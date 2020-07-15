Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 29-го тура РПЛ

В двадцать девятом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет пять игр:
15 июля
16.00 (мск)
«Урал» - «Арсенал» (комментаторы - Нагучев, Аболин)
18.00 (мск)
«Спартак» - «Ахмат» (комментаторы - Шмурнов, Жичкин)
20.30 (мск)
«Зенит» - «Оренбург» (комментаторы - Трушечкин, Неценко)
16 июля
18.00 (мск)
«Рубин» - «Ростов» (комментаторы - Арустамян, Титов)
20.30 (мск)
«Локомотив» - ЦСКА (комментаторы - Генич, Моссаковский)
Еще три матча будет транслировать платный «Матч Премьер»:
15 июля
18.00 (мск)
«Крылья Советов» - «Краснодар» (комментаторы - Шнякин, Петров)
16 июля
18.00 (мск)
«Уфа» - «Динамо» (комментаторы - Шмельков, Кочешев)
20.30 (мск)
«Тамбов» - «Сочи» (комментатор - Журавель)
Положение после 28 туров