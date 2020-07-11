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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 28-го тура РПЛ
11 июля 09:10
автор: Иван Сергеев

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 28-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.

В двадцать восьмом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет четыре игры:

11 июля

18.30 (мск)
«Ахмат» - «Зенит» (комментаторы - Казанский, Журавель)

20.30 (мск)
«Сочи» - «Спартак» (комментаторы - Моссаковский, Зигаев)

12 июля

18.30 (мск)
ЦСКА - «Рубин» (комментаторы - Трушечкин, Аксенов)

20.30 (мск)
«Краснодар» - «Урал» (комментатор - Кривохарченко)

Три матча будет транслировать платный «Матч Премьер»:

11 июля

16.00 (мск)
«Арсенал» - «Тамбов» (комментаторы - Жичкин, Дерунец)

12 июля

16.00 (мск)
«Локомотив» - «Уфа» (комментаторы - Шнякин, Нагучев)

18.30 (мск)
«Динамо» - «Крылья Советов» (комментаторы - Арустамян, Качанов)

Еще одну встречу можно будет увидеть на канале «Матч Страна»:

12 июля

18.30 (мск)
«Оренбург» - «Ростов» (комментатор - Шмельков)

Положение после 27 туров

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