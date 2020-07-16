Спортивный принцип в чемпионате России по футболу отменен. Самара и Оренбург – невинные жертвы

Положительные тесты сдали девять игроков «Сочи», и это самая крупная единовременная вспышка среди футболистов одной команды. Ранее лидером по COVID-заражению был «Оренбург», где вирус подхватили шесть игроков плюс два клубных сотрудника, что в итоге обернулось для команды двумя техническими поражениями и досрочным вылетом из РПЛ.

Сочинцы незамедлительно уведомили о случившемся региональное управление Роспотребнадзора и ожидают дальнейших указаний ведомства. Тем временем РПЛ проинформировала, что назначенный на 16 июля матч 29-го тура «Тамбов» - «Сочи» не состоится. Заболевшая команда получит техническое поражение, что, впрочем, не несет для нее никаких серьезных турнирных потрясений, так как Александр Кокорин сотоварищи уже гарантировали клубу сохранение прописки в премьер-лиге на будущий сезон.

А вот по «Крыльям Советов», которые находятся с 28 очками на 15-м месте и имели шансы на выживание в лиге, это неприятное событие ударяет прямым образом. Дело в том, что сочинский «технарь» принесет три очка «Тамбову», гарантируя тому место не ниже 14-го, на котором до этого команда и располагалась. Самарский клуб может догнать «Тамбов» по очкам, но все равно уступит по показателям личных встреч. Это означает, что «Крылья» вслед за «Оренбургом» должны распрощаться с премьер-лигой.

Так уж распорядился календарь, что два последних соперника сочинцев по чемпионату оказались прямыми конкурентами в борьбе за сохранение прописки в элите. По всей видимости, «Сочи» пропустит и матч 30-го тура с «Крыльями», получив второе техническое поражение, что принесет самарцам, как и «Тамбову», три очка. С одной стороны, получается, что клубы Самары и Тамбова в этой ситуации находятся в одинаковых условиях. Но кто знает, как бы развивались события на футбольном поле? Нет ведь гарантии, что «Тамбов» взял бы эти три очка у южан в честной борьбе, а значит, «Крылья» вполне можно называть пострадавшей от форс-мажора стороной.

Таким образом, обе команды, которые по регламенту соревнований должны покинуть премьер-лигу - «Оренбург» и «Крылья Советов», стали жертвами эпидемии коронавируса, которая серьезно повлияла на турнирный расклад. А ведь когда принималось решение о рестарте сезона, одним из доводов РФС и РПЛ в пользу доигровки было желание соблюсти спортивный принцип. Но разве может о нем идти речь, если на распределение мест в подвале таблицы оказали влияние пять матчей, исход которых был предрешен без борьбы?