывается к уровню середняка, и судьи в этом не виноваты.

Ключевым моментом встречи, словно по заказу Леонида Арнольдовича, стало назначение на 34-й минуте арбитром Владимиром Москалевым неоднозначного пенальти в сторону гостей при счете 0:0 и абсолютно равной игре. 11-метровый был, надо сказать, вшивенький. Игрок гостей сыграл в мяч и по инерции ногами въехал в Джордана Ларссона. Выглядело грубо, но таких моментов в каждом матче предостаточно, большинство из них на усмотрение судьи. Москалев решил усмотреть.

А был бы VAR?.. Не стал бы утверждать, что видеосудья однозначно согласился бы с коллегой в поле, а такое нарушение наверняка захотелось бы пересмотреть. В динамике эпизод смотрелся более грубым, чем в замедленном кино. Как знать, чем бы завершился просмотр. Возможно, у Федуна снова был бы повод для недовольства судьями, а так и упрекать, кроме как свою команду, больше некого после домашнего поражения от 14-й на момент стартового свистка команды чемпионата.

«Спартак» завладел преимуществом только после того, как забил с точки. И это в домашнем матче с соперником, у которого последний бюджет в лиге. На 300 с лишним миллионов рублей меньше, чем красно-белые заплатили агентам и посредникам за прошлый год. А обошлись они Федуну, напомним, в миллиард. До этого момента москвичи играли ужасно. После гола оживились, второй мяч сотворили исключительно благодаря более высокому уровню исполнительского мастерства своего футболиста. Но умудрились пропустить три от команды, которая борется за выживание и имеет крайне скудный набор футболистов в нападении. Особенно в отсутствии Георгия Мелкадзе, лучшего игрока гостей, который принадлежит красно-белым, но отдан в аренду «Тамбову».

Цельной командной игры у подопечных Доменико Тедеско вновь, как и в предыдущих матчах в Москве, не обнаружилось. Атака зашевелилась только после того, как гостям пришлось раскрываться. А игра сзади изобиловала провалами.