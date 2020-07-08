ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
От Ибрагимовича до Глушакова: кому пандемия «прокачала» футбольный сезон
08 июля 14:30
автор: Артем Зибрак

От Ибрагимовича до Глушакова: кому пандемия «прокачала» футбольный сезон

«Советский спорт» собрал в одном месте команды, которые получили наибольшие дивиденды от вынужденной приостановки сезона-2019/20.

Годами отработанная цикличность футбольного сезона в 2020 году внезапно дала сбой, сорвав планы многих тренеров на финальном отрезке чемпионатов. Одним неожиданная пауза, вызванная пандемией коронавируса, принесла сплошные проблемы, другим помогла перезарядить батарейки и заново найти себя на футбольном поле. Рассказываем о тех, кого временный простой кардинально преобразил.

АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«МЮ»
До паузы: 12 побед, 9 ничьих, 8 поражений – 51,7% набранных очков
После паузы: 3 победы, 1 ничья – 83,3%

После провального января (победа, ничья и три поражения) «красные дьяволы» начали выходить из кризиса, победив «Челси» и «Ман Сити» с одинаковым счетом 2:0, но стабильности в их игре не было. Во время карантина Оле-Гуннару Сульшеру удалось объединить команду и, самое главное, дождаться возвращения Поля Погба, не игравшего с декабря (а в основе – аж с сентября).

Француз сразу нашел взаимопонимание с Бруну Фернандешем, развязал португальскому новичку руки в атаке, своими индивидуальными действиями спас ничью в матче с «Тоттенхэмом» (Погба заработал пенальти, реализованный Фернандешем) и помог одержать крупные победы в трех остальных встречах. После паузы «МЮ» набрал 10 очков из 12 и на посткоронавирусной дистанции лидирует в АПЛ с разницей мячей 12-3. Отставание от зоны Лиги чемпионов - четыре очка при игре в запасе.

«Челси»
До паузы: 14 побед, 6 ничьих, 9 поражений – 55,2%
После паузы: 3 победы, 1 поражение – 75%

Если «Юнайтед» перед паузой начинал выходить из кризиса, то «Челси», в него угодил: одна победа в шести турах. Причина крылась в обилии травмированных: из строя у лондонцев выбыли Нголо Канте, Каллум Хадсон-Одои, Кристиан Пулишич, Тэмми Абрахам, Рубен Лофтус-Чик, Матео Ковачич и Андреас Кристенсен. Неважно чувствовал себя весной и Виллиан, чаще выходивший на замену.

В первом же после рестарта матче с «Астон Виллой» (2:1) Кристенсен, Ковачич, Канте, Лофтус-Чик и Виллиан оказались в основе, а Пулишич и Абрахам вышли на замену. В той встрече Пулишич сравнял счет, а в следующем туре убежал от Бенджамена Менди и открыл счет в победном матче с «Ман Сити» (2:1), а Тэмми Абрахам заработал принесший «Ливерпулю» чемпионский титул пенальти.

В общем, «Челси» после паузы хорош. Непонятно, как, имея огромный перевес по владению (71 процент) и ударам (17-10), команда Фрэнка Лэмпарда уступила «Вест Хэму» (2:3) с решающим голом Андрея Ярмоленко на 89-й минуте. Впрочем, девять набранных очков поволили лондонцам забраться на третье место. Однако «Лестер» и «МЮ» совсем близко. Расслабляться рано.

ИТАЛЬЯНСКАЯ СЕРИЯ А

«Аталанта»
До паузы: 14 побед, 6 ничьих, 5 поражений – 64%
После паузы: 5 побед – 100%

Клуб из Бергамо всегда играет в одном безудержно-бесшабашном стиле вне зависимости от соперника, но до паузы ни разу не одержал пять побед подряд, а после сделал это, обыграв единственного преследователя «Ювентуса» в чемпионской гонке «Лацио» (3:2) и обладателя Кубка Италии «Наполи» (2:0). В немалой степени благодаря космической форме Алехандро Гомеса, записавшего на свой счет по результативной передаче в четырех матчах из пяти. Скоро в гости к «Аталанте» пожалует «Юве». Вот это будет шоу.

«Наполи»
До паузы: 11 побед, 6 ничьих, 9 поражений – 50%
После паузы: 3 победы, 1 поражение – 75%

Поначалу у Дженнаро Гаттузо мало что получалось в Неаполе (три очка в первых пяти матчах серии А), однако еще в феврале команда выдала трехматчевую победную серию, а после паузы совершила невозможное – выиграла Кубок Италии (шестой в истории «Наполи»), пройдя по пути к триумфу «Интер» (1:0) и «Ювентус» (0:0, 4:2 по пенальти). Лига чемпионов неаполитанцам сейчас не светит, так что они спокойно могут начинать подготовку к следующему сезону, в котором их состав, скорее всего, понесет потери (Калиду Кулибали, Аркадиуш Милик, Дрис Мертенс подумывают об уходе).

«Милан»
До паузы: 10 побед, 6 ничьих, 10 поражений - 46,2%
После паузы: 4 победы, 1 ничья - 86,7%

Кризис в одном из самых титулованых клубов Италии длится давно, зимой очередного главного тренера Стефано Пиоли только ленивый не отправил в отставку. Однако сейчас красно-черные находятся на сумасшедшем подъеме. Сразу после перерыва «Милан» был близок к тому, чтобы выбить «Ювентус» из Кубка Италии. А затем выдал впечатляющий отрезок в чемпионате. В последних двух турах были последовательно обыграны два лидера серии А: «Лацио» в Риме (3:0) и «Юве» в Милане (4:2). Против туринцев хозяева соверили камбэк, отыграв отставание в два мяча. Златан Ибрагимович после победы заявил, что, если бы он пришел в «Милан» не зимой, а перед началом сезона, то команда взяла бы скудетто. Посмотрим, каким будет продолжение в чемпионате-2020/21. Болельщики заждались если не скудетто, то хотя бы участия в Лиге чемпионов. В этом году «Милану» пока придется довольствоваться Лигой Европы.

ИСПАНСКАЯ ПРИМЕРА

«Реал»
До паузы: 16 побед, 8 ничьих и 3 поражения – 69,1%
После паузы: 7 побед – 100%

В декабре команда Зинедина Зидана смотрелась очень мощно, но к февралю устала, проиграла дома «Ман Сити» (1:2) в Лиге чемпионов, потеряла Эдена Азара, морально устала от гонки в чемпионате и позволила «Барселоне» вернуться на первую строчку. Зато после перерыва мадридцы одержали семь побед подряд (в трех последних турах со счетом 1:0 и не без помощи судей), обеспечив себе 4-очковый гандикап над «Барсой» за четыре тура до финиша. Главный герой летнего отрезка Серхио Рамос (5 голов). С учетом календаря («Алавес», «Гранада», «Вильярреал», «Леганес») растерять преимущество «Реал» не имеет права. Пандемия вернула королевский клуб на вершину!

«Вильярреал»
До паузы: 11 побед, 5 ничьих и 11 поражений – 47%
После паузы: 5 побед, 1 ничья и 1 поражение – 76,2%

Третьей командой по набранным очкам на финише испанского сезона (после «Реала» и «Атлетико») неожиданно оказался «Вильярреал» - 16 (больше, чем у «Барсы»). И хотя каждый успех подопечным Хавьера Кальехи дается не без труда, разница на фоне весенней версии команды (три поражения подряд перед паузой) огромная. «Вильярреал» поднялся с восьмой строчки на пятую (до зоны Лиги чемпионов – шесть очков), а главным героем последних туров стал Жерар Морено (5 голов и 1 передача). Даже недавний разгром от «Барсы» (1:4) общего впечаления не смазал.

НЕМЕЦКАЯ БУНДЕСЛИГА

«Бавария»
До паузы: 17 побед, 4 ничьи и 4 поражения – 73,3%
После паузы: 9 побед – 100%

Мюнхенцы после паузы увеличили преимущество над преследователями с 4 очков до 13. А еще забили 27 мячей, добравшись по итогам сезона до гроссмейстерского показателя в 100 голов, и выиграли Кубок Германии... И без перерыва »Бавария» наверняка завоевала бы титул, но возможность поставить на ноги после травмы Роберта Левандовски (9 голов на финише), конечно же, помогла. А Томас Мюллер в мае-июне сделал 5 результативных передач и стал рекордсменом бундеслиги по суммарному количеству пасов за сезон (21).

«Хоффенхайм»
До паузы: 10 побед, 5 ничьих и 10 поражений – 46,7%
После паузы: 5 побед, 2 ничьи и 2 поражения – 63%

На перерыв «деревенские» ушли на девятой строчке в таблице, а финишировали в зоне Лиги Европы. И пусть не все им удавалось, результат для команды отличный. Между прочим, в заключительном туре в Дортмунде »Хоффенхайм» разорвал «Боруссию» - 4:0. Причем абсолютно по делу. С покером Андрея Крамарича.

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«Зенит»
До паузы: 15 побед, 5 ничьих и 2 поражения – 75,8%
После паузы: 4 победы – 100%

«Зенит» и до пандемии имел огромное преимущество над конкурентами, но после домашних нулевых ничьих с «Локомотивом» и «Уфой» появилась надежда на интригу в золотой гонке. После перерыва питерцы ее эффектно убили, растерзав поочередно оборону ЦСКА (4:0) и «Краснодара» (4:2). За четыре туда до финиша команда Сергея Семака оформила титул и может начинать подготовку к следующему сезону.

«Ахмат»
До паузы: 4 победы, 8 ничьих и 10 поражений – 30,3%
После паузы: 2 победы, 1 ничья и 1 поражение – 58,3%

Во время каратнина Игорь Шалимов совершил чудовищную имиджевую промашку, ляпнув в инстаграме про «россиян-дармоедов», чем заслужил столько ненависти, что вынужден был удалить свой аккаунт. Зато на поле его «Ахмат» хорош – разбил в Самаре «Крылья Советов» (4:2) и в Туле «Арсенал» (3:1). Эти поражения повлекли отставки Миодрага Божовича (через тур) и Игоря Черевченко. Неудачной получилась только встреча с обретшим второе дыхание ЦСКА (0:4), но и там игра 60 минут шла на три результата, а смягчающим обстоятельством можно было считать отсутствие из-за перебора карточек Дениса Глушакова. Тот летом преобразился почти до лучших спартаковских образцов.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Зенит» первым получит новый трофей РПЛФигуристка Загитова заработала за год 1,1 миллиона долларов«Главный негодяй» UFC Масвидаль сразится за титул чемпиона UFCРумынка, о которой мечтает весь мирМуж опубликовал деликатное фото Пэйдж Ван Зант ради веселья«Простите, женщины, но я — натуралка», - Клишина
От Ибрагимовича до Глушакова: кому пандемия «прокачала» футбольный сезон
От Ибрагимовича до Глушакова: кому пандемия «прокачала» футбольный сезон
«Советский спорт» собрал в одном месте команды, которые получили наибольшие дивиденды от вынужденной приостановки сезона-2019/20.
08.07.2020 14:30
Футбол
автор: Артем Зибрак
Луценко из тульского «Арсенала» догнал Месси и посоревнуется с Роналду
Луценко из тульского «Арсенала» догнал Месси и посоревнуется с Роналду
Евгений Луценко отметился голом в пятом матче российского чемпионата подряд.
08.07.2020 12:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
Рука Бога против СССР, плевок голландца в немца и 38-летний бомбардир из Африки. Вспоминаем ЧМ-1990
Рука Бога против СССР, плевок голландца в немца и 38-летний бомбардир из Африки. Вспоминаем ЧМ-1990
Ровно 30 лет назад в Италии завершился один из самых скучных и одновременно скандальных чемпионатов мира.
08.07.2020 10:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Спартак» может назначить Газизова, «Милан» забил 4 мяча «Юве», НХЛ планирует ехать на Олимпиаду
«Спартак» может назначить Газизова, «Милан» забил 4 мяча «Юве», НХЛ планирует ехать на Олимпиаду
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
08.07.2020 08:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Видео всех голов 27-го тура РПЛ
Видео всех голов 27-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал в одном месте все голы очередного тура премьер-лиги.
07.07.2020 22:38
Футбол
автор: Сергей Ващенко
Андрей Стукалов: Верю, что однажды новый Аршавин появится именно в НСФЛ
Андрей Стукалов: Верю, что однажды новый Аршавин появится именно в НСФЛ
На минувшей неделе состоялось заседание комитета массового футбола РФС, где президент НСФЛ Андрей Николаевич Стукалов презентовал «Стратегию развития студенческого футбола до 2025 года».
07.07.2020 22:08
Футбол
автор: Александр Федоровский
Цорн ушел, Тедеско пока остался, нужны же «Спартаку» не Газизов с Евсеевым, а Черчесов или Каррера
Цорн ушел, Тедеско пока остался, нужны же «Спартаку» не Газизов с Евсеевым, а Черчесов или Каррера
В клубе Леонида Федуна затевается очередная кадровая революция. События, как это часто бывает у красно-белых, развиваются стремительно.
07.07.2020 19:23
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Юрий Гаврилов: Шокирован увольнением Цорна. Он же недавно пришел...
Юрий Гаврилов: Шокирован увольнением Цорна. Он же недавно пришел...
Прославленный ветеран «Спартака» прокомментировал «Советскому спорту» решение совета директоров столичного клуба отправить в отставку генерального директора Томаса Цорна.
07.07.2020 17:16
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Андрей Червиченко: Цорн – человек из ниоткуда, не понимаю, как он так долго продержался в «Спартаке»
Андрей Червиченко: Цорн – человек из ниоткуда, не понимаю, как он так долго продержался в «Спартаке»
Бывший президент «Спартака» поделился с «Советским спортом» мнением о ситуации в столичном футбольном клубе.
07.07.2020 13:43
Футбол
автор: Юрий Волохов
Теперь Дзюба не имеет права быть капитаном сборной России
Теперь Дзюба не имеет права быть капитаном сборной России
Обозреватель «Советского спорта» считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба должен отказаться от капитанской повязки в национальной команде после своей очередной «шалости».
07.07.2020 11:44
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика