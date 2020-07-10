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«Человеку звезда упала с неба, вот он так себя и ведет». Мостовой – о дисквалификации Тедеско
10 июля 20:39
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Александр Ступников/ФК "Спартак"

«Человеку звезда упала с неба, вот он так себя и ведет». Мостовой – о дисквалификации Тедеско

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Советскому спорту» решение КДК отстранить главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на три матча.

- Тедеско заплатит штраф 500 тысяч рублей и пропустит три заключительных тура РПЛ-2019/20 за удаление в дерби с «Локомотивом». Жесткое наказание?
- Можно было две игры дать максимум. Но, видимо, уже накипело. Мы же не знаем, какие слова там прозвучали. Думаю, учитывалось и то, что Тедеско - рецидивист, получил карточек, наверное, больше, чем футболисты. Вот в КДК и подумали: да сколько можно? Приехал человек в Россию и ведет себя, будто он чуть ли не лучший тренер мира.

- Зачем Тедеско провоцирует судей, если знает, что к нему так относятся? Он что, не может держать себя в руках?
- А зачем он так вел себя с самого начала, когда только приехал? Когда «Спартак» выигрывал, все кричали: «Смотрите, как он отдается игре, как переживает за команду!» А когда пошли поражения, все кричат уже по-другому. Человеку звезда упала с неба, поэтому он так себя и ведет.

- Допускаете, что Тедеско мог спровоцировать свое удаление, понимая, что после увольнения генерального директора Томаса Цорна и у него нет будущего в «Спартаке»?
- Трудно сказать. Надо быть внутри команды, чтобы разобраться.

- Без Тедеско на скамейке «Спартак» одержал этим летом свою единственную победу - над «Арсеналом» в Туле. Может, сейчас у команды снова попрет при Андреасе Хинкеле?
- Ха. Может быть, и попрет. Хотя сейчас какая уже разница? «Спартак» все равно выше шестого места не поднимется и ниже десятого не опустится.

- Разница есть. Шестое место в теории – это еврокубки.
- Да нет, «Спартак» уже не поднимется. Отрыв большой.

- Но эти три матча - шанс для Хинкеля?
- Да какой шанс? Он же будет выполнять то, что ему скажет главный тренер. Сидеть на скамейке, но по факту ничего не решать.

- Но с бровки можно управлять игрой, перестраивать схему.
- Да перестаньте. Там есть двадцать человек, которые сидят на лавке и могут что-то подсказывать. Сейчас тренера вообще можно на лавке не держать. Он уйдет на трибуну, и ничего страшного не будет, поверьте.

- Леонид Федун сказал, что Тедеско начнет следующей сезон. Можно ли верить этим словам босса «Спартака», учитывая его непостоянство?
- Я думаю, можно. Какой смысл что-то менять? У человека есть контракт. Если его увольнять - надо будет выплачивать большую неустойку. Из каких денег? Пусть Тедеско начинает следующий сезон. Что такого?

- Исключаете вариант, что новый гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов захочет переманить Вадима Евсеева, с которым работал в «Уфе»?
- Ничего не исключаю. Но не знаю, подошел бы Евсеев «Спартаку». Кто только ни тренировал команду в последние годы... Кто тут подойдет, а кто нет, знает только Господь Бог.

Что ни говорите, а «Спартак» поддушивают. Итоги 27-го тура с Ловчевым

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