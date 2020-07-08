От Ибрагимовича до Глушакова: кому пандемия «прокачала» футбольный сезон

Француз сразу нашел взаимопонимание с Бруну Фернандешем , развязал португальскому новичку руки в атаке, своими индивидуальными действиями спас ничью в матче с «Тоттенхэмом» (Погба заработал пенальти, реализованный Фернандешем) и помог одержать крупные победы в трех остальных встречах. После паузы «МЮ» набрал 10 очков из 12 и на посткоронавирусной дистанции лидирует в АПЛ с разницей мячей 12-3. Отставание от зоны Лиги чемпионов - четыре очка при игре в запасе.

После провального января (победа, ничья и три поражения) «красные дьяволы» начали выходить из кризиса, победив «Челси» и «Ман Сити» с одинаковым счетом 2:0, но стабильности в их игре не было. Во время карантина Оле-Гуннару Сульшеру удалось объединить команду и, самое главное, дождаться возвращения Поля Погба , не игравшего с декабря (а в основе – аж с сентября).

Годами отработанная цикличность футбольного сезона в 2020 году внезапно дала сбой, сорвав планы многих тренеров на финальном отрезке чемпионатов. Одним неожиданная пауза, вызванная пандемией коронавируса, принесла сплошные проблемы, другим помогла перезарядить батарейки и заново найти себя на футбольном поле. Рассказываем о тех, кого временный простой кардинально преобразил.

«Челси»

До паузы: 14 побед, 6 ничьих, 9 поражений – 55,2%

После паузы: 3 победы, 1 поражение – 75%

Если «Юнайтед» перед паузой начинал выходить из кризиса, то «Челси», в него угодил: одна победа в шести турах. Причина крылась в обилии травмированных: из строя у лондонцев выбыли Нголо Канте, Каллум Хадсон-Одои, Кристиан Пулишич, Тэмми Абрахам, Рубен Лофтус-Чик, Матео Ковачич и Андреас Кристенсен. Неважно чувствовал себя весной и Виллиан, чаще выходивший на замену.

В первом же после рестарта матче с «Астон Виллой» (2:1) Кристенсен, Ковачич, Канте, Лофтус-Чик и Виллиан оказались в основе, а Пулишич и Абрахам вышли на замену. В той встрече Пулишич сравнял счет, а в следующем туре убежал от Бенджамена Менди и открыл счет в победном матче с «Ман Сити» (2:1), а Тэмми Абрахам заработал принесший «Ливерпулю» чемпионский титул пенальти.

В общем, «Челси» после паузы хорош. Непонятно, как, имея огромный перевес по владению (71 процент) и ударам (17-10), команда Фрэнка Лэмпарда уступила «Вест Хэму» (2:3) с решающим голом Андрея Ярмоленко на 89-й минуте. Впрочем, девять набранных очков поволили лондонцам забраться на третье место. Однако «Лестер» и «МЮ» совсем близко. Расслабляться рано.

ИТАЛЬЯНСКАЯ СЕРИЯ А

«Аталанта»

До паузы: 14 побед, 6 ничьих, 5 поражений – 64%

После паузы: 5 побед – 100%

Клуб из Бергамо всегда играет в одном безудержно-бесшабашном стиле вне зависимости от соперника, но до паузы ни разу не одержал пять побед подряд, а после сделал это, обыграв единственного преследователя «Ювентуса» в чемпионской гонке «Лацио» (3:2) и обладателя Кубка Италии «Наполи» (2:0). В немалой степени благодаря космической форме Алехандро Гомеса, записавшего на свой счет по результативной передаче в четырех матчах из пяти. Скоро в гости к «Аталанте» пожалует «Юве». Вот это будет шоу.

«Наполи»

До паузы: 11 побед, 6 ничьих, 9 поражений – 50%

После паузы: 3 победы, 1 поражение – 75%

Поначалу у Дженнаро Гаттузо мало что получалось в Неаполе (три очка в первых пяти матчах серии А), однако еще в феврале команда выдала трехматчевую победную серию, а после паузы совершила невозможное – выиграла Кубок Италии (шестой в истории «Наполи»), пройдя по пути к триумфу «Интер» (1:0) и «Ювентус» (0:0, 4:2 по пенальти). Лига чемпионов неаполитанцам сейчас не светит, так что они спокойно могут начинать подготовку к следующему сезону, в котором их состав, скорее всего, понесет потери (Калиду Кулибали, Аркадиуш Милик, Дрис Мертенс подумывают об уходе).

«Милан»

До паузы: 10 побед, 6 ничьих, 10 поражений - 46,2%

После паузы: 4 победы, 1 ничья - 86,7%

Кризис в одном из самых титулованых клубов Италии длится давно, зимой очередного главного тренера Стефано Пиоли только ленивый не отправил в отставку. Однако сейчас красно-черные находятся на сумасшедшем подъеме. Сразу после перерыва «Милан» был близок к тому, чтобы выбить «Ювентус» из Кубка Италии. А затем выдал впечатляющий отрезок в чемпионате. В последних двух турах были последовательно обыграны два лидера серии А: «Лацио» в Риме (3:0) и «Юве» в Милане (4:2). Против туринцев хозяева соверили камбэк, отыграв отставание в два мяча. Златан Ибрагимович после победы заявил, что, если бы он пришел в «Милан» не зимой, а перед началом сезона, то команда взяла бы скудетто. Посмотрим, каким будет продолжение в чемпионате-2020/21. Болельщики заждались если не скудетто, то хотя бы участия в Лиге чемпионов. В этом году «Милану» пока придется довольствоваться Лигой Европы.

ИСПАНСКАЯ ПРИМЕРА

«Реал»

До паузы: 16 побед, 8 ничьих и 3 поражения – 69,1%

После паузы: 7 побед – 100%

В декабре команда Зинедина Зидана смотрелась очень мощно, но к февралю устала, проиграла дома «Ман Сити» (1:2) в Лиге чемпионов, потеряла Эдена Азара, морально устала от гонки в чемпионате и позволила «Барселоне» вернуться на первую строчку. Зато после перерыва мадридцы одержали семь побед подряд (в трех последних турах со счетом 1:0 и не без помощи судей), обеспечив себе 4-очковый гандикап над «Барсой» за четыре тура до финиша. Главный герой летнего отрезка Серхио Рамос (5 голов). С учетом календаря («Алавес», «Гранада», «Вильярреал», «Леганес») растерять преимущество «Реал» не имеет права. Пандемия вернула королевский клуб на вершину!

«Вильярреал»

До паузы: 11 побед, 5 ничьих и 11 поражений – 47%

После паузы: 5 побед, 1 ничья и 1 поражение – 76,2%

Третьей командой по набранным очкам на финише испанского сезона (после «Реала» и «Атлетико») неожиданно оказался «Вильярреал» - 16 (больше, чем у «Барсы»). И хотя каждый успех подопечным Хавьера Кальехи дается не без труда, разница на фоне весенней версии команды (три поражения подряд перед паузой) огромная. «Вильярреал» поднялся с восьмой строчки на пятую (до зоны Лиги чемпионов – шесть очков), а главным героем последних туров стал Жерар Морено (5 голов и 1 передача). Даже недавний разгром от «Барсы» (1:4) общего впечаления не смазал.

НЕМЕЦКАЯ БУНДЕСЛИГА

«Бавария»

До паузы: 17 побед, 4 ничьи и 4 поражения – 73,3%

После паузы: 9 побед – 100%

Мюнхенцы после паузы увеличили преимущество над преследователями с 4 очков до 13. А еще забили 27 мячей, добравшись по итогам сезона до гроссмейстерского показателя в 100 голов, и выиграли Кубок Германии... И без перерыва »Бавария» наверняка завоевала бы титул, но возможность поставить на ноги после травмы Роберта Левандовски (9 голов на финише), конечно же, помогла. А Томас Мюллер в мае-июне сделал 5 результативных передач и стал рекордсменом бундеслиги по суммарному количеству пасов за сезон (21).

«Хоффенхайм»

До паузы: 10 побед, 5 ничьих и 10 поражений – 46,7%

После паузы: 5 побед, 2 ничьи и 2 поражения – 63%

На перерыв «деревенские» ушли на девятой строчке в таблице, а финишировали в зоне Лиги Европы. И пусть не все им удавалось, результат для команды отличный. Между прочим, в заключительном туре в Дортмунде »Хоффенхайм» разорвал «Боруссию» - 4:0. Причем абсолютно по делу. С покером Андрея Крамарича.

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«Зенит»

До паузы: 15 побед, 5 ничьих и 2 поражения – 75,8%

После паузы: 4 победы – 100%

«Зенит» и до пандемии имел огромное преимущество над конкурентами, но после домашних нулевых ничьих с «Локомотивом» и «Уфой» появилась надежда на интригу в золотой гонке. После перерыва питерцы ее эффектно убили, растерзав поочередно оборону ЦСКА (4:0) и «Краснодара» (4:2). За четыре туда до финиша команда Сергея Семака оформила титул и может начинать подготовку к следующему сезону.

«Ахмат»

До паузы: 4 победы, 8 ничьих и 10 поражений – 30,3%

После паузы: 2 победы, 1 ничья и 1 поражение – 58,3%

Во время каратнина Игорь Шалимов совершил чудовищную имиджевую промашку, ляпнув в инстаграме про «россиян-дармоедов», чем заслужил столько ненависти, что вынужден был удалить свой аккаунт. Зато на поле его «Ахмат» хорош – разбил в Самаре «Крылья Советов» (4:2) и в Туле «Арсенал» (3:1). Эти поражения повлекли отставки Миодрага Божовича (через тур) и Игоря Черевченко. Неудачной получилась только встреча с обретшим второе дыхание ЦСКА (0:4), но и там игра 60 минут шла на три результата, а смягчающим обстоятельством можно было считать отсутствие из-за перебора карточек Дениса Глушакова. Тот летом преобразился почти до лучших спартаковских образцов.