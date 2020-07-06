Дзюба изобразил половой акт с Азмуном. Иранца на родине могут ждать 100 ударов плетью

С самого утра российские соцсети бурно обсуждают не только забавную описку Тины Канделаки, поздравившую с чемпионством баскетбольный «Зенит» вместо футбольного, но и скандальный фрагмент празднования питерцами шестого российского золота. В раздевалке камера случайно выхватилу Дзюбу, который, подойдя со спины к Азмуну, зачем-то решил... сымитировать половой акт с иранским нападающим.

Насколько я понял, все началось с того, что @tina_kandelaki попросила Дзюбу поздравить Оздоева с дублем, но произошла путаница... pic.twitter.com/uikV8GDCO4 — Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) July 6, 2020

Надо сказать, автор золотого дубля не возражал против выходки Дзюбы, хотя, возможно, и не догадывался о том, что именно происходит у него сзади. Российскому форварду, судя по его хохоту, шутка очень понравилась. Однако есть проблема. И это вовсе не депутаты нашей Госдумы, которые в последние дни обрушились на производителей мороженого «Радуга» за якобы пропаганду ЛГБТ.

Дело в том, что на родине Азмуна предусмотрена уголовная ответственность за любые проявления нетрадиционной половой связи. За доказанный сексуальный контакт двух мужчин полагается смертная казнь. А имитация подобных отношений - так называемый тафхиз (трение о бедра и ягодицы партнера) - влечет за собой наказание в виде ста ударов плетью. Либо - опять же... смертную казнь, если подобные действия в отношении мусульманина совершил немусульманин.