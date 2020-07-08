Шесть самураев на службе у императора. Кто и как рулил «Спартаком» за последние 16 лет

Сменил профессионального менеджера экс-полузащитник «Спартака», имевший опыт выступлений за сборную СССР. К тому моменту Шавло успел поработать детским тренером в Австрии, где завершал карьеру, и в дубле «Москвы», а в Тарасовку вернулся за год до назначения, заняв должность тренера-селекционера. Пост гендиректора, по признанию Шавло, свалился на него, «как снег на голову». Его вызвали на совет директоров, попросили оценить имеющихся в распоряжении футболистов и через пять минут обсуждения объявили о назначении.

Интересно, что Первак сам попросил об отставке в июле 2005-го, переключившись на развитие личных бизнес-проектов. Через несколько лет он заговорил о том, что хотел бы вернуться, но при Федуне, как известно, «дважды войти в одну реку» практически невозможно.

Главное же - Первак не угадал с тренером. К моменту его прихода команду полгода возглавлял Невио Скала , но дела у него шли плачевно (7-е место после 21 тура), и в конце августа гендиректор выписал из Латвии на замену итальянцу Александра Старкова. При нем красно-белые финишировали восьмыми, а на следующий сезон выиграли серебряные медали, когда Первака в клубе уже не было. Ставка Старкова на дисциплину и оборону не устроила спартаковский «актив», привыкший при Романцеве к стеночкам и забеганиям. Что в итоге привело к скандалу, о котором чуть ниже.

Однако вместе с этими игроками в команду пришли и не оправдавшие ожиданий аргентинцы Клементе Родригес (к тому моменту защитник сборной) и Фернандо Кавенаги , обошедшийся в рекордные для «Спартака» 8,6 млн евро. Провальными получились трансферы Андрея Рубина, Сергея Ковальчука, Андрезиньо (помните такого?) и Игнаса Дедуры , а также аренда Эмануэля Погатеца .

Первый гендиректор при Федуне к моменту прихода в клуб имел опыт работы в профессиональном футболе Челябинска. В «Спартаке» Первак сразу попытался организовать кадровую революцию, избавляясь от «неликвидного товара» (на контрактах находились более 70 футболистов) и подбирая новых мастеров. В Москву вернулся победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев, были приобретены Мартин Йиранек и Радослав Ковач , красно-белые разглядели талант будущей звезды «МЮ» Неманьи Видича , из Петербурга пожаловал Владимир Быстров , из Италии - Моцарт .

При Шавло «Спартак» трижды финишировал вторым, хотя первую серебряную медаль стоит отдать предшественнику. Старкова новый гендир терпел до весны, уволив после провального старта (1 победа в шести турах) и нашумевшего интервью капитана команды Аленичева, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Выбор Шавло выпал на работавшего в тренерском штабе с 2002 года Владимира Федотова, который занял с командой второе место, но и тот в июне 2007-го после серии неудач (1 победа в девяти матчах и вылет из Кубка России) был уволен. Это расставание многие болельщики со стажем не простили Шавло до сих пор. На протяжении всего периода на Федотова оказывалось давление. Егор Титов рассказывал, что тренера «подсиживают», из-за чего тот очень нервничал. После отставки Федотов «сгорел» за пару лет и в марте 2009-го скончался.

После него был истинный спартаковец Станислав Черчесов, также имевший опыт работы в Австрии. Он выиграл серебро-2007, но завалил первую половину следующего сезона, разгромно уступил в Лиге чемпионов киевскому «Динамо», влип в скандал с отправкой в дубль Титова, Моцарта и Максима Калиниченко и ушел одновременно со своим руководителем.

На трансферном рынке работа Шавло получилась неоднозначной. На одной чаше весов удачные приобретения Мартина Штранцля, Стипе Плетикосы и Веллитона, на другой – провалы с Квинси Овусу-Обейе, Антонио Жедером, Маликом Фати, Кристианом Майданой и Иваном Саенко. Помимо опытных игроков Шавло набирал перспективную молодежь, но конкретно в «Спартаке» ни Ренату Сабитову, ни Егору Филипенко, ни Сослану Джанаеву проявить себя не удалось.

При Шавло стала давать плоды клубная академия, давшая «Спартаку» Алексея Ребко, Дмитрия Торбинского, Артема Дзюбу, Александра Прудникова и Сергея Паршивлюка, но и потери собственных воспитанников были значительными – те же Ребко и Торбинский (с полузащитником сборной России не договорились о зарплате), а также Павел Погребняк и Александр Павленко.

Шавло рассказывал, что покинул пост по собственному желанию, объяснив решение «желанием снять с команды накопившееся напряжение». Якобы в августе у него заканчивался контракт, и он не стал его продлевать. Однако СМИ утверждали, что его все-таки уволили из-за конфликта с болельщиками. Федун после отставки поблагодарил своего сотрудника, которого за глаза в клубе называли «Му-му» за то, что Шавло не имел своего мнения и никогда не спорил с патроном.

Валерий Карпин (2008 – 2013)

Еще один экс-спартаковец дольше всех продержался в должности, но его история еще более неоднозначная. Федун звал Карпина в начале 2008 года (что отметает аргумент Шавло о самостоятельном желании покинуть «Спартак») - тогда тот отказался из-за бизнеса в Испании. Однако на следующий день после отставки Шавло Карпин принял клуб.

При нем «Спартак» брал сильных футболистов (Алекс, Ари, Марек Сухи, Эйден Макгиди, Николас Пареха, братья Комбаровы, Эммануэль Эменике, Сальваторе Боккетти), и порой довольно крупно ошибался (дорогостоящие Ибсон, Динияр Билялетдинов, Деми де Зеув, Ромуло, Юра Мовсисян, Хуан Инсаурральде, Ким Чельстрем). Но главное – клуб потерял воспитанника Дзюбу, с которым у Валерия Георгиевича не сложились отношения. Форварда гоняли по арендам, а потом оставили без нового контракта.

Самая же странная история – с тренерами. Если Микаэль Лаудруп сам не оправдал ожиданий, то высококвалифицированный Унаи Эмери столкнулся с жестким сопротивлением внутри клуба. В Москве эмоциональный специалист, отдававший всего себя работе, остался один. Прекрасно говоривший по-испански Карпин помогал ему мало. Причина банальна – побывав в шкуре главного тренера после Лаудрупа, он почувствовал вкус к такой работе (тренировать и покупать себе игроков – мечта, которую мог позволить себе только сэр Алекс Фергюсон) и не хотел отходить на второй план.

При Карпине-тренере «Спартак» дважды финишировал вторым, хотя и показывал по большей части довольно приличный футбол, а пара Алекс - Веллитон стала одной из лучших в РПЛ. Советником Карпин позвал легендарного Олега Романцева. Кроме того, он дал сыграть прощальный матч Андрею Тихонову, за что заслужил любовь фанатов, простивших ему хамское общение с матом-перематом после неудачных матчей.

Но Федун, с учетом больших трат на трансферном рынке, хотел (и вполне резонно) большего. По прошествии шести лет сотрудничество с Карпиным было завершено. В спину бывшему гендиру Федун бросил фразу про «сбитого летчика» и упрекнул в 250-миллионных тратах на приобретения, так и не давшие ему главного – чемпионского титула.

Роман Асхабадзе (2013 – 2015)

Самая странная фигура на должности гендиректора «Спартака». Единственный, кто вообще не имел никакого отношения ни к профессиональному футболу, ни к бизнесу. Начинал в клубе водителем и переводчиком, а через несколько лет стал главным исполнителем воли владельца. Взлет Асхабадзе случился при Карпине (стал его замом), но логичных объяснений такого продвижения, кроме знания нескольких иностранных языков, деловой хватки и лояльности к руководителю, никто так и не нашел.

Зато именно при Асхабадзе в «Спартак» пришли Квинси Промес, Денис Глушаков и Сердар Таски, с которых началось строительство чемпионской команды, и поднялись в первую команду талантливые Александр Зуев, Антон Митрюшкин и Илья Кутепов. Были и удачные продажи – не пришедшийся ко двору Хосе Мануэль Хурадо отправился в «Уотфорд» за 8,6 млн евро, а откровенный пассажир Маджид Уоррис уехал за 6 млн в «Трабзонспор».

Тем не менее, суммарное качество состава оставляло желать лучшего: выписанный из Швейцарии тренировать Мурат Якин выпускал в нападение Вячеслава Кротова и так и не ставшего «нашим Месси» Дениса Давыдова. «Спартак» провел безобразный сезон-2014/15, второй год подряд финишировал шестым и потерял гендиректора. Кажется, в клубе многих это обрадовало – Асхабадзе не любили ни российские футболисты (с иностранцами он дружил), ни сотрудники (как-то он заставил пожилого пресс-атташе Леонида Трахтенберга бежать за своей курткой, в которой тот оставил документы), ни СМИ.

Сергей Родионов (2015 – 2019)

В мае 2015-го Федун заявил, что передает управление профессионалам, и сделал ставку на человека, отдавшего клубу почти всю жизнь. Родионов был воспитанником клуба, блестящим нападающим (119 голов), тренировал в «Спартаке» аж с 1996-го и четыре года возглавлял клубную академию. Казалось бы, идеальная кандидатура.

В целом, отчасти так оно и есть. При Родионове окончательно выстроился чемпионский состав. Через месяц после его назначения (тут сложно судить, кто больше потрудился – он или Асхабадзе) пришли Зе Луиш и Ивелин Попов, зимой к ним добавился Лоренсо Мельгарехо, летом-2016 - Фернандо, Роман Зобнин и Маурисио, а еще через полгода – Александр Селихов, Александр Самедов, Георгий Джикия и Луис Адриано. Этим составом команда выиграла золото и разгромила в Лиге чемпионов «Севилью».

К достижениям Родионова стоит добавить успешное выступление второй команды, пробившейся в ФНЛ, и обилие воспитанников в основе «Спартака» – от Александра Максименко и Николая Рассказова до Зелимхана Бакаева (он отправился в аренду в Тулу и на следующий сезон вернулся) и Александра Ломовицкого. Родионов выстраивал клубную пирамиду, заботился об усилении состава и приобретал в команду молодые таланты. Пожалуй, он был лучшим гендиректором в эпоху Федуна.

И все же в СМИ у Родионова было мало поклонников. Все началось с неудачного приглашения на тренерский пост Аленичева, за которого топила вся красно-белая братия. Риск был огромным, и он не оправдался. Аленичев и помогавший ему Титов финишировали лишь пятыми и остались только благодаря сумасшедшему напору извне. Впрочем, ненадолго – сразу после поражения в квалификации Лиги Европы от кипрского АЕКа оба были отправлены в отставку, а возглавил команду только что пришедший работать с защитниками Массимо Каррера. Ну а дальше - вы помните.

Главным провалом Родионова стало то, что он не помешал окружению Карреры захватить власть в клубе. После победы в чемпионате итальянец получил статус святого и широкие полномочия. Следующая трансферная кампания была провалена – «легендарный» Педро Роша, Софьян Ханни, Никола Максимович, Георгий Тигиев и Марко Петкович усилили давление на бюджет, а пользы не принесли, в то время как Сергей Песьяков и Евгений Макеев ушли бесплатно, а Попов был отправлен в командировку в Казань. Результаты пошли на спад, из-за чего команда не попала в Лигу чемпионов и продала лучшего игрока Промеса.

В последний сезон Родионов (фактически он перешел на должность спортивного директора, уступив пост Наилю Измайлову, но на сайте РПЛ числился гендиром до мая 2019-го) привез Самюэля Жиго и Айртона, Наиля Умярова и Максима Глушенкова. Тем не менее, раздираемая конфликтами команда лишилась Карреры, а ставка на Олега Кононова не сработала. Летом 2019 года Родионов вернулся в академию. Официально, по собственному желанию.

Томас Цорн (2019, 2020)

Футбольный агент появился во главе «Спартака» внезапно. Очевидных причин, кроме европейского стиля и слухов о родстве с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным (за год их никто так и не опроверг), не было. Цорн устроил кадровую революцию, раздав бесплатно Боккетти, Дмитрия Комбарова, Глушакова и перезревшего Джано Ананидзе, заработал на трансферах 30 миллионов евро, потратил – 40 млн и выписал из Германии перспективного Доменико Тедеско.

Собирая новый коллектив прямо по ходу сезона и явно не под Кононова, фактически выдавил его из команды и вылетел из квалификации Лиги Европы. Считается, что спортивный результат – не главная претензия Федуна к Цорну. Якобы молодой гендир, по мнению босса, слишком много тратил и мало зарабатывал. Хотя есть мнение, что недовольство Федуна судейством и проблемы с выбором места проведения полуфинала Кубка России также повлияли на решение. Если бы при всем при том «Спартак» находился в тройке, шансов у русского немца удержаться было бы значительно больше, но седьмое место и домашнее поражение от «Тамбова» переполнили чашу терпения Федуна.

«Раскаленная сковорода» снова освободилась. Кто следующий отважный самурай?