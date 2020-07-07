Юрий Гаврилов: Шокирован увольнением Цорна. Он же недавно пришел...

- Леонид Федун избавился от Цорна. Ожидаемо? - вопрос двукратному чемпиону СССР в составе красно-белых, одному из символов «Спартака» 80-х.

- Для меня это шокирующая новость. Не могу понять, за что увольняют человека. Он только недавно пришел на работу в клуб.

- Но команда в последнее время повалилась. Кроме того, Федун недоволен трансферными кампаниями при Цорне.

- Я тоже подозреваю, что решение связано с селекцией, но лезть в это не хочу. Несколько раз встречался с Цорном, и он произвел на меня хорошее впечатление. Но - решать руководству. Им виднее, сколько денег потрачено, и с какой отдачей. Просто, на мой взгляд, сейчас ответственный момент для таких перестановок. Остается четыре тура, впереди дерби с «Локомотивом», потом кубковый полуфинал с «Зенитом»... Вот после этих игр и можно будет делать выводы по сезону.

- Если «Спартак» выиграет Кубок, станет ли это индульгенцией для Доменико Тедеско, который рискует отправиться следом за Цорном?

- Я не знаю. Но всегда так было: если тренер не решает задачу, его увольняют.

- Согласны, что оправданием Тедеско может стать необычность сезона, прерывавшегося из-за пандемии?

- Вряд ли . Да, никто не думал, что случится эпидемия. Но в паузе тоже был тренировочный процесс. Возможно, надо было не по домам сидеть, а закрыть команду на базе в Тарасовке - и там работать... Все тренеры оказались в непростом положении. И все сложно выходят из карантина. Вы посмотрите на результаты «Локомотива», ЦСКА, «Краснодара». Меня и «Зенит»-то не впечатляет! Но таком такой запас - 13 очков от второго места, что это вообще за чемпионат такой?

Вообще, надо, конечно, смотреть, на что тратятся деньги в клубах, каких футболистов мы покупаем. Большая часть легионеров не соответствуют никаким критериям. Бегает по полю кучка людей и не знает, что делать. Но это все не в оправдание Тедеско. Он был в тех же условиях, что и остальные.

- Среди возможных преемников Цорна называют бывшего директора «Монако» Вадима Васильева и нынешнего руководителя «Уфы» Шамиля Газизова...

- Я их практически не знаю. Даже по Газизову сейчас сложно говорить.

- Если Газизов приведет с собой из «Уфы» Вадима Евсеева, как на это посмотрите?

- Я вообще сейчас не представляю, что может произойти в «Спартаке». Но по мне, «Спартак» - это не «Уфа». Тут клуб совсем другого уровня. И «Спартаку» нужны более серьезные люди. За каждой фамилией должен стоять какой-то результат. Газизов и Евсеев пока ничего такого уж серьезного в «Уфе» не добились. Но это мое личное мнение. Решает все равно руководство.

- Хоть с кем-то из новичков Цорн угадал?

- Опять мы будем говорить о результате. Если бы покупки оправдались, Цорна не уволили бы.

- Как вам Александр Соболев?

- Это молодой перспективный парень, но ему нужно время. Так что и в этом случае можно предъявить Цорну, почему он сделал ставку на пацана, а не опытного футболиста.

- С опытом был Андре Шюррле...

- Вот именно, что был. И тоже ничего не дал.

- Получается, трансферы Цорна не сработали?

- Думаю, деньги были потрачены не совсем правильно. Не те футболисты, не те суммы. Вложения не соответствовали отдаче.