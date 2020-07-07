Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 27-го тура РПЛ

Нужен еще один Малком, только подешевле. Как «Зениту» стать суперклубом за пределами России

Внутри страны «Зенит» – лучший с запасом, но для Лиги чемпионов требуется большее. «Советский спорт» разобрал слагаемые успеха питерцев в РПЛ-2019/20 и выделил болевые точки команды.