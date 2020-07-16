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Спортивный принцип в чемпионате России по футболу отменен. Самара и Оренбург – невинные жертвы
16 июля 19:18
автор: Дмитрий Кузнецов

Спортивный принцип в чемпионате России по футболу отменен. Самара и Оренбург – невинные жертвы

16 июля пришли новости, ставшие уже привычными для доигровки РПЛ-2019/20. В очередном клубе – на этот раз «Сочи» – выявлены массовые случаи заболевания COVID-19.

Положительные тесты сдали девять игроков «Сочи», и это самая крупная единовременная вспышка среди футболистов одной команды. Ранее лидером по COVID-заражению был «Оренбург», где вирус подхватили шесть игроков плюс два клубных сотрудника, что в итоге обернулось для команды двумя техническими поражениями и досрочным вылетом из РПЛ.

Сочинцы незамедлительно уведомили о случившемся региональное управление Роспотребнадзора и ожидают дальнейших указаний ведомства. Тем временем РПЛ проинформировала, что назначенный на 16 июля матч 29-го тура «Тамбов» - «Сочи» не состоится. Заболевшая команда получит техническое поражение, что, впрочем, не несет для нее никаких серьезных турнирных потрясений, так как Александр Кокорин сотоварищи уже гарантировали клубу сохранение прописки в премьер-лиге на будущий сезон.

А вот по «Крыльям Советов», которые находятся с 28 очками на 15-м месте и имели шансы на выживание в лиге, это неприятное событие ударяет прямым образом. Дело в том, что сочинский «технарь» принесет три очка «Тамбову», гарантируя тому место не ниже 14-го, на котором до этого команда и располагалась. Самарский клуб может догнать «Тамбов» по очкам, но все равно уступит по показателям личных встреч. Это означает, что «Крылья» вслед за «Оренбургом» должны распрощаться с премьер-лигой.

Так уж распорядился календарь, что два последних соперника сочинцев по чемпионату оказались прямыми конкурентами в борьбе за сохранение прописки в элите. По всей видимости, «Сочи» пропустит и матч 30-го тура с «Крыльями», получив второе техническое поражение, что принесет самарцам, как и «Тамбову», три очка. С одной стороны, получается, что клубы Самары и Тамбова в этой ситуации находятся в одинаковых условиях. Но кто знает, как бы развивались события на футбольном поле? Нет ведь гарантии, что «Тамбов» взял бы эти три очка у южан в честной борьбе, а значит, «Крылья» вполне можно называть пострадавшей от форс-мажора стороной.

Таким образом, обе команды, которые по регламенту соревнований должны покинуть премьер-лигу - «Оренбург» и «Крылья Советов», стали жертвами эпидемии коронавируса, которая серьезно повлияла на турнирный расклад. А ведь когда принималось решение о рестарте сезона, одним из доводов РФС и РПЛ в пользу доигровки было желание соблюсти спортивный принцип. Но разве может о нем идти речь, если на распределение мест в подвале таблицы оказали влияние пять матчей, исход которых был предрешен без борьбы?

«Кто-то в нашем футболе обманывает, а кто-то честен». Червиченко – об эпидемии коронавируса в «Сочи»

Первой, напомним, была игра в Сочи, куда «Ростов» отправил «детский сад» в связи с карантином основной команды, получив прогнозируемые и унизительные 1:10. Благодаря тем трем очкам, упавшим на южан то ли с неба, то ли из РПЛовских кабинетов, где принимались странные и непоследовательные решения, «Сочи» заблаговременно обеспечил себе сохранение места в РПЛ. Не будь того разгрома (а «Ростов» вполне мог рассчитывать на победу, если бы играл основой), команда Владимира Федотова до сих пор находилась бы в подвешенном состоянии. А с двумя «технарями» в концовке реально рисковала бы вылететь в ФНЛ.

Прибавим к этому несостоявшиеся матчи «Оренбурга» с «Краснодаром» и «Уралом», а также отмененные игры «Сочи», и вполне уместно будет говорить о том, что распределение мест по итогам чемпионата России-2019/20 в нижней части таблицы произошло не по спортивному принципу.

«Оренбург» уже заявил об этом официально, предложив рассмотреть вопрос о расширении РПЛ на следующий сезон в качестве исключения. При этом предлагается изменить регламент сезона-2020/21, чтобы по его итогам в ФНЛ вылетали сразу четыре команды и через год в РПЛ снова играли 16 клубов.

Доводы оренбуржцев абсолютно понятны. А их предложение как минимум должно быть рассмотрено. Недопустимо, чтобы клуб покидал элитный дивизион нашего футбола подобным образом. Ведь до рестарта чемпионата «Оренбург» не был в числе вылетающих.

У «Крыльев», правда, есть еще шанс остаться в премьер-лиге. Если «Химки», которые по итогам сезона ФНЛ получили право на повышение в классе, откажутся от выступления в РПЛ-2020/21. Но пока не ясно окончательно, скажут в Подмосковье большому футболу да или нет. И это в любом случае не отменяет некрасивую историю с «Оренбургом».

РПЛ нужно срочно собираться и решать этот вопрос. «Оренбург» не должен вылететь из-за того, что столкнулся с форс-мажором (как, впрочем, и «Крылья», хотя их это коснулось в меньшей степени). Тем более что вины клубов в произошедшем нет — протокол по безопасности ими не был нарушен, в отличии, кстати, от ряда других случаев нашей доигровки.

Остается надеяться, что руководящие органы нашего футбола смогут принять справедливое решение в этом вопросе. Проколов, которые бросают имидж на РПЛ, за прошедший месяц и так было выше крыши. Но запоминается, как известно, последнее.

У премьер-лиги есть шанс спасти свое лицо. Для этого как минимум нужно на ближайшем комитете по этике РФС раздать по заслугам всем зарвавшимся руководителям (напомним, что будут рассмотрены дела гендиректоров «Зенита» и «Локомотива» Александра Медведева и Василия Кикнадзе, а также главного тренера «Ростова» Валерия Карпина) и поступить по совести с командой, которая попала в беду. Иначе грош цена всему нашему футбольному хозяйству с его корпоративной этикой и взаимной солидарностью.

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