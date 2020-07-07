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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 27-го тура РПЛ
07 июля 09:37
автор: Иван Сергеев

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 27-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.

В двадцать седьмом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет шесть игр:

7 июля

18.30 (мск)
«Тамбов» - «Ахмат» (комментатор - Аксенов)

20.30 (мск)
«Арсенал» - «Крылья Советов» (комментаторы - Трушечкин, Неценко)

8 июля

18.00 (мск)
«Зенит» - «Сочи» (комментаторы - Генич, Моссаковский)

20.30 (мск)
«Спартак» - «Локомотив» (комментаторы - Казанский, Арустамян)

9 июля

17.00 (мск)

«Уфа» - «Динамо» (комментаторы - Поленов, Аболин)

20.30 (мск)

«Рубин» - «Краснодар» (комментаторы - Шмурнов, Титов)

Еще два матча будет транслировать платный «Матч Премьер»:

8 июля

18.00 (мск)
«Оренбург» - ЦСКА (комментатор - Шмельков)

20.30 (мск)

«Ростов» - «Уфа» (комментатор - Нагучев)

Положение после 26 туров

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