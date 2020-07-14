Николай Наумов: Думаю, многие игроки «Локомотива» согласны с Семиным, что Кикнадзе должен уволиться

– Бывший главный тренер «Локо» Юрий Семин в своем инстаграме обратился к гендиректору клуба Василию Кикнадзе с призывом уйти в отставку после оскорбительного жеста в адрес болельщиков на матче с «Уфой». Что об этом думаете?

– Кикнадзе тут со всех сторон не прав. Нужно уметь сдерживать себя, как бы тяжело ни было. Кикнадзе знал, на что шел, когда увольнял весной Семина. Понимал, что его ждет жесткая обструкция трибун. Болельщики «Локомотива» – это 12 группировок и порядка семи тысяч активно поддерживающих команду человек. Эти люди очень болезненно реагируют на несправедливость. Для них несправедливость – отношение к Юрию Палычу... Так почему Кикнадзе позволяет себе такие жесты? Ни в коем случае нельзя было так отвечать! Считаю, комитет по этике должен тщательно рассмотреть эту ситуацию и применить к Кикнадзе максимально жесткие санкции. Вплоть до пожизненного отстранения от права занимать руководящую должность в футболе.

Я не знаю, каким надо быть человеком, чтобы показать такой жест своим же болельщикам... Как бы эмоционально ты ни был заряжен, надо уметь сдерживать себя.

– Получается, у Кикнадзе на фоне не самых впечатляющих результатов Николича сдают нервы?

– Думаю, так и есть. Он почему-то посчитал себя самым главным в футболе. Это не так. Он всего лишь наемный менеджер, который пришел, а завтра уйдет. Так себя вести непозволительно.

– Под обращением Семина лайки поставили несколько футболистов РПЛ, включая выступающего за «Локо» Джефферсона Фарфана. О чем это говорит?

– О большом авторитете Семина. Он дал многим ребятам жизнь в футболе, многих воспитал, многие сделали с ним карьеру. По себе знаю, я же много спорил с Семиным: Юрий Палыч всегда был на стороне игроков. Это его кредо. Поэтому футболисты так к нему относятся.

– Значит, все эти игроки согласны с тем, что Кикнадзе должен уйти в отставку?

– И не только эти ребята. Уверен, в самом «Локомотиве» не один Фарфан согласен с Семиным.

– Не ждут ли Фарфана санкции за этот лайк? Все же помнят историю в «Спартаке», когда в аналогичной ситуации пострадали Денис Глушаков и Андрей Ещенко, выступив против Массимо Карреры?

– Санкции клуб может применить. Когда Фарфан или кто-то другой ставит такие лайки, надо быть готовым к ответным действиям. Иначе лучше не ввязываться.