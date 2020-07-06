Нужен еще один Малком, только подешевле. Как «Зениту» стать суперклубом за пределами России

И, конечно, нельзя недооценивать роль капитана сборной России в зенитовской раздевалке, где он одновременно лидер, мотиватор и главный балагур. Порой шутки получаются «на грани» , но команду Дзюба в тонусе держит, расслабиться, приуныть не дает. А заодно не боится медийности - готов прокомментировать СМИ все на свете, активно обновляет свой инстаграм.

Но даже сухих цифр - 27 результативных действий в 25 матчах – хватит, чтобы назвать нынешний сезон Дзюбы феноменальным. На память сразу приходит Халк с его 33 (17+16) очками за результативность в 27 матчах РПЛ-2015/16.

В России никто не сравнится с Дзюбой в мощи и, как следствие, умении вести единоборства. В итоге за счет силовых качеств он больше всех забил (16 голов) и отдал (11 передач), а сколько на его счету предголевых пасов и спровоцированных ошибок защитников... Показателен третий гол «Зенита» в чемпионском матче с «Краснодаром» (4:2). Дзюба навязал верховую борьбу Александру Мартыновичу , мяч отскочил к Далеру Кузяеву , а затем – к забивавшему с полуметра Сердару Азмуну . В официальной статистике вклад Дзюбы не отмечен, но его роль в это эпизоде оказалась ключевой.

Сколько бы фанаты соперников ни скандировали ругательства в адрес Артема Дзюбы , это объективно лучший российский футболист последних двух лет. Через него строится вся атакующая игра «Зенита», забившего к 26 туру на 13 (!) мячей больше любой другой команды РПЛ.

На международной арене сильные качества Дзюбы также востребованы. Неслучайно его постоянно сватают то в «Интер», то в «Тоттенхэм». Да, большим технарем уже не станет, но способен продавить практически любого защитника, за исключением, пожалуй, Вирджила ван Дейка. На сколько еще хватит эту «машину»? Пока силы будут, а сил у Артема невпроворот.

ЛУЧШИЙ АТАКУЮЩИЙ ДУЭТ

Вторая слагаемая зенитовского успеха вытекает из первой. Великолепная игра Дзюбы позволила раскрыться Азмуну. Иранец всегда ждет передачи от своего партнера по нападению и за счет скорости успевает оказаться в нужной точке в штрафной. Они с Дзюбой понимают друг друга с полуноты. Этот атакующий дуэт - безусловно, сильнейший в РПЛ. Однако существовать ему, похоже, осталось недолго. Азмуна активно зазывают в Европу.

Впрочем, даже если иранец останется, это еще не гарантия побед в Лиге чемпионов. Прошлой осенью Азмун забил в двух первых турах «Лиону» и «Бенфике», после чего умолк до вылета «Зенита» из турнира. Европейские соперники быстро разбирают игру «Зенита» и понимают, что если закрыть кого-то из «сладкой парочки», атакующий потенциал сине-бело-голубых снижается вдвое. Потому что оба нападающих – ролевики, обладающие ограниченным функционалом. Тот же Азмун хорош только в беготне и умении вовремя подставить ногу. Для феерии в Краснодаре этого достаточно, а против условного «Лейпцига» маловато.

БУЛЬДОГИ В ОПОРНОЙ ЗОНЕ

Сила «Зенита»-2019/20 - это центральная ось, от нападания до обороны. Причем для команды, стремящейся доминировать, у питерцев довольно нестандартная пара центральных полузащитников. Вильмар Барриос и Магомед Оздоев в первую очередь хороши в разрушении, а не созидании, за которое у Сергея Семака отвечают форварды и фланги. На уровне РПЛ цепкости Барриоса и работоспособности Оздоева с лихвой хватает, чтобы забетонировать все подходы к штрафной. Поэтому-то «Зенит» так мало пропустил - 14 мячей, на семь меньше, чем вторая по этому показателю «Уфа».

Кстати, в Лиге чемпионов Семак предпочитал строить игру вторым номером (42,2 процента владения мячом в групповом турнире-2019). Очевидно, главный тренер не верил в то, что паре опорников по силам сдержать натиск топ-клубов, играющих в три центральных полузащитника. В результате мы видели совсем другой «Зенит», садящийся глубоко в защиту. И результаты были совсем другие. Не такие, как в России, а гораздо-гораздо хуже.

ОПЫТ ИВАНОВИЧА, УПРАВЛЯЕМЫЕ ПЕРЕДАЧИ РАКИЦКОГО

За Ярослава Ракицкого и Бранислава Ивановича, опять же, говорит количество пропущенных мячей. Поскольку через зенитовский центр соперники в РПЛ проходят редко, основная задача украинца и серба - прерывать подачи и прострелы. Иванович обеспечивает надежность за счет опыта и габаритов, Ракицкий – мобильности и самоотверженности.

Но лучшей эту пару центральных защитников делают их атакующие навыки. Иванович очень опасен при стандартах в чужой штрафной – с четырьмя голами он аж третий (!) бомбардир »Зенита» после Дзюбы и Азмуна. А Ракицкий срывает аплодисменты благодаря «радиоуправляемым» передачам на любое расстояние. Эта его способность обеспечивает команде быстрый выход из обороны.

Тем не менее, в лигочемпионских реалиях что Иванович, что Ракицкий слишком тихоходны. Каждый заброс соперника за спину защитникам прошлой осенью становился потенциальным выходом один на один. К тому же украинец грешит позиционными ошибками, которые сходят с рук в РПЛ, но не в Европе. Неслучайно в Лиге чемпионов Семак выпускал своего третьего защитника - Йордана Осорио.

СУММА МАСТЕРСТВА

Очевидное преимущество «Зенита» над конкурентами по РПЛ – в подборе исполнителей. За исключением вратарской линии, практически все позиции укреплены футболистами, претендующими на статус лучших в чемпионате. Поэтому в большинстве матчей - даже против прямых конкурентов - питерцы играют с большим запасом. Показательно, что и «Краснодару», и «Тамбову» в предыдущих двух турах »Зенит» забивал в течение двух-трех минут после пропущенных голов. Когда было очень нужно, команда просто переходила на чужую половину поля и отправляла мяч в сетку, «не спрашивая разрешения».

Такой перевес обеспечивает и фантастическая по российским меркам скамейка запасных. О чем говорить, если Олег Шатов, в любой другой команде игравший бы в основе, в «Зените» регулярно остается без практики. Он полностью пропустил матчи с ЦСКА и «Краснодаром», и это при том, что в обоих случаях Семак использовал все пять замен. Зато ворота Игоря Акинфеева поразил Себастьян Дриусси, «Тамбова» – Эмилиано Ригони, «Краснодара» – Алексей Сутормин. Все трое выходили на замену.

Впрочем, в европейском контексте зенитовское »обилие» смотрится смехотворно. Почти на всех позициях (и точно на всех ключевых) разница в классе между футболистами основы и запасными колоссальная, поэтому усилить игру в ходе серьезного матча Лиги чемпионов способны только Дриусси и Юрий Жирков. Да и то, мягко говоря, без гарантии.

СТАБИЛЬНОСТЬ = ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

По большому счету, 9 игроков основы «Зенита» из 11 известны заранее. Вопросы могут быть только к вратарской линии и позиции левого полузащитника, которую в последних матчах занимает Кузяев. Большинство футболистов играют вместе больше года, отлично взаимодействуют, страхуют друг друга, что делает команду Семака похожей на «Спартак» 1990-х, в котором Олег Романцев тоже опирался на ограниченную обойму.

Проблема же в том, что Семак не может эффективно изменить ни стиль, ни расстановку. Поэтому в Лиге чемпионов зенитовская структура начинает сыпаться. Кстати, периодически это присходит и в РПЛ, когда соперник идеально выполняет план на игру. Показательно, что «Локомотив» (при Юрии Семине) и «Уфа» Вадима Евсеева в сезоне-2019/20 отдали «Зениту» только по одному очку (из шести) и ни разу не позволили поразить свои ворота.

УСИЛИТЬ КАЖДУЮ ЛИНИЮ

Вывод: имеющимся составом «Зенит» может стабильно побеждать в РПЛ еще несколько лет, заменяя только выбывающих из строя ветеранов – 36-летнего Жиркова, его ровесника Ивановича и 33-летнего Михаила Кержакова. Но для выхода в плей-офф Лиги чемпионов (а мы помним, что еще совсем недавно амбиции руководства клуба распространялись как минимум на четвертьфинал с перспективой поднять над головой заветный трофей) требуется усиление.

Семаку нужен еще один форвард, даже если Азмун останется в команде. Во-первых, потому что иранцу и Дзюбе периодически требуется передышка. Во-вторых, так как Сердар не всегда форме. В-третьих, для возможности усиления игры по ходу матча.

Также надо искать правого защитника. В группе ЛЧ-2019 Игорь Смольников и Вячеслав Караваев сыграли очень слабо, допустив много атак через свой фланг. Но если у армейского воспитанника есть перспектива роста, то 31-летний Смольников едет с ярмарки. На его место было бы неплохо подыскать цепкого, скоростного футболиста, умеющего поддержать и даже завершить атаку.

Не помешал бы Семаку и левый полузащитник, особенно если Дриусси все-таки уедет, о чем говорят достаточно давно. В идеале – уровня Малкома, только, разумеется, гораздо дешевле. А еще - центральный защитник, даже в том случае, если Иванович продлит соглашение. Можно, конечно, выкупить у «Порту» Осорио, в целом венесуэлец оставил приятное впечатление. Но этого для запаса прочности не хватит. Ведь на Эммануэля Мамману особой надежды нет.

Наконец, стило бы подыскать на рынке креативного центрального полузащитника. Тогда бы Семак смог варьировать стартовую расстановку в зависимости от задач на матч. Александр Ерохин на эту роль не подходит. Даже в РПЛ, что уж говорить о Лиге чемпионов...

Турнирная таблица РПЛ