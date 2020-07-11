Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 28-го тура РПЛ

«Человеку звезда упала с неба, вот он так себя и ведет». Мостовой – о дисквалификации Тедеско

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Советскому спорту» решение КДК отстранить главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на три матча.