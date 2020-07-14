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Николай Наумов: Думаю, многие игроки «Локомотива» согласны с Семиным, что Кикнадзе должен уволиться
14 июля 16:00
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Константин Рыбин

Николай Наумов: Думаю, многие игроки «Локомотива» согласны с Семиным, что Кикнадзе должен уволиться

Бывший президент «Локо» прокомментировал «Советскому спорту» ситуацию в столичном футбольном клубе, которая опять накалилась.

Бывший главный тренер «Локо» Юрий Семин в своем инстаграме обратился к гендиректору клуба Василию Кикнадзе с призывом уйти в отставку после оскорбительного жеста в адрес болельщиков на матче с «Уфой». Что об этом думаете?
Кикнадзе тут со всех сторон не прав. Нужно уметь сдерживать себя, как бы тяжело ни было. Кикнадзе знал, на что шел, когда увольнял весной Семина. Понимал, что его ждет жесткая обструкция трибун. Болельщики «Локомотива» это 12 группировок и порядка семи тысяч активно поддерживающих команду человек. Эти люди очень болезненно реагируют на несправедливость. Для них несправедливость – отношение к Юрию Палычу... Так почему Кикнадзе позволяет себе такие жесты? Ни в коем случае нельзя было так отвечать! Считаю, комитет по этике должен тщательно рассмотреть эту ситуацию и применить к Кикнадзе максимально жесткие санкции. Вплоть до пожизненного отстранения от права занимать руководящую должность в футболе.
Я не знаю, каким надо быть человеком, чтобы показать такой жест своим же болельщикам... Как бы эмоционально ты ни был заряжен, надо уметь сдерживать себя.

Получается, у Кикнадзе на фоне не самых впечатляющих результатов Николича сдают нервы?
Думаю, так и есть. Он почему-то посчитал себя самым главным в футболе. Это не так. Он всего лишь наемный менеджер, который пришел, а завтра уйдет. Так себя вести непозволительно.

Под обращением Семина лайки поставили несколько футболистов РПЛ, включая выступающего за «Локо» Джефферсона Фарфана. О чем это говорит?
О большом авторитете Семина. Он дал многим ребятам жизнь в футболе, многих воспитал, многие сделали с ним карьеру. По себе знаю, я же много спорил с Семиным: Юрий Палыч всегда был на стороне игроков. Это его кредо. Поэтому футболисты так к нему относятся.

Значит, все эти игроки согласны с тем, что Кикнадзе должен уйти в отставку?
И не только эти ребята. Уверен, в самом «Локомотиве» не один Фарфан согласен с Семиным.

Не ждут ли Фарфана санкции за этот лайк? Все же помнят историю в «Спартаке», когда в аналогичной ситуации пострадали Денис Глушаков и Андрей Ещенко, выступив против Массимо Карреры?
Санкции клуб может применить. Когда Фарфан или кто-то другой ставит такие лайки, надо быть готовым к ответным действиям. Иначе лучше не ввязываться.

Вы читали диалог Кикнадзе с болельщиками, который состоялся после матча с «Уфой»?
Очень внимательно. И отметил для себя, что Кикнадзе крайне пренебрежительно относится к болельщикам, всем видом показывает, что они для него ничто. Он же как сказал: «Я и не такое переживал». А ведь в футболе болельщики главные. Для них игроки выходят на поле, а клубы работают. Если ты не можешь найти общий язык с трибунами, то тебе не место у руля клуба. Не один руководитель на этом обжегся.

Зачем Кикнадзе пошел на этот разговор?
Я думаю, он вышел к болельщикам для того, чтобы погасить конфликт после того самого жеста. Но в итоге еще раз дал понять: мы будем делать то, что хотим... Все это очень недальновидно. Я был в похожей ситуации, что и Кикнадзе, когда пришел в команду в 2008-м. Когда начался чемпионат, на первом баннере, который я увидел, было написано: «Наумов, ты кто? Мы тебя не знаем». Это для меня был сигнал. Я встретился с фанатами, мы очень долго разговаривали, вместе решали, как и что, и в 2009 году ситуация коренным образом поменялась. А когда в 2010-м я уходил, то со слезами на глазах читал на трибунах: «Наумов – ты настоящий паровоз и настоящий президент». Для меня это была награда за три года работы, за все, что я сделал... А Кикнадзе своим видом показал, что ему наплевать на мнение народа.

Николай Наумов

Кикнадзе извинился за средний палец фанатам и ответил на их вопросы

Чего ждете от предстоящего дерби «Локо» с ЦСКА?
Верю, что железнодорожники должны обеспечить себе второе место. Все-таки существует инерция в футболе. Все, что Семиным создано, Николич не разрушил. Он не стал ничего менять: ни в схеме, ни в тактике. И это правильно. Думаю, инерция позволит «Локомотиву» занять второе место.

Чья игра сейчас вам больше нравится: «Локомотива» или ЦСКА?
Армейцы встряхнулись из-за ситуации с временным отъездом Виктора Гончаренко. Федор Чалов начал забивать, Никола Влашич показывает себя лидером. И мне нравится роль Игоря Акинфеева. Внешне она незаметна, но он дядька для всех, играет большую роль не только на поле, но и в раздевалке. Акинфеев сплачивает молодежь. Так что ЦСКА поборется за третье место. Предположу, что в четверг будет результативная ничья 1:1 или 2:2.

В «Локомотиве» вы видите такого лидера, как Акинфеев у ЦСКА?
Сегодня об этом трудно говорить. Миранчуки, к сожалению, такими лидерами пока не стали в силу молодости. Можно говорить только о ведущих футболистах, но вожак, каким был Вадим Евсеев или Сергей Овчинников, у команды отсутствует.

источник: «Советский спорт»
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