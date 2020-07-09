Его называют «Фюрер», он знаком Дивееву. ЦСКА покупает немецкого аргентинца по имени Адольфо

В случае с ЦСКА ни одну сделку нельзя называть состоявшейся до официального объявления на сайте клуба. Особенно если речь идет о нападающем. Уж слишком часто «почти стопроцентные» слухи о представителях самого дефицитного для красно-синих амплуа на поверку оказывались «утками». Из пандемийного достаточно вспомнить канадца Кайла Ларина и, конечно, Вагнера Лава, которого ждали в Москве, а дождались в Казахстане, где 8 июля бразилец провел первую тренировку в составе «Кайрата».

И все же переход Гайча в ЦСКА выглядит вполне реалистичным. 21-летнего аргентинца сватали в РПЛ еще прошлой осенью. Тогда интерес вроде бы проявлял «Зенит», но до конкретики дело не дошло. Сейчас же в СМИ фигурируют цифры, похожие на правду. Сначала армейцы предложили 8 миллионов, в итоге цена поднялась на 500 тысяч. Причем ЦСКА получит 80 процентов прав на футболиста, что будет иметь значение при последующей перепродаже. А Гайч вполне может и не задержаться в России. Если он продолжит прогрессировать, то имеет все шансы через пару-тройку лет оказаться в каком-нибудь топ-чемпионате на выгодных для красно-синих условиях. «Прокачивать» латиноамериканских легионеров в клубе Евгения Гинера не разучились.

В пользу перехода Гайча в ЦСКА говорит и то, что «Сан-Лоренсо» уже подыскал ему замену - в лице Франко Ди Санто, имеющего опыт выступлений за «Челси», «Вердер» и «Шальке». Как сообщает Marca, тот подпишет контракт с аргентинским клубом, как только будет оформлена сделка с ЦСКА. Если же Гайч все-таки не переедет в Москву, то может оказаться в АПЛ, серии А или бельгийской лиге. Спрос на него достаточно велик.

В любом случае, свои выступления в Европе Гайч начнет с сезона-2020/21, который в России, напомним, стартует уже 2 августа. Если бы не пандемия, то аргентинец, скорее всего, выступил бы этим летом на Олимпиаде в Токио, куда в составе сборной игроков не старше 23 лет отобрался через континентальную квалификацию в 2019-м. Тогда же состоялся дебют Гайча в главной национальной команде своей страны. Аргентинцы разгромили в товарищеском матче Мексику с любимым в последнее время ЦСКА счетом 4:0, и потенциальный новичок красно-синих появился на поле на 87-й минуте, заменив Родриго Де Пауля.

А годом ранее - в 2018-м - Гайч стал победителем престижного юношеского турнира в Валенсии. Возможно, скауты ЦСКА именно тогда впервые и положили на него глаз. В финале аргентинцы победили со счетом 2:1 сборную России, за которую, кстати, выступал нынешний... защитник красно-синих Игорь Дивеев. Тот даже забил тогда гол. Но звездный час Гайча пробил опять же в 2019-м. На молодежном чемпионате мира в Польше он с тремя голами стал лучшим бомбардиром своей сборной. Правда, турнир завершился для Аргентины досрочно. Заняв в группе первое место, команда уступила в 1/8 финала по пенальти Мали. Свою 11-метровую попытку Гайч, впрочем, реализовал.