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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 29-го тура РПЛ
15 июля 09:48
автор: Иван Сергеев

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 29-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.

В двадцать девятом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет пять игр:

15 июля

16.00 (мск)
«Урал» - «Арсенал» (комментаторы - Нагучев, Аболин)

18.00 (мск)
«Спартак» - «Ахмат» (комментаторы - Шмурнов, Жичкин)

20.30 (мск)
«Зенит» - «Оренбург» (комментаторы - Трушечкин, Неценко)

16 июля

18.00 (мск)
«Рубин» - «Ростов» (комментаторы - Арустамян, Титов)

20.30 (мск)
«Локомотив» - ЦСКА (комментаторы - Генич, Моссаковский)

Еще три матча будет транслировать платный «Матч Премьер»:

15 июля

18.00 (мск)
«Крылья Советов» - «Краснодар» (комментаторы - Шнякин, Петров)

16 июля

18.00 (мск)
«Уфа» - «Динамо» (комментаторы - Шмельков, Кочешев)

20.30 (мск)
«Тамбов» - «Сочи» (комментатор - Журавель)

Положение после 28 туров

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