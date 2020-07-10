Что ни говорите, а «Спартак» поддушивают. Итоги 27-го тура с Ловчевым

Или взять удаление Тедеско. Да, он ведет себя вне определенных рамок, но он же не один такой. Извините, а Юрий Семин, что, менее эмоциональный?

Уже много лет я стараюсь не заострять внимание на работе судей. Но в последнее время у меня складывается впечатление, что «Спартак» действительно начали поддушивать. Этот матч не стал исключением. Пенальти в ворота «Спартака» был бесспорным, но в ворота «Локо» не назначили аж два 11-метровых! При этом Мацей Рыбус и Даниил Куликов в начале игры совершили грубые фолы, тянувшие на удаление, и получили только по желтой, тогда как Зелимхан Бакаев схватил предупреждение за обычное единоборство. Двойные стандарты налицо.

«Спартак» впервые за долгое время был так накален. Сыграла роль отставка Томаса Цорна . Многие ведь пришли в эту команду благодаря генеральному директору. Неслучайно в первом тайме дерби был удален Доменико Тедеско , эмоции главного тренера передались и команде. И все это на фоне очень странного судейства.

А незасчитанный чистый гол Александра Соболева в прошлом туре? А ситуация с определением места проведения полуфинала Кубка России? А откровенное хамство руководителя «Зенита» Александра Медведева (к самой шутке Артема Дзюбы в раздевалке отношусь спокойно, просто она не должна была покидать ее пределы)? Понимаю Леонида Федуна, сказавшего, что осталось еще на кубковый полуфинал Михаила Вилкова назначить. Для «полного комплекта».

Поэтому обстановка в «Спартаке» наэлектризованная, а когда игроки заведены, больше бегают, хватают руками и навязывают борьбу. Качество футбола – другой разговор. И все равно, «Локомотив» ни в чем красно-белых не переиграл. Это была равная, интересная игра, хотя после часа стало понятно, что сил нет ни у тех, ни у других.

«Спартаку» в первую очередь не хватает мастерства. Возьмите Наиля Умярова – вроде талантливый мальчик, но амбиции клуба накладывают дополнительную ответственность, прибивают, игроки боятся лишний раз ошибиться. В эпизоде с пенальти Умяров сыграл неразумно – Алексей Миранчук убегал к лицевой и ничего опасного оттуда сделать не мог. Ну, пусти ты его туда! Это отсутствие мастерства, куда входит и опыт, и понимание эпизода. Я бы чуть-чуть придержал Миранчука и отпустил за бровку... Или Николай Рассказов – был активен, старался, но ни одной подачи в штрафную не прошло, ни одного удара с левой. И так можно разобрать почти всех. До уровня Дениса Глушакова, Фернандо, Луиса Адриано, с которыми «Спартак» стал чемпионом, большинство в нынешнем составе не дотягивает.

Матч прошел на фоне разговоров о замене Цорна на Шамиля Газизова. Не знаю Газизова лично, но его работа в «Уфе» заслуживает самых лестных слов – хорошие трансферы, правильный выбор тренеров от Виктора Гончаренко и Сергея Семака до Вадима Евсеева. Вроде все время продают игроков, а сейчас занимают шестое место и опять выбираются в Европу. Фигура Газизова мне более понятна, чем Цорна. Но предсказывать, как сложится у нового гендира, не берусь. Все-таки в «Уфе» при тех маленьких суммах его не душили, а здесь масштаб другой, и начальников сверху намного больше.

«РОСТОВ» - «УФА» - 1:2

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОДАРОК ГАЗИЗОВУ

Едва ли не ключевую роль в победе «Уфы» сыграл еще один парень, пришедший при Газизове, Даниил Фомин – реализовал пенальти, поучаствовал во втором голе. Интересно, как он будет совершенствоваться дальше. Говорят, Газизов хочет взять его с собой в «Спартак», но, при всем к нему уважении, это другой уровень, не чемпионский.

Выиграв в «Ростове», уфимцы сделали Газизову прощальный подарок. А «Ростов» не может победить уже на протяжении трех туров, и бросается в глаза, что во втором тайме команда Валерия Карпина очень сильно проседает. Это последствия пандемии и отсутствия тренировок, когда выяснилось, что несколько игроков заболели и придется садиться на карантин. Да еще в среду не было Романа Еременко, а на замену вышли Арсений Логашов, Данил Глебов, Александр Саплинов и Данила Прошляков. Как таким составом бороться за место в Лиге чемпионов?

«ЗЕНИТ» - «СОЧИ» - 2:1

ПИТЕР ПРОЯВИЛ БЛАГОРОДСТВО В ОТНОШЕНИИ КОКОРИНА

Перед матчем витало в воздухе, что «Зенит» может помочь команде Бориса Ротенберга. Однако награждение золотыми медалями, присутствие на трибуне Алексея Миллера и губернатора Беглова не позволили хозяевам совсем уж расслабиться. Считаю, «Зенит» очень правильно поступил, разрешив играть Александру Кокорину. С ним еще придется договариваться о новом контракте, если Сердар Азмун уйдет. Да и в принципе это был жест в духе фэйр-плей.

Сергей Семак выпустил смешанный состав. Оценивая качества условных резервистов, можно сказать, что очередной раз мы убедились, насколько »Зениту» необходим Юрий Жирков. Когда бы он ни выходил, всегда приносит пользу. И не обижается на то, что не всегда попадает в основу. За остальных держаться не обязательно, тем более, что летом команду ждет точечное усиление.

«ОРЕНБУРГ» - ЦСКА - 0:4

РУКОВОДСТВО ОРЕНБУРЖЦЕВ САМО ПОХОРОНИЛО КОМАНДУ

Один неудачник сезона, видимо, уже определился. «Оренбург» в пяти очках от спасительной 14-й строчки, а впереди матчи с «Ростовом», «Зенитом» и «Динамо». Команду похоронило ее руководство. Отпустили хорошего тренера Владимира Федотова и лучшего бомбардира Джордже Деспотовича. «Оренбургу» в концовке сезона такой нападающий был необходим, но даже на два месяца с ним договориться не смогли, и теперь он просто отдыхает... Кому-то, видимо, не очень надо, чтобы уральцы остались в РПЛ.

ЦСКА ожил, что я по-прежнему связываю с победой в дерби над «Спартаком». А так ничего нового мы, в общем-то, в игре армейцев не видим. Разве что стал чаще выходить в основе Константин Марадишвили, но пока тоже непонятно, как он будет развиваться.