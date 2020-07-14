Ненормальный чемпионат и чемпионат ненормальных?

Что касается слов Карпина, то они сильно возбудили президента РПЛ Сергея Прядкина , который направил письмо в РФС. По мнению главы премьер-лиги, такие выражения наносят «ущерб деловой репутации РПЛ и российской премьер-лиге как спортивному проекту». Валерий Георгиевич по этому поводу и глазом не моргнул, тут же потроллил Прядкина в инстаграме. «Ух ты, оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже премьер-лиги», – ехидно удивился наставник дончан, добавив пару смайликов в тему. Клуб «Ростов» запустил опрос, кто портит репутацию лиги – Карпин или Прядкин. И в этой заочной перепалке как нельзя лучше отражается нынешнее положение дел в нашем футбольном хозяйстве.

Прошедший тур РПЛ добавил комитету по этике новой головной боли. РФС предстоит оценить еще и жест гендира «Локомотива» Василия Кикнадзе , показавшего из VIP-ложи средний палец трибунам на домашнем матче железнодорожников с «Уфой» (1:1) в ответ на оскорбления в свой адрес, а также высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина , после игры в Оренбурге (0:0) назвавшего наш чемпионат «ненормальным». И предложившего переименовать РПЛ в «Роспотребнадзор – чемпионат России».

С прошлой недели футбольное сообщество ждет вердикта по высказываниям гендиректора «Зенита» Александра Медведева в адрес «Спартака». А он, напомним, комментируя непристойный эпизод из чемпионской раздевалки питерской команды в Краснодаре, где Артем Дзюба имитировал половой акт с партнером по команде Сердаром Азмуном , предположил, что российский форвард тем самым показывал, что... ждет красно-белых в кубковом полуфинале 19 июля. «Спартак» обиделся совершенно по делу и написал на сине-бело-голубых официальную «телегу», но это не пробудило у Медведева желание извиниться.

Участники РПЛ движутся навстречу окончанию сезона, испытывая чувства, схожие с теми, что были у Остапа Бендера и отца Федора в «12 стульях» Ильфа и Петрова. Такие нежные отношения все больше пронизывают наш футбольный мир в целом. Прелюдия предстоит в пятницу. На этот день намечено заседание комитета по этике РФС. Дел в списке на рассмотрение все прибавляется.

ЗАГАЖЕННАЯ « ВИТРИНА»

Поразительно, но комитет по этике должен рассматривать поведение официальных лиц клубов, которые являются витриной нашего футбола. «Зенит» с «Локо» – две первые команды чемпионата, а «Ростов» – главный возмутитель спокойствия в верхах. Казалось, руководители этих команд должны быть ориентиром для других. Повод психовать сегодня есть скорее у «Оренбурга», получившего два технических поражения из-за форс-мажора и опустившегося на дно турнирной таблицы, но никак не у тех, кто стал и станет лауреатами сезона. Однако на деле все совсем наоборот.

Уважаемый ветеран нашего футбола Анатолий Бышовец в своих оценках происходящему был категоричен. Он не увидел оправданий «циничному поведению» Дзюбы и Медведева. «Для меня это унизительные вещи. И это мои принципы, я негативно реагирую на такое. Ведь вряд ли кто-то из них рискнет показать такое своим детям. К сожалению, мы живем в такое время. Можно простить даже недалекость ума Дзюбы и отсутствие у него нравственности, но оправдывать все это… Нормальная реакция людей на произошедшее будет намного жестче, чем какое-либо решение РФС».

Если следовать логике комментария Бышовца, то альтернатива «нормальной реакции людей» может быть реакция ненормальная. Тренер, приводивший нашу сборную к победе на Играх-1988 в Сеуле, уже допускает, что именно такое решение вынесет по инциденту РФС. Раз так, то стоит ли удивляться словам Карпина про ненормальный чемпионат? Вовсе нет. Этот турнир прежде всего войдет в историю как первенство, игравшееся по понятиям. Именно на эту дорожку свернули своими непоследовательными решениями не только большие футбольные люди, но и РФС.

ГАРАНТИИ ИЛИ ФИКЦИЯ?

Из последних событий, которые бьют по имиджу организации, – вероятный отказ «Химок» от участия в РПЛ в сезоне-2020/21. Если так оно и случится, то, значит, предпоследняя команда чемпионата не вылетает из лиги. Как такое становится возможным, чтобы за два тура до окончания чемпионата России было точно не известно, кто покидает и пополняет высший дивизион? Подмосковный клуб ведь проходил лицензирование и сделал это успешно.

То есть получается, что гарантии, которые «Химки» должны были предоставить для участия в РПЛ, чтобы пройти лицензирование, это что? Фикция? Фиговый листок, которым можно подтереться в любой момент? Или же вся эта история с переходом/непереходом клуба в премьер-лигу ничто иное, как игра на публику, чтобы остальные участники чемпионата не расслаблялись раньше времени, а на самом деле никто никуда не собирался подниматься?

В последнее верится с трудом. Хотя уже ничему не приходится удивляться в нашем футболе. Может, «Химки» в итоге в РПЛ все-таки окажутся, но почему тогда ни у кого нет железобетонного «да» в этом вопросе?

Пожалуй, один из последних шансов РФС с РПЛ поправить пошатнувшийся имидж – вынести адекватные оценки и наказания зарвавшимся функционерам и специалистам по итогам заседания комитета по этике. Но в то же время, допустимо ли на это надеяться, если весь предыдущий ход событий к такой развязке никак не ведет?

Завершение сезона-2019/20 выдалось действительно экстраординарным. Увы, со знаком минус. Однако самый легкий путь сегодня – обвинить во всех бедах нашей горемычной доигровки исключительно РФС с РПЛ. Нужно говорить еще и о том, что параллельно с ненормальным чемпионатом идет чемпионат по ненормальной реакции на происходящее со стороны его участников. И именно они сделали таковым турнир РПЛ.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С... КАРПИНА

Давайте вспомним, с чего начались проблемы у премьер-лиги после рестарта сезона. Первый скандал последовал вслед за появлением случаев заражения коронавирусом в «Ростове». По просочившимся в СМИ данным, вирус проник в клуб вместе с игроком, которому Карпин сам же разрешил отлучиться к родственникам. А те, как выясняется, болели COVID-19, однако клуб после возвращения игрока не удосужился изолировать его от остальной команды.

Карпин в первую очередь несет ответственность за этот бардак. Однако не первый уже раз пытается переложить свои проблемы на кого-то еще, умело манипулируя СМИ. Этого у Валерия Георгиевича не отнять. Еще работая в «Спартаке», обаятельный специалист всегда грамотно находил повод свалить свои ошибки на судей. Это оказалось настолько заразительным, что босс красно-белых Леонид Федун не может слезть с этой «иглы» до сих пор, во всем находя судейский заговор против своей команды.

Вот и сегодня Карпин решился на жесткую критику РПЛ только после того, как потерял очки в Оренбурге, а вместе с ними шансы на Лигу чемпионов. Хотя до возобновления сезона «Ростов» был одним из главных претендентов если не на второе, то на третье место точно.

«Раньше был Росгосстрах – чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор – чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться... Кто скрыл, а кто не скрыл больных... Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли... Тот и в порядке. Это не чемпионат, это ненормальный чемпионат России. Во всем мире об этом говорят».

С чемпионатом как-то разобрались. Но кто скрывал больных, Валерий Георгиевич? Мы об этом так и не услышали. Причем не только от главного тренера «Ростова», но и от РПЛ.

И ЧЕРЧЕСОВ НЕ ПРАВ

А разве вызывает уважение позиция главного тренера сборной России Станислава Черчесова по отношению к поведению Дзюбы? Бышовец говорит о недалекости ума питерского форварда-гренадера, между тем, он носит капитанскую повязку в национальной команде. Черчесов на вопрос о дальнейшем капитанстве Дзюбы уже успел ответить, что все останется как прежде, и не пожелал развивать тему. А что такое должно случиться, какие моральные и этически нормы еще не нарушены, чтобы подобные вопросы о смене капитана могли подниматься?

Вишенкой на тортике «Моральное разложение» стало поведение Кикназде в отношении болельщиков возглавляемого им клуба. Бывший главный тренер «Локо» Юрий Семин уже призвал гендиректора красно-зеленых накануне дерби с ЦСКА уйти в отставку. «Если Вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример вы таким жестом подаете детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?» – задался вопросом Семин.

Палыч и ранее взывал к тому же, но то были чисто спортивные командные дела, в которых с доводами легенды железнодорожников можно было поспорить. О чем дискутировать теперь? Пример же этот – из зенитовской серии. С одним отличием, что Кикнадзе поступил так на эмоциях и незамедлительно признал свою ошибку.

Бывает. Погорячился. А остальные?