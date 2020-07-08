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«Спартак» может назначить Газизова, «Милан» забил 4 мяча «Юве», НХЛ планирует ехать на Олимпиаду
08 июля 08:00
автор: Дмитрий Кузнецов

«Спартак» может назначить Газизова, «Милан» забил 4 мяча «Юве», НХЛ планирует ехать на Олимпиаду

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ФЕДУН РЕШИЛ ВСТРЯХНУТЬ «СПАРТАК»

«Спартак» вчера оказался в центре внимания, неожиданно для футбольной общественности уволив своего генерального директора Томаса Цорна. Впрочем, большой сенсацией сам факт расставания не стал, учитывая последние результаты команды, а главное печальные итоги работы тех игроков и тренеров, которых Цорн привел в клуб. Просто многие полагали, что клубный босс Леонид Федун дождется окончания сезона, но он решил поступить иначе, очевидно, желая встряхнуть команду перед важным матчем с «Локомотивом», который состоится 8 июля.

Бывший президент красно-белых Андрей Червиченко, комментируя «Советскому спорту» отставку гендира «Спартака», завил, что он вообще не понимает, чем Цорн изначально заслужил такую должность в таком клубе. «Он, что, взял какую-то команду из низов таблицы и вывел ее в призеры? Или поднял кого-то из низшей лиги в высшую и там громко о себе заявил? Да нет же, этот человек взялся из ниоткуда, ничем себя до «Спартака» не проявил. Так какого результата от него можно было ждать?» - задался риторическим вопросом Червиченко.

На замену Цорну прочат генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, а также Вадима Васильева, работавшего несколько лет, вплоть до 2019 года, с «Монако». Подбирают сменщика специалисты с болельщиками и главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско, сватая заочно Леониду Арнольдовичу Вадима Евсеева («Уфа»), Массимо Карреру (АЕК, Греция) и даже Станислава Черчесова (сборная России). Хотя ряд источников утверждают со ссылкой на представителя Федуна, что итальянский немец точно начнет следующий сезон в своей должности, а возвращение Карреры в клуб даже не рассматривается. Скептически владелец столичного клуба относится и к варианту с Евсеевым.

Возможно, руководители красно-белых пока не готовы выносить окончательный вердикт по деятельности Тедеско. Показательными будут игры с «Локо» в чемпионате и «Зенитом» на Кубок России. Напомним, что полуфинал назначен на 19 июля в Питере. Пусть шансы москвичей на успех считаются чуть выше мизерных, но это игра, в ней всякой может случиться. Не стоит забывать и про эпидемию, которая готова в любой момент внести коррективы в ход событий. Как знать, может, Тедеско сумеет выбраться из трясины, в которую его все больше засасывает. Но на сегодня он выглядит человеком, который стоит в очереди на увольнение следующим.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ПРЕРВАЛИ СЕРИЮ БЕЗ ПОБЕД

«Крылья Советов» одержали первую победу после рестарта сезона, сенсационно победив в Туле «Арсенал» - 4:2. Это первый успех Андрея Талалаева после его прихода в клуб на смену Миодрагу Божовичу. Дебютный матч в качестве главного тренера самарской команды Талалаев, напомним, свел вничью в гостях с «Локомотивом» (1:1), а следом была нулевая ничья дома с «Ростовом».

Набрав 5 очков в последних трех играх, «Крылья» (27 очков) приблизились на расстояние одного балла к «Тамбову» (28), 14-й команде чемпионата, которая вчера уступила «Ахмату» - 1:2. В свою очередь грозненцы, до возобновления сезона занимавшие последнее место в турнирной таблице, немного оторвались от зоны вылета (30) и всего на два очка отстают от «Спартака» (32) - седьмой на данный момент команды турнира. Правда, у красно-белых игра в запасе.

В следующем туре «Арсенал» дома сыграет против «Тамбова», а «Крылья Советов» на выезде встретятся с «Динамо».

«ЮВЕНТУС» ПРОПУСТИЛ 4 МЯЧА ОТ «МИЛАНА» ВПЕРВЫЕ ЗА 31 ГОД

«Милан» в матче чемпионата Италии победил «Ювентус» - 4:2, проигрывая по ходу встречи к 62-й минуте – 0:2. У туринцев отличились Рабьо и Криштиану Роналду, а в составе хозяев Ибрагимович, реализовавший пенальти, Кессье, Леау и Ребич.

Отметим, что «Милан» забил 4 мяча в ворота «россонери» впервые с марта 1989 года (4:0), а «Юве» не пропускал так много в серии А с октября 2013-го, когда с тем же счетом 2:4 уступил «Фиорентине».

«Милан» благодаря успеху в матче с лидером набрал 49 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Ювентус» по-прежнему возглавляет чемпионат (75), на 7 очков опережая ближайшего преследователя – «Лацио» (68), который вчера неожиданно проиграл на выезде одному из аутсайдеров турнира «Лечче» - 1:2.

В следующем туре «Юве» примет «Аталанту», а «Милан» на выезде сыграет с «Наполи».

НХЛ НАМЕРЕВАЕТСЯ ОТПУСТИТЬ ИГРОКОВ НА ОЛИМПИАДУ

НХЛ и Ассоциация игроков подписали договор о намерениях, утвердив план возвращения сезона и продлив Коллективное соглашение на 4 года, до 2026-го. Согласно положениям документа, 13 июля откроются тренировочные лагеря команд, 26-го все 24 клуба, участвующие в плей-офф, отправятся в города-хабы, в первый день августа начнутся матчи за Кубок Стэнли, розыгрыш которого продлится самое позднее до первой недели октября.

Драфт-лотерея запланирована на 10 августа, когда завершится квалификационный раунд плей-офф. В середине октября пройдет драфт, а 1 ноября откроется рынок свободных агентов.

Что касается новичков лиги, то российских игроков ждет разочарование: никто из них не выйдет в официальных матчах на лед до следующего сезона, который начнется в январе 2021-го. Таким образом, вратарь Илья Сорокин, защитник Александр Романов и нападающий Кирилл Капризов, покинувшие ЦСКА после окончания сезона, останутся без игры еще несколько месяцев. При этом НХЛ разрешила русским хоккеистам подписать контракты новичков, благодаря чему первый год соглашения – а это очень небольшие по меркам лиги деньги - к ноябрю будет «сожжен».

Еще одна оптимистичная новость для всех любителей хоккея заключается в том, что НХЛ подтвердила свое намерение участвовать в Олимпиадах-2022 и 2026. Правда, тут нужна оговорка, что заокеанской стороне предстоят еще непростые переговоры с МОК, в неуступчивую позицию которого неоднократно упирались североамериканские руководители.

Ну и напоследок о деньгах. Потолок зарплат в НХЛ останется на отметке 81,5 млн долларов, пока прибыль лиги не вернется к 5 млрд долларов, как это было в докоронавирусные времена. Дай бог, всем до этого дожить.

источник: «Советский спорт»
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