«Спартак», играй как «Зенит» – и станешь чемпионом

«Спартак» вчера действительно одержал эффектную победу над «Ахматом» - 3:0. Предыдущий раз с разницей в три мяча красно-белые выигрывали 27 октября 2019 года, когда с тем же счетом уложили на лопатки «Локомотив». А три гола за игру забивали в первом после рестарта чемпионата туре – в Туле «Арсеналу» (3:2).

Это хороший повод для радости, тем более что «народная» команда показала наконец-то активную игру в атаке. Даже со ссылкой на то, что состав у клуба из Грозного был далек от оптимального, а главный тренер гостей Игорь Шалимов никак не может победить в этом качестве клуб, в котором когда-то сделал себе громкое имя в футболе.

Еще один повод для оптимизма – это была вторая победа под руководством Андреаса Хинкеля, который замещает Доменико Тедеско на время его трехматчевой дисквалификации. Хинкель руководил красно-белыми в упомянутой встрече с «Арсеналом». Но это было давно. А вот в период нынешнего отстранения Тедеско первый блин получился комом – «Спартак» уступил в гостях «Сочи» (0:1), хотя после того матча ряд специалистов и отмечали, что по своему качеству игра была намного лучше, чем при итальянском немце.

Немец натуральный, Хинкель, в отличие от своего патрона вел себя на редкость сдержанно. То ли по натуре такой, хладнокровный, как истинный ариец, то ли не считает нужным лезть вперед батьки, не отсвечивать, чтобы не вызывать ненужных разговоров. Но эти обсуждения, хотелось бы того Хинкелю или нет, все равно последуют. Тот случай, когда говорят: «Смотри на табло», а там прекрасная для команды, не выигрывавшей до этого пять туров, цифирь. И вел игру этой команды Хинкель. Как не провести параллели?

Ведь несколько лет назад такая же история приключилась с Массимо Каррерой, который встал вот так же у бровки, пока клуб искал замену уволенному Дмитрию Аленичеву, провел пару ярких матчей, да и понравился боссу «Спартака» Леониду Федуну. Чем все это закончилось, нашему футбольному люду известно.

Вот и вчера, как показалось, красно-белые смогли переломить сами себя, не сломаться при счете 0:0 после отмененного вслед за просмотром VAR уже назначенного в ворота гостей пенальти, затем после незасчитанного гола, опять же «благодаря» видеопросмотру, а следом не поставленного 11-метрового, когда игрок «Ахмата» Андрей Семенов рукой преградил путь мячу в своей штрафной... И не сломался «Спартак» по той причине, что Хинкель не накручивал дополнительно игроков яростными козлиными прыжками и размахиванием рук, как было бы это с его непосредственным начальником Тедеско. «Спартак» стойко и выдержанно пережил эту «судейскую предвзятость», переборол себя, разозлился и начал играть в футбол.

Вряд ли при Тедеско команда провела бы игру так, как сделала это без него. Красно-белым давно следовало перестать взывать к судьям, трибунам, боссам и другим гражданам, которым небезразлична судьба команды, с целью обратить внимание, как их убивают люди со свистком. Подобные проблемы решаются точно не на футбольном поле, а в кулуарах или на официальных собраниях ответственных за эти вопросы товарищей. Педалирование же «судейского заговора» лишь уводит в сторону от решения главной проблемы – отсутствия четкой организации игры.

Похоже, впрочем, что и Леониду Арнольдовичу порядком надоела судейская тема. В конце концов, раз отношение к «Спартаку» со стороны судейского корпуса не меняется, а владелец клуба переменить эту тенденцию не может, то стоит ли лишний раз ворошить это осиное гнездо, если после этого сам же остаешься и ужаленным? После игры с «Ахматом» Федун довольно лаконично высказался о работе арбитров, хотя у него были все возможности разнести их в пух и прах – они того действительно стоили.

«Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела, — заявил Федун. — Мы ничего не можем поменять. Предлагаю запустить хештег #СудитеСпартакКакЗенит — тогда мы будем чемпионами».

С первой частью высказываний спартаковского босса можно согласиться, но со второй - категорически нет!

Нет, господин Федун, не в этом главная проблема вашей популярнейшей команды. Не тот посыл вы ей адресуете. Не судить «Спартак» нужно как «Зенит» в первую очередь, а играть «Спартаку» надо стремиться так, как делает это сегодня «Зенит», дуэт нападающих которого Артем Дзюба и Сердар Азмун после матча с «Оренбургом» (4:1) имеет на своем счету столько же голов (33), как вся команда Тедеско/Хинкеля. Так что при всех судейских ляпах не в пользу москвичей, не эта тема должна стоять во главе угла у руководителей клуба.

И зря капитан красно-белых Георгий Джикия, например, после победы над «Ахматом» иронично замечал: «Сегодня повезло, что нам засчитали голы, которые мы забили». Обидно, спору нет, когда из тура в тур сталкиваешься с «односторонним судейством». Но, видимо, только через преодоление таких трудностей, а главное – своего отношения к ним, «Спартак» и может излечиться от сразившего его вместе с приходом коронавируса недуга.

Так что не об арбитрах нужно думать «Спартаку», а об игре. Выведут ее красно-белые на зенитовский уровень - глядишь, и о новом титуле можно будет помечтать. А сравнить две команды в их нынешнем состоянии можно будет уже 19 июля - в полуфинале Кубка России.

Турнирная таблица РПЛ