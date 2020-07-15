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Румынский легионер «Урала» забил самый красивый гол российского футбольного сезона (видео)
15 июля 17:16
автор: Иван Сергеев

Румынский легионер «Урала» забил самый красивый гол российского футбольного сезона (видео)

Полузащитнику Эрику Бикфалви удался невероятный удар в матче 29-го тура РПЛ против «Арсенала».

Счет в игре открыли гости - причем тоже весьма эффектно: Даниил Хлусевич откликнулся на навес Владислава Пантелеева с углового и в касание с лета уложил мяч в ворота «Урала» с отскоком от перекладины.

Однако самый красивый момент игры, а, возможно, и всего российского чемпионата-2019/20 случился на 38-й минуте. Первую волну атаки хозяев после углового остановил Михаил Левашов. Однако голкипер «Арсенала» был бессилен отразить повторный выпад «Урала», когда Денис Кулаков навесил в центр штрафной, а Бикфалви в падении через себя вогнал мяч в правый от Левашова угол.

32-летний румын - мастер голов-красавцев, но этот шедевр в его исполнении превзошел все предыдущие. Нечто подобное в августе прошлого года удалось теперь уже экс-форварду «Оренбурга» Джордже Деспотовича в матче с «Ахматом». Но, пожалуй, Бикфалви превзошел даже тот акробатический трюк серба.

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Румынский легионер «Урала» забил самый красивый гол российского футбольного сезона (видео)
Румынский легионер «Урала» забил самый красивый гол российского футбольного сезона (видео)
Полузащитнику Эрику Бикфалви удался невероятный удар в матче 29-го тура РПЛ против «Арсенала».
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