«Зенит» не стал помогать Ротенбергу и «обмыл» чемпионство победой над Кокориным (видео)

При этом «Сочи» после победы «Крыльев Советов» в Туле оказался всего в трех очках от зоны вылета. И впереди у клуба Бориса Ротенберга сложный календарь - «Спартак» дома и два выезда к прямым конкурентам «Тамбову» и «Крыльям». Волей-неволей закрадывались мысли о том, что лишенные турнирной мотивации хозяева могут подсобить «Сочи» очком-тремя... Впрочем, зная принципиальность Сергея Семака , верилось в «теорию заговора» с трудом. В итоге фэйр-плей восторжествовал. «Зенит» играл хотя и плохо, но победить все-таки сумел.

«Зенит» выиграл золотые медали еще в выходные в Краснодаре, но это лишь добавило интриги матчу с «Сочи». Дружеские отношения между клубами ни для кого не секрет. Прошлым летом южане больше половины своего основного состава привезли из Санкт-Петербурга, а зимой к этому обширному списку добавился еще и арендованный Александр Кокорин .

В пользу конспирологических теорий говорило и присутствие в основе Кокорина, чье участие в матче, по условиям арендного соглашения, должно было влететь гостям в копеечку. СМИ называли сумму в 500 тысяч евро. Генеральный директор »Зенита» Александр Медведев заявил, что контрактные условия в отношении Кокорина выполнены (без расшифровки), а в отношении Андрея Мостового – нет. Таким образом, первый смог выйти на поле, а второй в заявку не попал.

Выходом Кокорина, согласно теории заговора, можно было бы оправдать потенциальную осечку «Зенита». Вдобавок ко всему, Семак выпустил смешанный состав, дав поиграть тем, кто весной имел мало практики. В основе появились Михаил Кержаков (ни одной игры в этом календарном году), Игорь Смольников (в старте впервые с сентября), Юрий Жирков, Йордан Осорио, Леон Мусаев (дебют в сезоне), Алексей Сутормин (первый выход с февраля) и Себастьян Дриусси.

Только появление Осорио имело объективную причину. У Бранислава Ивановича в семье произошло несчастье, и серба отпустили на родину. К тому же венесуэльцу, по условиям арендного соглашения, требуется сыграть в чемпионате не менее пяти матчей, чтобы пункт о выкупе был активирован. Эта игра стала для Осорио как раз пятой. Ожидается, что в следующем сезоне он может стать полноценным футболистом основы «Зенита», а контракт Ивановича продлен не будет. Игра показала, что Йордану нужна игровая практика, чтобы стать полноценной заменой Браниславу.

ЗАБОЛОТНЫЙ ЗАБИЛ!

Игра «Зенита» в первом тайме лишь укрепила «подозрения». В течение первых шести минут Артем Дзюба, Леон Мусаев и Антон Заболотный заработали по предупреждению, что можно объяснить яростной борьбой с первых минут, а можно – ее имитацией. Чтобы потом сказать сомневающимся: мол, видите, как мы были настроены.

Кроме того, уже на третьей минуте Ярослав Ракицкий зевнул рывок Кокорина, отозвавшегося на скидку Заболотного. И тут же оборона питерцев опять проявила верх невнимательности – сразу шестеро футболистов не сдюжили против троих соперников. Дмитрий Полоз (еще один экс-зенитовец, коих в основе гостей оказалось шестеро) пошел в штрафной в обводку, от Жиркова мяч отскочил к Кокорину, а от того - к Заболотному, выстрелившему под перекладину. Защитники сыпались, как кегли, но прервать атаку не смогли.

После гола «Зенит» завладел мячом и инициативой, но отыграться не торопился. Можете ли вы вспомнить, чтобы в этом сезоне за полчаса игры питерцы ни разу не попали в створ? Из двух попыток (против четырех у «Сочи») стоящей можно назвать только опасный удар с лета Малкома с линии штрафной – мяч прошел над перекладиной. Бразилец был единственным действительно активным игроком у хозяев – сыграв в стенку с Дзюбой (это 12-я голевая передача россиянина в чемпионате), на 34-й минуте он красиво закрутил мяч в правую от Сослана Джанаева девятку.

Между этими моментами шанс имел Полоз, но Мусаев в отчаянном подкате накрыл удар с близкого расстояния. Были и другие эпизоды игры зенитовцев на максимуме возможностей. Все тот же Дзюба здорово сбрасывал мяч в штрафную на ход Малкому, потом он же выиграл борьбу и с близкого расстояния пробил в ближний угол. Тем не менее, эмоций »Зениту» явно не хватало. Видимо, сказалось чемпионское празднование...

НА МИНИМАЛЬНЫХ СКОРОСТЯХ

Матч вполне мог завершиться в неполных составах. В первом тайме за две желтые карточки должен был покинуть поле Мусаев, бросившийся в каждый подкат и совершивший несколько жестких фолов. Выглядело все настолько серьезно, что Семак не дал парню доиграть даже до перерыва, заменив в компенсированное время на Дугласа Сантоса. А в начале второго тайма имевший предупреждение Заболотный в борьбе локтем врезал по уху Ярославу Ракицкому, но вновь арбитр Евгений Турбин оставил эпизод без должного внимания.

По ходу игры Семак выпустил игроков основы – помимо Сантоса на поле появились Вячеслав Караваев (Смольников, пойдя в подкат под Кокорина, нарушил правила и сам подставил ногу под шипы оппонента) и Сердар Азмун. Но футбола больше не стало. Команды медленно передвигались, много катали мяч и наудачу навешивали вперед, но до моментов дело доходило крайне редко, и чаще – у ворот Кержакова. Вышедший на замену Андрей Боковой опасно замыкал прострел Эльмира Набиуллина, но Михаил вытянулся в струнку и достал мяч из-под самой штанги.

И все-таки чемпионы доказали свой высокий уровень (язык не повернется сказать «дожали»). Жирков мягко набросил в центр штрафной, Дзюба не дотянулся, но мяч коснулся Миладиновича и попал в грудь находившемуся на дальней штанге Азмуну, от которого транзитом через штангу влетел в ворота. VAR пару минут пересматривал эпизод на предмет игры рукой иранским нападающим, но ничего крамольного в его действиях не узрел. И кажется, верно.

https://twitter.com/matchpremier/status/1280906001433145344

В концовке сочинцы очень старались отыграться, но им не хватило ни мастерства, ни удачи. «Зенит» одержал шестую победу подряд и в полном составе отправился праздновать вручение заслуженного кубка чемпионов России. Следующий матч питерцы проведут в Грозном в гостях у разыгравшегося «Ахмата», а сочинцы продолжат борьбу на два результата – от Лиги Европы и зоны вылета их отделяют три очка.

«Зенит» - «Сочи» - 2:1 (1:1)

Голы: А. Заболотный, 5 – 0:1. Малком, 34 – 1:1. Азмун, 76 – 2:1.

«Зенит»: Кержаков, Смольников (Караваев, 65), Осорио, Ракицкий, Жирков, Барриос, Мусаев (Дуглас, Сантос, 45+1), Малком (Ригони, 87), Сутормин (Ерохин, 88), Дриусси (Азмун, 65), Дзюба.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Мевля, Маргасов, Миладинович, Набиуллин, Цаллагов, Бурмистров, Полоз (Боковой, 68), Кокорин, А. Заболотный (Карапетян, 80).

Предупреждения: Дзюба, 2. Мусаев, 4. А. Заболотный, 6. Цаллагов, 26. Полоз, 42.

Судья: Турбин (Дмитров).