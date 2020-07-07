Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 27-го тура РПЛ

В двадцать седьмом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет шесть игр:
7 июля
18.30 (мск)
«Тамбов» - «Ахмат» (комментатор - Аксенов)
20.30 (мск)
«Арсенал» - «Крылья Советов» (комментаторы - Трушечкин, Неценко)
8 июля
В двадцать седьмом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет шесть игр:
7 июля
18.30 (мск)
«Тамбов» - «Ахмат» (комментатор - Аксенов)
20.30 (мск)
«Арсенал» - «Крылья Советов» (комментаторы - Трушечкин, Неценко)
8 июля
18.00 (мск)
«Зенит» - «Сочи» (комментаторы - Генич, Моссаковский)
20.30 (мск)
«Спартак» - «Локомотив» (комментаторы - Казанский, Арустамян)
9 июля
17.00 (мск)
«Уфа» - «Динамо» (комментаторы - Поленов, Аболин)
20.30 (мск)
«Рубин» - «Краснодар» (комментаторы - Шмурнов, Титов)
Еще два матча будет транслировать платный «Матч Премьер»:
8 июля
18.00 (мск)
«Оренбург» - ЦСКА (комментатор - Шмельков)
20.30 (мск)
«Ростов» - «Уфа» (комментатор - Нагучев)
Положение после 26 туров