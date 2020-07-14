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Медведев позвал Данни. В расчете на его сыновей?
14 июля 10:30
автор: Дмитрий Зимин

Медведев позвал Данни. В расчете на его сыновей?

Бывший капитан «Зенита» рассказал о предложении вернуться в Петербург. Решение Данни примет в августе, в зависимости от семейных обстоятельств. Но зачем португальца зовут в «Зенит» обратно?

Академия

Первые разговоры о возможном возращении 36-летнеого экс-зенитовца в Петербург начались почти месяц назад. Тогда сообщалось, что Данни контактирует со спортивным департаментом и даже предлагает игроков. И все это на фоне информации о том, что спортивный директор клуба Хавьер Рибальта вроде бы не собирается продлевать контракт, который истекает летом 2021 года. Мигель придал слухам конкретики, сообщив, что разговаривал с гендиректором «Зенита» Александром Медведем. Окончательное решение Данни пообещал принять в августе. Многое будет зависеть от здоровья его дочери, окажется ли она готова к переезду. Также бывший зенитовец подчеркнул, что его известные всем болельщикам сыновья, Бернарду и Франсишку, которым уже по 16 лет, обязательно вернутся с ним. Если, конечно, он все-таки приедет.

Остается ключевой вопрос: что Данни может дать нынешней академии «Зенита», кроме своего громкого имени? И чем он вообще может там заниматься? Сейчас структура академии, которая со стороны кажется абсолютно обособленной не только от главной команды, но и от молодежки и «Зенита»-2, выглядит так: все процессы молодежного футбола в клубе курирует Максим Погорелов вместе со своим заместителем Федором Лунновым. Анатолий Давыдов работает на должности директора школы, однако не секрет, что его полномочия не так широки, как могли быть у директора. Также с недавнего времени появилась должность спортивного директора академии, которую занял Андрей Аршавин. Сфера его ответственность остается неизвестной, однако очевидно, он отвечает и за то, чтоб в молодежный состав переходили самые достойные этого игроки.

Варианты для клубного бренда

И кем же здесь может работать Данни? Человек без опыта взаимодействиями с юными игроками, кроме разве что своих детей. Возможно, клуб придумает ему должность куратора определенных возрастов. Этим ранее занимались Александр Кержаков и Владислав Радимов. По их признанию, работа была формальной. Интересно, что в разное время большее влияние на академию пытались получить Вячеслав Малафеев и Хавьер Рибальта, но им дали понять, что это закрытая территория.

Также Данни благодаря своим знаниям иностранных языков может взаимодействовать с европейскими академиями. Договариваться о партнерстве, взаимных стажировках и организации совместных турниров. Эта роль идеально могла бы подойти для португальца, ведь первое время он будет избавлен от ответственности, но при этом сможет учиться. Но неизвестно, интересно ли ему самому было бы заниматься подобным.

В любом случае, Мигель Данни – это бренд, который может многое дать «Зениту», если не со спортивной, то с коммерческой точки зрения. Это прекрасно понимают в руководстве клуба. Однако им нужно будет сделать выбор – бросать бывшего игрока в оперативную работу с соответствующей ответственностью или постараться постепенно вырастить из него сильного менеджера. Ведь большая ответственность – большой спрос.

В поисках новых Барриосов

А он будет еще выше, если подтвердится информация другого источника. Тот утверждает, что слухи о работе Данни в молодежном департамента клуба – лишь один из вариантов. В пользу этого варианта – сыновья. Которых «Зенит» уже всерьез рассматривает в качестве потенциальных активов. Бернарду и Франсишку были на заметных ролях в команде Академии 2004 года рождения, в 2016-м получили российское гражданство, их ровесники уже выступают за молодежные составы клубов премьер-лиги. И если они вернуться в Петербург, то…Мигель Данни будет наблюдать за их футбольным взрослением уже не как отец, а в должности куратора Академии.

Но тот же источник в «Зените» замечает, что по причине отсутствия соответствующего опыта услуги бывшего капитана «Зенита» Академии не очень то нужны. Да и самому Данни эта работа не особо интересна.

Другое дело – представлять «Зенит» в Европе! Известность, знание нескольких языков (португальский, испанский, английский, русский), знакомства, которые можно превратить в деловые связи. Эти вводные органично сочетаются, например, с ролью селекционера или допустим, заместителя спортивного директора. При наступающей формуле лимита 8+17 ценность попаданий в «десятку» с иностранцами возрастет в разы. Варианты вроде Луиша Нету или Маттиаса Краневиттера в новых условиях должны быть исключены. А вот находки типа Барриоса и Сантоса понадобятся еще сильнее. Но справится ли Данни с такими ожиданиями? Ведь эта работа не только видный статус в «Зените», не только право голоса в ключевых вопросах и высокая для завершившего карьеру футболиста зарплата. В первую очередь – это ответственность, подразумевающая высочайшие ожидания. Будет жаль, если работа Мигеля Данни в «Зените» закончится так же быстро, как у некоторых других легенд.

Мнение

Академию надо укреплять специалистами из Европы. А чем сейчас поможет Данни?

Иван Стрельцов, бывший селекционер «Зенита»:

– Я не удивлюсь возможному назначению Данни. Такие назначения в России популярны для клубов важно большое имя, а не знания и опыт работы. Что здесь может получиться у Мигеля Данни – загадка. Вот если б он себя где-то после футбольной карьеры показал и утвердил, тогда человека надо брать. А так… Возможно, из Данни, Аршавина, Кержакова и получатся суперменеджеры, но дети – очень тонкий вопрос. Тот же Аршавин может найти нескольких талантливых игроков, но это все потенциально. Может станут звездами, а может и нет.

«Зениту» же нужен человек, который уже этот путь успешно прошел и пошагово знает, как из способных ребят сделать сильных футболистов. Если «Зенит» всерьез хочет развивать академию, нужно таких специалистов искать в Европе: например, в «Аяксе», откуда каждый год выходят десятки выступающих потом в топ-лигах футболистов

Данни заслуженный игрок, он достоин приглашения в клуб, но не считаю, что эта должность для него. Возможно, ему сначала стоит поработать в Португалии? Поучиться там, поездить. Ведь в «Зените» сразу будут большие требования, менеджера там не станут обучать и давать время. Да и не все большие игроки могут стать топ-менеджерами.

источник: «Советский спорт»
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