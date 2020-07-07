«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Арсеналом», прервав серию из пяти матчей без побед

В составе тульской команда голами отметились Александр Денисов (8-я минута) и Евгений Луценко (79), у самарцев отличились Виталий Лысцов (38), Денис Попович (57), Максим Глушенков (62) и Деян Радоньич (69).

После этой игры «Крылья Советов» после этой игры набрали 27 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал», для которого это поражение стало шестым в семи последних играх чемпионата, с 31 очком занимает десятую строчку.

В следующем туре «Арсенал» дома сыграет против «Тамбова», а «Крылья Советов» на выезде встретятся с «Динамо».