Пусть Дзагоев возьмет автограф у Фарфана. Почему ЦСКА упустил победу над «Рубином»

ЧЕРЕНКОВ ВЫПОЛНИЛ ПРОСЬБУ БЕСКОВА

Рассерженный старший тренер «Спартака» Константин Бесков после поражения 2:4 в Брюсселе от «Андерлехта» в первом четвертьфинальном матче Кубка УЕФА-1984 обратился к Федорову Черенкову:

- Ты - лучший футболист СССР, а Веркаутерен – Бельгии. Вот иди и возьми у него автограф.

Это тот самый Франк Веркаутерен (советские комментаторы называли его Веркотереном и даже ВеркоТУреном), который 30 лет спустя тренировал «Крылья Советов».

У Черенкова случился нервный срыв – это был первый позыв серьезного психического заболевания. Вскоре лучшему футболисту страны 1983 года стало лучше, его даже готовили к ответному матчу в Тбилиси, но решили не рисковать.

В столице Грузии «Спартак» победил 1:0 (жаль, Юрий Гаврилов не реализовал пенальти) и вылетел из турнира. После финального свистка Черенков исчез, никто не мог его найти. Он появился к концу ужина. Подошел к столу Бескова и молча положил ему на тарелку программку с автографом капитана бельгийской команды.

ДВА ВОЗВРАЩЕНИЯ

…В воскресенье состоялось возвращение сразу двух знаковых игроков – железнодорожника Джефферсона Фарфана и армейца Алана Дзагоева. Первый пропустил 14 (!) месяцев, второй оставался вне игры с середины марта. Оба вышли на замену – Фарфан на 70-й минуте, Дзагоев – на 80-й. На 81-й 35-летний перуанец сравнял счет, и «Локомотив» ушел от поражения. Уход Федора Чалова стал сигналом к штурму ворот Игоря Акинфеева. Собственно, как такового штурма не было, хозяева отдали гостям территорию и мяч, те провели две проникающие атаки, первая завершилась плотным ударом во вратаря, вторая – пенальти.

Дзагоев попал в заявку в матче 27-го тура в Оренбурге. Логично было бы дать ему почувствовать игровой тонус именно тогда, когда хозяева, пропустив три мяча, выбросили белый флаг, а не во вчерашнем матче при скользком счете.

Возможно, Гончаренко решил порадовать своего бывшего шефа и единомышленника Леонида Слуцкого, напомнив о чемпионстве ЦСКА в 2016-м. Тогда именно Дзагоев забил в Казани золотой мяч. Наставник армейцев не сомневался, что его команде удастся уберечь минимальный перевес, ведь соперники ничего путного и запоминающегося с атаке не создали, даже давления не оказывали.

Вчера Дзагоев имел распрекрасный момент стать дважды героем. На последних секундах он без помех бил с линии штрафной – забивай не хочу, но отправил мяч точно мимо рамки. К слову, Чалов поразил ворота из куда более сложного положения.

Эта замена оказалась для ЦСКА роковой. Не угадал Гончаренко и выпустив на поле Яку Бийола вместо Арнора Сигурдссона. Возможно, в последнем случае тренер перестраховался, побоявшись повторной желтой карточки для исландца.

Но бросать в бой растренированного, пусть и опытного игрока и, по сути, оставлять свою команду в меньшинстве – за гранью понимания. На кону ведь стоит не только медали, но и путевка в Лигу чемпионов, которая обогатит клубный бюджет миллионов на 20 евро.

Фарфан добавил «Локомотиву» важный балл в турнирную таблицу, Дзагоев мог целых два, но… Пусть болельщики «Локомотива» и ЦСКА сами сравнят возвращение лидеров. Как 36 лет назад игру Веркаутерена и Черенкова в Брюсселе. Перед дерби, перенесенным со среды на четверг, Дзагоеву только и остается как взять у перуанца автограф. Даже победа не выведет ЦСКА на второе место, да и вряд ли на третье.

МАТЮНИН ВКЛЮЧИЛ ИВАНОВА

По горячим следам Гончаренко в оценке игры сделал акцент на судействе. С ним трудно не согласиться. Рефери Алексей Матюнин устроил желтый «листопад», вынеся десять предупреждений, чем заставил вспомнить лучшего российского арбитра Валентина Иванова на ЧМ-2006.

Не смотревшие вчерашний матч, увидев такое обилие карточек (6 - у хозяев), наверняка подумают, что на поле шло рубилово, как в той игре Португалия – Голландия.

Но нет же. Армейцы и казанцы не проявляли агрессии, действовали корректно, без грубости. Судья же опустил планку жесткости до плинтуса, карая и карая за малейшие нарушения правил. Трудно понять, за что был предупрежден в первом тайме Сигурдссон, а во втором – Марио Фернандес…

Но после «киносеанса», завершившимся назначением пенальти, рефери забыл показать «горчичник» сфолившему в штрафной Ивану Облякову. В голове судьи моментально включился компьютер – он вспомнил, что эта желтая карточка превратится для армейца в красную.

К слову, все санкции, вынесенные 14 лет назад Ивановым (16 желтых карточек, четыре из которых превратились в красные), признаны правильными. Хотя по горячим следам тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер предложил показать карточку… судье, обвинив его в непоследованности. Именно бездействие Иванова в начале игры, пропустившего адовый фол, превратило тот матч в «Нюрнбергскую резню».

Ничего подобного в мате ЦСКА – «Рубин» не было. А было непонимание судьей нюансов борьбы. Интересно узнать мнение об арбитраже Матюнина эксперта «Советского спорта» Сергея Хусаинова. Думается, судья заслужил карточку, причем сразу красную.