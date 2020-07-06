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Уткин и Дзюба в одной команде. Символическая сборная 26-го тура РПЛ
06 июля 09:54
автор: Алексей Безъязычный
автор фото: Андрей Шрамко/ФК "Краснодар"

Уткин и Дзюба в одной команде. Символическая сборная 26-го тура РПЛ

«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.

ВРАТАРЬ

Андрей ЛУНЕВ («Зенит»)
Вполне возможно, питерский клуб не праздновал бы сейчас свое шестое российское чемпионство, если бы в конце первого тайма матча в Краснодаре голкипер команды не отразил пенальти от Вандерсона, а затем и добивание бразильца. Лунев исправил чудовищную ошибку Дугласа Сантоса, который «привез» этот 11-метровый - и не дал хозяевам повести в счете. Момент был, безусловно, ключевым. Деморализованный «Краснодар» тут же пропустил «гол в раздевалку». После перерыва игра пошла под диктовку «Зенита». А досрочный титул гостям, напомним, гарантировала только победа.

ПРАВЫЙ ФЛАНГ

Алексей РЫБИН («Тамбов»)
По всем статьям выиграл персональную дуэль на своей бровке у спартаковца Айртона. Исполнил рассчетливый навес на дальнюю штангу, с которого Валерий Чуперка забил первый мяч в ворота Александра Максименко.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Ярослав РАКИЦКИЙ («Зенит»)
Избежал ошибок под прессингом, который периодически включали хозяева, не уступал в верховых единоборствах, при подключениях в атаку нанес один опасный дальний удар, а в самом конце спас «Зенит» от пропущенного мяча после выстрела Магомеда-Шапи Сулейманова.

Алексей ГРИЦАЕНКО («Тамбов»)
Выполнив огромный объем черновой работы сзади, вовремя подключился в чужую штрафную при розыгрыше штрафного и забил роскошный гол головой в девятку ворот «Спартака» после навеса Александра Каплиенко. Счет стал 2:2, и с этого момента красно-белые окончательно «поплыли».

ЛЕВЫЙ ФЛАНГ

Юрий ЖИРКОВ («Зенит»)
До перерыва питерцы испытывали колоссальные проблемы слева в защите. Но с выходом Жиркова (который в перерыве заменил Магомеда Оздоева и при этом занял позицию Дугласа Сантоса, сместившегося в опорную зону) игра «Зенита» приобрела необходимый баланс. Свои 45 минут ветеран отработал блестяще. И именно навес Жиркова воплотися в решающий мяч Сердара Азмуна.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Иван ОБЛЯКОВ (ЦСКА)
Как и в дерби со «Спартаком», сцементировал середину поля. Помог отличиться Федору Чалову, который прервал свою длившуюся с ноября 2019 года «засуху» и забил победный мяч в Грозном.

ПОД НАПАДАЮЩИМИ

Даниил УТКИН («Краснодар»)
20-летний воспитанник краснодарской академии провел лучший матч в карьере, забив «Зениту» столько же голов (2), сколько за 21 предыдущий матч в элитном дивизионе. Второй мяч Уткина получился с приставкой «супер». Даниилу удался потрясающий по силе и точности дальний обводящий удар в правую от Лунева девятку.

Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА)
Стал главным вдохновителем разгрома «Ахмата» (4:0), конструируя большинство атак армейцев в отсутствие дисквалифицированного Марио Фернандеса, который обычно берет на себя значительную часть плеймейкерских функций за счет подключений по правому флангу. Забил рабочий гол.

НАПАДАЮЩИЕ

Артем ДЗЮБА («Зенит»)
Никак не может после рестарта сезона забить с игры, зато пенальти реализует исправно (4 из 4 в 4 матчах). При счете 3:2 в пользу «Зенита» попал в перекладину, а вскоре отметился голевой передачей на Алексея Сутормина, изумительно обработав головой дальний вынос Лунева. Дзюба продолжает уверенно лидировать в гонках лучших снайперов (16 голов) и ассистентов (11 передач) РПЛ-2019/20.

Сердар АЗМУН («Зенит»)
В начале матча подкараулил ошибку Юрия Газинского, выведя «Зенит» вперед. А после второго мяча Уткина тут же остудил пыл «Краснодара» еще одним забитым мячом, который стал для питерцев золотым. У Азмуна 13 голов в РПЛ. Иранец готов навязать конкуренцию Дзюбе в споре за звание лучшего бомбардира.

Евгений ЛУЦЕНКО («Арсенал»)
Мастерски подставил ногу под прострел Даниила Лесового, продлив голевую серию в РПЛ до четырех матчей и обеспечив тулякам важную победу на выезде над своей бывшей командой - «Динамо».

Символическая сборная 26-го тура:
Лунев - Рыбин - Ракицкий, Грицаенко - Жирков - Обляков - Уткин, Влашич - Дзюба, Азмун, Луценко

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