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Дзюба изобразил половой акт с Азмуном. Иранца на родине могут ждать 100 ударов плетью
06 июля 17:04
автор: Иван Сергеев

Дзюба изобразил половой акт с Азмуном. Иранца на родине могут ждать 100 ударов плетью

В чемпионской раздевалке после победы над «Краснодаром» форвард «Зенита» Артем Дзюба очень неудачно пошутил над автором золотого дубля Сердаром Азмуном.

С самого утра российские соцсети бурно обсуждают не только забавную описку Тины Канделаки, поздравившую с чемпионством баскетбольный «Зенит» вместо футбольного, но и скандальный фрагмент празднования питерцами шестого российского золота. В раздевалке камера случайно выхватилу Дзюбу, который, подойдя со спины к Азмуну, зачем-то решил... сымитировать половой акт с иранским нападающим.

Надо сказать, автор золотого дубля не возражал против выходки Дзюбы, хотя, возможно, и не догадывался о том, что именно происходит у него сзади. Российскому форварду, судя по его хохоту, шутка очень понравилась. Однако есть проблема. И это вовсе не депутаты нашей Госдумы, которые в последние дни обрушились на производителей мороженого «Радуга» за якобы пропаганду ЛГБТ.

Дело в том, что на родине Азмуна предусмотрена уголовная ответственность за любые проявления нетрадиционной половой связи. За доказанный сексуальный контакт двух мужчин полагается смертная казнь. А имитация подобных отношений - так называемый тафхиз (трение о бедра и ягодицы партнера) - влечет за собой наказание в виде ста ударов плетью. Либо - опять же... смертную казнь, если подобные действия в отношении мусульманина совершил немусульманин.

В общем, если это «странное» видео увидят в Тегеране, то Дзюбе на территории Ирана лучше не показываться. Даже если сборной России придется проводить гостевой матч с национальной командой ближневосточного государства. Ну а бедняге Азмуну не позавидуешь. На родину ему в любом случае вернуться придется. И не надо думать, что в закрытой стране, строго придерживающейся правил шариата, подобные вещи обратят в шутку. Это вам не мороженое «Радуга». За такое в Иране действительно можно получить плетьми по спине.

Покой «Зениту» только снится. Какие рекорды могут побить чемпионы России-2020

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