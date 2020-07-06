Дайте Тедеско поработать в «Спартаке». Итоги 26-го тура с Ловчевым

При этом оба гола «Спартака» сделал Джордан Ларссон . Тоже повод задуматься. Да, швед быстр, техничен и вообще молодец, но его индивидуальных действий явно недостаточно для побед. Особенно если учесть, что красно-белым свойственно убегать в контратаки, а Александр Соболев и Эсекиэль Понсе высокой скоростью не обладают.

Кажется, никто не учит защитников «Спартака» смотреть по сторонам. Голова все время должна вертеться на 180 градусов, но вспомните первый гол в ворота Александра Максименко , забитый Валерием Чуперкой . Там было два нападающих «Тамбова» против пяти защитников, все они смотрели на владевшего мячем Алексея Рыбина и никто не удосужился взглянуть себе за спину. Неужели Тедеско не в состоянии объяснить простую истину? Тогда позовите меня – я научу защитников «Спартака» правильно играть в футбол! Они своими детскими ошибками уже достали. Когда оборона пропускает такие голы, любую команду это прибьет.

Все ругают Алекса Крала , проигравшего верховую борьбу Алексею Грицаенко , но я обратил внимание на то, как в принципе команда Доменико Тедеско выстраивается при стандартах: восемь человек стоят в линию в метре друг от друга. Они просто стоят в зоне и смотрят, к кому мяч прилетит, не держа никого персонально. Вот из-за спин у них соперники и выскакивают...

Сейчас пишут, что под вопросом перспективы в «Спартаке» Тедеско и гендиректора Томаса Цорна. Не могу оценивать их профессиональные качества, потому что просто их не знаю. Но менять в очередной раз тренера – это несерьезно. Тренеров в «Спартаке» тасуют, как карты в колоде. Какого результата можно достичь в этой ситуации? Надо вместе с Тедеско комплектовать состав на следующий сезон и дать ему время наладить игру.

Что же до возможного прихода на место Цорна Александра Жиркова, то от перемены слагаемых сумма, как известно, не меняется. Ничего плохого сказать о Цорне не хочу, он нормальный парень, однако есть в «Тамбове» Жора Ярцев, который за несколько лет поднял клуб из ПФЛ в РПЛ, а его, знающего специалиста, брать не хотят. Когда-то Леонид Федун уверовал, что те, кто работали за границей, знают футбол лучше. Но разве это так?

«КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ» - 2:4

СЕМАК ЗА ПАРУ ЛЕТ СЕРЬЕЗНО ПРИБАВИЛ В МАСТЕРСТВЕ

Анна Мейер/ФК "Зенит"

Ездил в выходные в Петербург, встречался с Артемом Дзюбой, заранее поздравил его с победой в чемпионате, еще до матча с «Краснодаром»... Был, кстати, впечатлен подходом зенитовцев к безопасности на фоне пандемии. Стоял у ворот их базы в Удельном парке, мимо меня проезжали все футболисты. И я обратил внимание, что всем запретили пользоваться услугами водителей, снимать маску даже в машине и останавливаться где-то по дороге. Очень серьезный подход. Даже фотографировались в масках.

...Хорошо, что «Зенит» оформил чемпионство в матче двух самых играющих команд России. Остальные все мучаются, а здесь комбинации, обводки, красивые голы. Однако «Краснодар» был обречен, даже если бы Вандерсон забил пенальти. «Быки» не выстраивают сзади Брестскую крепость, даже ведя в счете. Просто не умеют. А «Зенит» в такой открытой игре всегда реализует свое преимущество в классе. Питерцы очень стабильны. И неслучайно стали чемпионами так рано, за четыре тура до конца.

Всю игру в Краснодаре «Зенит» проводил одну и ту же комбинацию: следовал заброс на Дзюбу, а тот скидывал мяч на ход партнерам. Сердар Азмун в первом тайме не забил, а вот Алексей Сутормин во втором свой шанс реализовал. И так из матча в матч. Никто в РПЛ противоядия этому приему до сих пор не нашел.

Дзюба логично лидирует в гонках лучших снайперов и лучших ассистентов. Вообще, он с детства много забивал, еще когда по юношам с ним работал сын Георгия Ярцева. Но почему-то впоследствии тренеры вроде Валерия Карпина или Роберто Манчини в него не верили. А сегодня Дзюба - самый значимый футболист не только «Зенита», а всей РПЛ. И сборную без него представить невозможно. Если раньше дети ходили в футболках Криштиану Роналду и Лионеля Месси, то теперь они носят на спине фамилию «Дзюба»...

В тройку главных творцов зенитовского чемпионства, помимо Дзюбы, включу Азмуна и Ярослава Ракицкого. Украинец привнес в игру команды нацеленность на ворота при выходе из обороны. Благодаря Ракицкому «Зенит» не дожидается, когда соперник вдесятером выстроится в штрафной, а длинными передачами выводит нападающих в свободные зоны. И те знают, как распорядиться мячом.

Конечно, заслуживает похвалы и Сергей Семак. При нем до автоматизма сработалась пару Дзюба – Азмун, в команду были умело вмонтированы все новички последних двух сезонов - Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Малком. Последний приехал из «Барселоны» в никакой форме. Но сейчас бразильца не узнать. Он один из лидеров. И такой прогресс отлично характеризует Семака, который за эти два зенитовских сезона серьезно вырос как тренер.

Теперь нужно сделать следующий шаг - добиться результата в Лиге чемпионов. Пока уверенности, что получится, нет. Поторму что в РПЛ «Зениту» остро не хватает игр такого же накала, как в Краснодаре. Было бы таких 20 за сезон, а не 4-5, не было бы таких провалов в еврокубках, как прошлой осенью.

«ЛОКОМОТИВ» - «СОЧИ» - 0:0

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ МИРАНЧУКА УЖЕ ЗА ГРАНЬЮ

Алексей Миранчук в компенсированное время не реализовал пенальти - и тем самым сделал матч «Краснодар» - «Зенит» чемпионским. Однако проблема «Локо» совсем не в этом промахе. Никто в команде, кроме Миранчука-старшего, после рестарта не смог поразить ворота. За четыре тура. Но нельзя же все время выезжать за счет одного футболиста! Это уже за гранью. Железнодорожники создают слишком мало моментов, атака у них довольно слабая.

Александр Кокорин в «Сочи» в последнее время сдал. После зимнего перерыва было видно, как он соскучился по футболу, как хочет доказать, что зря «Зенит» отдал его в аренду. Летом такого рвения мы не видим. Кокорин любит и умеет играть в футбол, однако держать высокий уровень бесконечно невозможно.

Елена Рыбакова/ФК "Локомотив"

«АХМАТ» - ЦСКА - 0:4

ПОБЕДА В ДЕРБИ ВООДУШЕВИЛА АРМЕЙЦЕВ

Не стал бы связывать разгромную победу армейцев в Грозном с возвращением Виктора Гончаренко из Белоруссии на прошлой неделе (пользуясь случаем, приношу соболезнования главному тренеру ЦСКА в связи со смертью его мамы). Причина игрового всплеска команды кроется в положительном исходе дерби со «Спартаком». Те 2:0 воодушевили красно-синих.

Неслучайно Игорь Акинфеев оформил третий кряду «сухарь». Вадим Карпов и Виктор Васин сели на лавочку, в состав вернулся опытный Кирилл Набабкин, и оборона ЦСКА наладилась. Интересно, что эти изменения, пока отсутствовал Гончаренко, внес Сергей Овчинников.