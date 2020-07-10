«Человеку звезда упала с неба, вот он так себя и ведет». Мостовой – о дисквалификации Тедеско

- Тедеско заплатит штраф 500 тысяч рублей и пропустит три заключительных тура РПЛ-2019/20 за удаление в дерби с «Локомотивом». Жесткое наказание?

- Можно было две игры дать максимум. Но, видимо, уже накипело. Мы же не знаем, какие слова там прозвучали. Думаю, учитывалось и то, что Тедеско - рецидивист, получил карточек, наверное, больше, чем футболисты. Вот в КДК и подумали: да сколько можно? Приехал человек в Россию и ведет себя, будто он чуть ли не лучший тренер мира.

- Зачем Тедеско провоцирует судей, если знает, что к нему так относятся? Он что, не может держать себя в руках?

- А зачем он так вел себя с самого начала, когда только приехал? Когда «Спартак» выигрывал, все кричали: «Смотрите, как он отдается игре, как переживает за команду!» А когда пошли поражения, все кричат уже по-другому. Человеку звезда упала с неба, поэтому он так себя и ведет.

- Допускаете, что Тедеско мог спровоцировать свое удаление, понимая, что после увольнения генерального директора Томаса Цорна и у него нет будущего в «Спартаке»?

- Трудно сказать. Надо быть внутри команды, чтобы разобраться.

- Без Тедеско на скамейке «Спартак» одержал этим летом свою единственную победу - над «Арсеналом» в Туле. Может, сейчас у команды снова попрет при Андреасе Хинкеле?

- Ха. Может быть, и попрет. Хотя сейчас какая уже разница? «Спартак» все равно выше шестого места не поднимется и ниже десятого не опустится.

- Разница есть. Шестое место в теории – это еврокубки.

- Да нет, «Спартак» уже не поднимется. Отрыв большой.