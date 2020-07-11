Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 28-го тура РПЛ

В двадцать восьмом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет четыре игры:
11 июля
18.30 (мск)
«Ахмат» - «Зенит» (комментаторы - Казанский, Журавель)
20.30 (мск)
«Сочи» - «Спартак» (комментаторы - Моссаковский, Зигаев)
12 июля
В двадцать восьмом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет четыре игры:
11 июля
18.30 (мск)
«Ахмат» - «Зенит» (комментаторы - Казанский, Журавель)
20.30 (мск)
«Сочи» - «Спартак» (комментаторы - Моссаковский, Зигаев)
12 июля
18.30 (мск)
ЦСКА - «Рубин» (комментаторы - Трушечкин, Аксенов)
20.30 (мск)
«Краснодар» - «Урал» (комментатор - Кривохарченко)
Три матча будет транслировать платный «Матч Премьер»:
11 июля
16.00 (мск)
«Арсенал» - «Тамбов» (комментаторы - Жичкин, Дерунец)
12 июля
16.00 (мск)
«Локомотив» - «Уфа» (комментаторы - Шнякин, Нагучев)
18.30 (мск)
«Динамо» - «Крылья Советов» (комментаторы - Арустамян, Качанов)
Еще одну встречу можно будет увидеть на канале «Матч Страна»:
12 июля
18.30 (мск)
«Оренбург» - «Ростов» (комментатор - Шмельков)
Положение после 27 туров