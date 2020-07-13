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«Кокорин – интересный вариант». Кикнадзе извинился за средний палец фанатам и ответил на их вопросы
13 июля 00:05
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Константин Рыбин

«Кокорин – интересный вариант». Кикнадзе извинился за средний палец фанатам и ответил на их вопросы

После матча 28-го тура РПЛ «Локомотив» – «Уфа» (1:1) генеральный директор столичного клуба Василий Кикнадзе пообщался с болельщиками.

- Объясните еще раз: почему все-таки Юрию Семину не дали доработать этот сезон? - спросили Кикнадзе.
- На все вопросы про Юрия Палыча я уже ответил в большом интервью. Если вы хотите бесконечно возвращаться к этому, ходить по своим и моим мозолям, то я против! Не хочу ничего разжигать. Для меня Семин точно не враг.

- Но вы же видите реакцию трибун. На каждом домашнем матче люди в первом тайме покидают арену в знак протеста. Вы пытались договориться с Семиным?
- Диалог с Семиным состоялся на совете директоров и продлился четыре минуты. Юрию Палычу было озвучено предложение, и он от него отказался.

- Что за предложение?
- Финансовое, условия сотрудничества c академией, оплаченная ложа, социальный пакет, телефон, машина и так далее.

- Под новую стратегию развития клуба Семин категорически не подходит?
- Нет.

- Вы говорили про четырехлетний план развития. Почему именно на четыре года?
- Исходя из моего контракта. Мы готовили пятилетний план, но пока его обсуждали, осталось четыре года.

- Во время матча с «Уфой» вы показали трибунам нецензурный жест...
- Что значит нецензурный?

- Средний палец.
- Да, показал.

- Ну и какой может быть после этого диалог с болельщиками?
- Я погорячился. Признаю это. Но хочу сказать, что я не допущу мата на трибунах.

- Так не было же мата. Люди просто встали на 20-й минуте и ушли.
- Мат был. Вы просто не услышали.

- У вас есть видение, как выходить из конфликта с болельщиками?
- У меня нет конфликта с болельщиками. У болельщиков есть конфликт со мной. Как решить проблему? Если результат покажет, что я был прав, думаю, разумные люди меня поймут и примут Марко Николича.

- Возможно ли возвращение в «Локомотив» Александра Кокорина, который пока не договорился о новом контракте с «Зенитом»?
- Считаю его одним из лучших, если не лучшим футболистом нынешнего сезона. Учитывая его локомотивское прошлое, было бы интересно его вернуть. Но есть целый ряд обстоятельств, которые пока мешают.

- Мог ли возглавить «Локомотив» Арсен Венгер?
- Разговоры с Венгером были. Но не могу назвать это переговорами. Для назначения Венгера требовалось решить массу других вопросов.

- Почему вы не рассматривали на должность главного тренера российских специалистов, например, Валерия Карпина или Вадима Евсеева?
- Евсеев был в нашем списке.

- А, например, Леонид Слуцкий?
- Слуцкого не было.

- С Евсеевым не получилось договориться из-за его контракта с «Уфой»?
- Нет, в силу разных обстоятельств. Не исключаю, что в дальнейшем Вадим может появиться в «Локомотиве».

- Почему выбрали Николича?
- У нас был список. Я встречался лично с двенадцатью тренерами. А по Николичу у меня из четырех источников были положительные отзывы. Посмотрим, что будет через год.

- Николич вообще понимает, куда попал?
- Если вы считаете, что Николич сюда случайно залетел, то ошибаетесь. Посмотрите повнимательнее интернет. Он многое в своей жизни уже повидал: и гораздо более яростные трибуны, чем у нас. Жизнь покажет.

- Ему нравится в России?
- Надо чтобы команда заиграла. У нас сейчас уже четыре подряд ничьи. Кому это может понравиться? Ходить нам теперь и радоваться, что мы не проигрываем? Не с чего. Но камнями мы точно бросаться не будем. Даже не сомневайтесь. Со своей стороны сделаю все, чтобы помочь ребятам и тренеру, потому что вижу, как они работают. Они это делают по-честному.

- Войдет ли Николич в трансферный комитет «Локомотива»?
- В трансферный комитет клуба входят Анатолий Мещеряков, Андрей Бокарев, Юрий Нагорный и я. Главный тренер туда не входит, но всегда присутствует, и его мнение, конечно, тоже имеет значение.

- Будет ли скорректирована трансферная политика в случае невыхода «Локо» в Лигу чемпионов?
- Мы не рассматриваем такой вариант. Если Лиги чемпионов действительно не будет, встанет очень серьезный вопрос по бюджету. Мы сейчас в кредите. Команде нужно выйти на самоокупаемость с учетом того бюджета, который мы имеем от нашего главного партнера. А этот бюджет подразумевает бонусы УЕФА за участие в главном еврокубке.

- Может ли быть продан Алексей Миранчук?
- У нас есть предложения от нескольких хороших клубов, которые будут ему интересны абсолютно точно. Леша - очень талантливый футболист.

- За какую сумму готовы его отпустить?
- 25 миллионов - хорошая цена. Меньше, чем на 20, точно не согласимся.

- Можете сказать, кто точно покинет команду?
- Саша Коломейцев. Будем его провожать, скорее всего, на игре с ЦСКА.

- А Жоау Мариу?
- Есть возможность его зацепить, но нужна позиция тренера. «Интер» готов к очень серьезному снижению своих запросов, вопрос пока подвешен. А вообще, трансферное окно еще не началось, и вы меня пытаетесь развести на эту тему. Это точно не на пользу команде.

- Джефферсон Фарфан останется?
- Если он будет играть, как с «Уфой», как не продлить контракт? Вышел человек, которого год не было, и на пятой минуте своего нахождения на поле так блестяще сыграл головой...

- Как так получилось, что Бенедикт Хеведес расторг контракт без компенсации?
- Расстались бесплатно, потому что он сказал, что не приедет сюда. Дальше был вариант судиться, но мы не стали этого делать. Бенедикт верой и правой служил «Локомотиву».

- Как формулируется задача на следующий сезон?
- Попадание в Лигу чемпионов.

- Что с реконструкцией стадиона?
- Обсуждаем этот вопрос. На прошлой неделе прошло совещание с РЖД. Там настроены оказать поддержку. В каком объеме? Надо понимать, что сейчас не самая хорошая ситуация. Проектировщики сейчас готовят план работ не только на стадионе, но и на всей территории Черкизова. От крыши на арене мы отказались. Люди, которые отвечают за поле, категорически против. Говорят, что газон не выдержит.

- Следующий сезон «Локомотив» проведет в Черкизове?
- Да.

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