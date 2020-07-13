Семак за рулем автобуса без права тормозить. О секрете успеха главного тренера «Зенита»

Ровесник своей команды
«Баварию», за редким исключением, тренируют мировые «топы» и легенды немецкого футбола. Семак – игрок тоже легендарный. Но работа главным тренером в топ-клубе – первый такой опыт в его карьере. А он второй сезон подряд ведет «Зенит» твердой рукой. Отрыв от московского «Спартака» достиг уже постыдных размеров – 33 очка!
Чем успех Семака обьяснить? Сначала нужно вспомнить, что его назначение летом 2018-го было для клуба рисковым. Он попробовал себя в самостоятельной работе только полтора сезона в «Уфе», а «Зенит» внимательно смотрел , как начинающий главный тренер проходит «испытательный период». В итоге именно Семак «закрыл» эпоху господства иностранцев во главе «Зенита». После Манчини руководители решили: хватит! И тут важно, что тренерский возраст Семака (в качестве главного тренера ) совпал с возрастом той команды. Она была развалена, представляя собой осколки армий, собранных Луческу и Манчини. Да, «Зенит» - топ-клуб, но та команда не была «топовой». Ее надо было создавать заново. Линии развития Семака и команды сошлись в одной точке, они начали восхождение с одного возраста.
Важно, чтоб и творческий возраст команды и тренера совпадал. Так, например, было в эпоху Дика Адвоката, которому сразу купили сильных игроков. В перспективной точке взаимных амбиций сошлись «Зенит» и Лучано Спаллетти. «Зенит» и Властимил Петржела. Даже «Зенит» и Андре Виллаш-Боаш. Это я к тому, что тренер и команда должны друг друга стоить. А не контрастировать. Как Олег Романцев, тренировавший 15 лет назад «никакое» московское «Динамо». Или еще на 15 лет до этого Константин Бесков – во второй лиге во главе некого «Асмарала». Из обратных примеров – Андрей Чернышов во главе «Спартака». Или тот же Виллаш-Боаш – в «Челси».
«Зенит» и Семак одновременно вышли из одного пункта и дошли до нынешних результатов. Они дополняют друг друга, они равновелики. Более того, Семак «перебрал» эту команду своими руками, как хорошо знакомый автомобиль. Очистил аккуратно от лишних деталей и поставил нужные – новенькие.
Отказ от свадебного генерала
Следующий значимый фактор – Сергей Богданович исчерпывающе знал многих зенитовцев. У начинающего главного тренера за спиной была такая школа - позавидуешь! Работал в штабе Спаллетти, Виллаш-Боаша, Луческу, Манчини - в клубах, у Фабио Капелло и Леонида Слуцкого - в сборной. Представляете, сколько впитал в себя Семак!
Когда его только назначили в «Зенит», многие ждали, что у молодого тренера появится опытный помощник. «Свадебный генерал», который с высоты прожитых лет и покоренных вершин будет давать ценные советы. Семак обошелся без этого. Опытом великих и заслуженных он был уже сыт по горло. Потому пригласил в штаб тех, кто мог дать ему что-то новое. Тоже молодых, дерзких и амбициозных. И сработало!
Вспоминайте, какими комментариями обычно сопровождается чей-либо первый самостоятельный опыт. Но разговоров, что Семак чего-то напрочь не понимает, или «поплыл» в управлении командой, не возникло ни разу. Хотя в «Зените» матерые ребята: Дзюба, Ракицкий, Иванович.
Многие называют игру «Зенита» при Семаке примитивной. Видят только навесы на Дзюбу и упирают на покупку сильных игроков. Но стоп! А покажите команду, которая так же эффективно использует свои козыри – будь в составе высокий форвард или быстрый, виртуоз-дриблер или умелец отбора. Кто конвертирует свои козыри в преимущество и голы хотя бы сопоставимо с «Зенитом»?
По жизни без права на ошибку
Кстати, в Петербурге Сергей Семак продолжил свой уфимский опыт. «Уфа» ведь тоже у него играла, отталкиваясь от слабых сторон соперника. Сохранил этот почерк Семак и в «Зените». В таких вот мелких деталях и кроется «дъявол» зенитовских побед. Деталей этих болельщики не замечают. Да и специалисты порой тоже. Но посудите сами: если соперник – 1) теряет мяч; 2) ошибается в передачах; 3) не успевает прикрыть форвардов «Зенита»; 4) сбавляет темп, то… Неужели вы скажете, что это сам человек так собою управил?» - вспомнилась фраза булгаковского Воланда, который рассуждал о влиянии «высшей силы» на людей. Наверное, и соперник так поступает не по своему желанию. Его «Зенит» заставляет ошибиться.
Сергей Семак многое успевает в жизни, и одно из важных условий его успехов – тонус. Вы помните, чтоб он болел, брал паузы, куда-то «выпадал»? Он всегда на посту, в состоянии максимальной готовности. У него большая семья, семеро детей, ему просто некогда хандрить. Семья приучила его всюду успевать, все время работать, обо всем заботиться, ничего не упускать из виду.
Символично, что в день, когда «Зенит» выиграл под руководством Семака второй подряд титул, главный тренер стал дедушкой – дочь родила внучку. Семак отпраздновал с командой, а на следующий день был уже в роддоме. Он двигается по жизни на большой скорости, как герой фильма «Скорость», мчавшийся на автобусе, который не мог тормозить – иначе срабатывало взрывное устройство. Задача водителя – спасти пассажиров, что-то придумать, найти выход в экстренной ситуации. Права на ошибку нет. Но это нравится Семаку. У него получается.