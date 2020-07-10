Что ни говорите, а «Спартак» поддушивают. Итоги 27-го тура с Ловчевым

«СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:1
ГАЗИЗОВ МНЕ ПОНЯТНЕЕ, ЧЕМ ЦОРН
«Спартак» впервые за долгое время был так накален. Сыграла роль отставка Томаса Цорна. Многие ведь пришли в эту команду благодаря генеральному директору. Неслучайно в первом тайме дерби был удален Доменико Тедеско, эмоции главного тренера передались и команде. И все это на фоне очень странного судейства.
Уже много лет я стараюсь не заострять внимание на работе судей. Но в последнее время у меня складывается впечатление, что «Спартак» действительно начали поддушивать. Этот матч не стал исключением. Пенальти в ворота «Спартака» был бесспорным, но в ворота «Локо» не назначили аж два 11-метровых! При этом Мацей Рыбус и Даниил Куликов в начале игры совершили грубые фолы, тянувшие на удаление, и получили только по желтой, тогда как Зелимхан Бакаев схватил предупреждение за обычное единоборство. Двойные стандарты налицо.
Или взять удаление Тедеско. Да, он ведет себя вне определенных рамок, но он же не один такой. Извините, а Юрий Семин, что, менее эмоциональный?Фото: Александр Ступников
А незасчитанный чистый гол Александра Соболева в прошлом туре? А ситуация с определением места проведения полуфинала Кубка России? А откровенное хамство руководителя «Зенита» Александра Медведева (к самой шутке Артема Дзюбы в раздевалке отношусь спокойно, просто она не должна была покидать ее пределы)? Понимаю Леонида Федуна, сказавшего, что осталось еще на кубковый полуфинал Михаила Вилкова назначить. Для «полного комплекта».
Поэтому обстановка в «Спартаке» наэлектризованная, а когда игроки заведены, больше бегают, хватают руками и навязывают борьбу. Качество футбола – другой разговор. И все равно, «Локомотив» ни в чем красно-белых не переиграл. Это была равная, интересная игра, хотя после часа стало понятно, что сил нет ни у тех, ни у других.
«Спартаку» в первую очередь не хватает мастерства. Возьмите Наиля Умярова – вроде талантливый мальчик, но амбиции клуба накладывают дополнительную ответственность, прибивают, игроки боятся лишний раз ошибиться. В эпизоде с пенальти Умяров сыграл неразумно – Алексей Миранчук убегал к лицевой и ничего опасного оттуда сделать не мог. Ну, пусти ты его туда! Это отсутствие мастерства, куда входит и опыт, и понимание эпизода. Я бы чуть-чуть придержал Миранчука и отпустил за бровку... Или Николай Рассказов – был активен, старался, но ни одной подачи в штрафную не прошло, ни одного удара с левой. И так можно разобрать почти всех. До уровня Дениса Глушакова, Фернандо, Луиса Адриано, с которыми «Спартак» стал чемпионом, большинство в нынешнем составе не дотягивает.
Матч прошел на фоне разговоров о замене Цорна на Шамиля Газизова. Не знаю Газизова лично, но его работа в «Уфе» заслуживает самых лестных слов – хорошие трансферы, правильный выбор тренеров от Виктора Гончаренко и Сергея Семака до Вадима Евсеева. Вроде все время продают игроков, а сейчас занимают шестое место и опять выбираются в Европу. Фигура Газизова мне более понятна, чем Цорна. Но предсказывать, как сложится у нового гендира, не берусь. Все-таки в «Уфе» при тех маленьких суммах его не душили, а здесь масштаб другой, и начальников сверху намного больше.
«РОСТОВ» - «УФА» - 1:2
ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОДАРОК ГАЗИЗОВУ
Едва ли не ключевую роль в победе «Уфы» сыграл еще один парень, пришедший при Газизове, Даниил Фомин – реализовал пенальти, поучаствовал во втором голе. Интересно, как он будет совершенствоваться дальше. Говорят, Газизов хочет взять его с собой в «Спартак», но, при всем к нему уважении, это другой уровень, не чемпионский.
Выиграв в «Ростове», уфимцы сделали Газизову прощальный подарок. А «Ростов» не может победить уже на протяжении трех туров, и бросается в глаза, что во втором тайме команда Валерия Карпина очень сильно проседает. Это последствия пандемии и отсутствия тренировок, когда выяснилось, что несколько игроков заболели и придется садиться на карантин. Да еще в среду не было Романа Еременко, а на замену вышли Арсений Логашов, Данил Глебов, Александр Саплинов и Данила Прошляков. Как таким составом бороться за место в Лиге чемпионов?
«ЗЕНИТ» - «СОЧИ» - 2:1
ПИТЕР ПРОЯВИЛ БЛАГОРОДСТВО В ОТНОШЕНИИ КОКОРИНА
Перед матчем витало в воздухе, что «Зенит» может помочь команде Бориса Ротенберга. Однако награждение золотыми медалями, присутствие на трибуне Алексея Миллера и губернатора Беглова не позволили хозяевам совсем уж расслабиться. Считаю, «Зенит» очень правильно поступил, разрешив играть Александру Кокорину. С ним еще придется договариваться о новом контракте, если Сердар Азмун уйдет. Да и в принципе это был жест в духе фэйр-плей.Фото: Вячеслав Евдокимов
Сергей Семак выпустил смешанный состав. Оценивая качества условных резервистов, можно сказать, что очередной раз мы убедились, насколько »Зениту» необходим Юрий Жирков. Когда бы он ни выходил, всегда приносит пользу. И не обижается на то, что не всегда попадает в основу. За остальных держаться не обязательно, тем более, что летом команду ждет точечное усиление.
«ОРЕНБУРГ» - ЦСКА - 0:4
РУКОВОДСТВО ОРЕНБУРЖЦЕВ САМО ПОХОРОНИЛО КОМАНДУ
Один неудачник сезона, видимо, уже определился. «Оренбург» в пяти очках от спасительной 14-й строчки, а впереди матчи с «Ростовом», «Зенитом» и «Динамо». Команду похоронило ее руководство. Отпустили хорошего тренера Владимира Федотова и лучшего бомбардира Джордже Деспотовича. «Оренбургу» в концовке сезона такой нападающий был необходим, но даже на два месяца с ним договориться не смогли, и теперь он просто отдыхает... Кому-то, видимо, не очень надо, чтобы уральцы остались в РПЛ.
ЦСКА ожил, что я по-прежнему связываю с победой в дерби над «Спартаком». А так ничего нового мы, в общем-то, в игре армейцев не видим. Разве что стал чаще выходить в основе Константин Марадишвили, но пока тоже непонятно, как он будет развиваться.