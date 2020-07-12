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Армейская пруха кончилась. Десятки миллионов евро, видимо, разыграют «Локо» и «Краснодар»
12 июля 23:18
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Джалиль Губайдуллин

Армейская пруха кончилась. Десятки миллионов евро, видимо, разыграют «Локо» и «Краснодар»

За два тура до конца РПЛ-2019/20 ЦСКА практически выбыл из борьбы за второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов-2020/21.

ЦСКА в концовке матча с «Рубином» упустил прекрасный шанс схватить за хвост судьбу прямой путевки в Лигу чемпионов, пропустив с пенальти на 87-й минуте и потеряв два очка. До этого момента армейцы вели — 1:0 и в случае победы приближались на расстояние двух очков к «Локомотиву», который за несколько минут до начала матча на «ВЭБ-Арене» свел вничью встречу в Черкизове с «Уфой».

В следующем туре ЦСКА играет как раз с железнодорожниками. Если бы красно-синие взяли верх над казанской командой, а следом и над «Локо», то им оставалось в последнем матче выиграть дома у «Тамбова», чтобы оказаться в таблице выше подопечных Марко Николича вне зависимости от результатов поединка соперника. Что обеспечивало им место не ниже третьего. И это с учетом недавних передряг в армейском коллективе стало бы настоящей сенсацией.

Но судьба распорядилась иначе. «Локомотив» на флажке ушел от поражения в игре с «Уфой», ЦСКА разделил очки с «Рубином», и дистанция в 4 очка между клубами сохранилась. Теоретически армейцы еще могут опередить земляков в лигочемпионской гонке, в которой есть и третья сила - «Краснодар», который дома разгромил «Урал» - 3:0 и по потерянным очкам идет вровень с «Локо». Но в целом армейские шансы на попадание в ЛЧ резко понизились (а выход в групповую стадию - это автоматом под 20 миллионов евро в клубную кассу от УЕФА!), хотя кому-то могло показаться, что за пять минут до окончания основного времени игры с «Рубином» эти шансы были едва ли самыми перспективными.

На первый взгляд, ЦСКА просто не повезло. 11-метровый, с которого «Рубин» отыгрался, арбитр в поле сначала не увидел. Более того, наказал игрока гостей за симуляцию, наградив горчичником. И лишь с помощью VAR справедливость была восстановлена — на повторе хорошо видно, что Иван Обляков въехал в ногу казанского футболиста.

Судя же по ходу матча, складывалось впечатление, что хозяева имеют преимущество. Но это был обман зрения. Армейцы скорее по инерции, на багаже трех кряду побед с общим счетом 10:0 выглядели более уверенной в своей силе командой. Это чувствовалось в каждом движении игроков. Так бывает: когда у тебя пруха, то кажется, что море по колено, пока следующим шагом не попадаешь в яму, и вода становится тебе по шейку. После этого ты возвращаешься в реальность, а она для ЦСКА не такая уж радостная.

Если взять статистические показатели матча с командой Леонида Слуцкого, то ЦСКА уступил гостям по владению мячом, ударам в створ ворот, фолам, предупреждениям, офсайдам. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что на победу армейцы не наиграли.

По сути, красно-синие провели очередной не слишком выразительный матч, какой был, к примеру, с «Динамо» во втором туре после рестарта чемпионата. Разница только в том, что к игре с бело-голубыми подопечные Виктора Гончаренко подходили в жутком эмоциональном состоянии, на фоне разгрома от «Зенита» 0:4 и побега главного тренера после той игры в Белоруссию. А в это воскресенье ЦСКА выходил на домашний стадион в суперприподнятом настроении, однако нужного результата все равно не добился.

Случайность? Не думаю. Эмоциональная встряска, которую устроили команде сначала Гончаренко своим нервным срывом, а следом руководство клуба, вернувшее тренера, на котором успели поставить крест, свое действие, похоже, исчерпала. А на голом энтузиазме далеко не уедешь. Между тем игровые проблемы красно-синих никуда не делись и всего-навсего были отодвинуты немного в сторону, когда у команды, что называется, пошло. Однако если хорошенько присмотреться к тому, кого именно и как побеждал ЦСКА в трехматчевой серии, нынешние очковые потери красно-синих могут показаться не такими уж непредвиденными.

Началась выигрышная серия ЦСКА со «Спартака» (2:0), но как показали дальнейшие события, красно-белые сегодня лакомый кусочек едва ли не для всех. Вслед за поражением от армейцев команда Доменико Тедеско умудрилась проиграть дома самому бедному клубу РПЛ «Тамбову» (2:3), который отчаянно сражается за выживание, не впечатлила затем в игре с «Локо» (1:1), потеряв к тому же своего наставника на три игры из-за дисквалификации, а в субботу проиграла «Сочи» (0:1). «Ахмат» и «Оренбург», которым Федор Чалов сотоварищи отгрузили по четыре мяча каждому, - команды из нижней части таблицы. Грозненцы перед рестартом сезона находились на последнем месте, сейчас их сменил на дне «Оренбург». Но всем хорошо известно, в какую тяжелейшую ситуацию угодил этот клуб, который накрыла эпидемия коронавируса. «Газовики» сегодня неконкурентоспособны исключительно по причине форс-мажорных обстоятельств.

Чалов забил в третьем туре подряд, но ЦСКА упустил победу над Слуцким (видео)

«Ахмат», конечно, другое дело. После паузы в чемпионате из-за пандемии команда преобразилась. Во многом благодаря великолепной форме своего лидера Дениса Глушакова. Но так уж вышло, что экс-капитан «Спартака» пропускал встречу с ЦСКА по причине перебора желтых карточек, а грозненцы с ним и без него — это две большие разницы. У армейцев в поединке в столице Чечни залетели два гола за две минуты во втором тайме, и от этого нокдауна «Ахмат» не смог оправиться. Так иногда случается, когда все вдруг валится из рук, но следующие матчи показали, что кавказская команда по-прежнему в порядке, как и вернувшийся в состав Глушаков.

Подытожив, можно прийти к выводу, что «Рубин» в его нынешнем состоянии был для ЦСКА самым приличным соперником из квартета команд после возвращения Гончаренко. Столкнувшись с коллективом Слуцкого, пропала разом армейская суперрезультативность, уверенная игра в обороне, удача и кураж. Зато появился мандраж последних минут, которым и воспользовался соперник.

Исходя из этого, шансы ЦСКА на победу в матче 29-го тура с «Локомотивом» вряд ли могут расцениваться выше 50 процентов, хотя до стартового свистка поединка с казанцами армейцы виделись фаворитом в дерби. В концовке игры с «Рубином» ЦСКА напоминал себя кризисного, времен догончаренковского побега, в то время как железнодорожники последние минуты игры с «Уфой» владели неоспоримым преимуществом. А потому, пока претенденты на Лигу чемпионов не сойдутся в очном противостоянии, рановато говорить как о выходе из кризиса ЦСКА, так и о провале Марко Николича вместе с боссами железнодорожников, некрасиво выпроводивших из клуба Юрия Семина. В воскресенье, уже по традиции, их костерили в Черкизове фанаты «Локо», ушедшие после 20-й минуты с трибун. А заодно вывели из равновесия генерального директора Василия Кикнадзе, он же в ответ не сдержал эмоций и показал трибунам средний палец.

Развязки историй «Гончаренко и ЦСКА» и «Палыч против Кикнадзе» - главных бестселлеров доигровки - осталось ждать совсем немного. Время рассудит всех всего через полторы недели. Но за второе место спор, похоже, пойдет все же без красно-синих. Невозможно представить, чтобы Гончаренко и его игроки отыграли за два тура по четыре очка сразу у двух конкурентов. Хотя... Как знать. Две недели назад никто не мог представить, что ЦСКА вообще будут упоминать применительно к главному клубному турниру Европы.

«Локомотив» спасся с «Уфой», но всерьез рискует пролететь мимо Лиги чемпионов (видео)

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