Семак за рулем автобуса без права тормозить. О секрете успеха главного тренера «Зенита»

Ровесник своей команды

«Баварию», за редким исключением, тренируют мировые «топы» и легенды немецкого футбола. Семак – игрок тоже легендарный. Но работа главным тренером в топ-клубе – первый такой опыт в его карьере. А он второй сезон подряд ведет «Зенит» твердой рукой. Отрыв от московского «Спартака» достиг уже постыдных размеров – 33 очка!

Чем успех Семака обьяснить? Сначала нужно вспомнить, что его назначение летом 2018-го было для клуба рисковым. Он попробовал себя в самостоятельной работе только полтора сезона в «Уфе», а «Зенит» внимательно смотрел , как начинающий главный тренер проходит «испытательный период». В итоге именно Семак «закрыл» эпоху господства иностранцев во главе «Зенита». После Манчини руководители решили: хватит! И тут важно, что тренерский возраст Семака (в качестве главного тренера ) совпал с возрастом той команды. Она была развалена, представляя собой осколки армий, собранных Луческу и Манчини. Да, «Зенит» - топ-клуб, но та команда не была «топовой». Ее надо было создавать заново. Линии развития Семака и команды сошлись в одной точке, они начали восхождение с одного возраста.

Важно, чтоб и творческий возраст команды и тренера совпадал. Так, например, было в эпоху Дика Адвоката, которому сразу купили сильных игроков. В перспективной точке взаимных амбиций сошлись «Зенит» и Лучано Спаллетти. «Зенит» и Властимил Петржела. Даже «Зенит» и Андре Виллаш-Боаш. Это я к тому, что тренер и команда должны друг друга стоить. А не контрастировать. Как Олег Романцев, тренировавший 15 лет назад «никакое» московское «Динамо». Или еще на 15 лет до этого Константин Бесков – во второй лиге во главе некого «Асмарала». Из обратных примеров – Андрей Чернышов во главе «Спартака». Или тот же Виллаш-Боаш – в «Челси».

«Зенит» и Семак одновременно вышли из одного пункта и дошли до нынешних результатов. Они дополняют друг друга, они равновелики. Более того, Семак «перебрал» эту команду своими руками, как хорошо знакомый автомобиль. Очистил аккуратно от лишних деталей и поставил нужные – новенькие.

Отказ от свадебного генерала

Следующий значимый фактор – Сергей Богданович исчерпывающе знал многих зенитовцев. У начинающего главного тренера за спиной была такая школа - позавидуешь! Работал в штабе Спаллетти, Виллаш-Боаша, Луческу, Манчини - в клубах, у Фабио Капелло и Леонида Слуцкого - в сборной. Представляете, сколько впитал в себя Семак!