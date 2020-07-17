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Анзор Кавазашвили: Предложил не допускать Дзюбу и Азмуна до матча против «Спартака». Решение за КДК
17 июля 16:00

Анзор Кавазашвили: Предложил не допускать Дзюбу и Азмуна до матча против «Спартака». Решение за КДК

Член комитета по этике РФС прокомментировал «Советскому спорту» утвержденные на сегодняшнем заседании санкции в отношении гендиректоров «Зенита» и «Локомотива» Александра Медведева и Василия Кикнадзе, а также главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Комитет по этике оштрафовал Карпина на 100 тысяч рублей, Медведева на 200 тысяч, Кикнадзе на 300. Чем объясняется такое соотношение?
Давайте смотреть на то, что эти люди сделали. В этом вся суть. Ведь наказания зависят от степени виновности... Но нельзя закрывать глаза и на поведение Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в чемпионской раздевалке «Зенита». Это позорный поступок. Они совершили непристойные действия, которые повлекли за собой некорректные высказывания Медведева в адрес «Спартака». Его позиция мне непонятна. Медведев умнейший менеджер, но как можно называть такое поведение футболистов баловством? Это же не дети.

Азмун и Дзюба взрослые люди, которые, видимо, не соображают, что творят. А ведь юные болельщики смотрят на них с восхищением, стараются равняться. И какой пример они подают? Какое мнение о футболистах будет у родителей, которые только собираются отдавать детей в наш вид спорта? Медведев обязан это понимать, а не выгораживать игроков своего клуба. И уж тем более не давать не использовать эту дурость как предлог для оскорбления соперника.

Мое мнение: в этой ситуации и Дзюба с Азмуном должны понести наказание. Я внес предложение отстранить двух зенитовцев от предстоящего 19 июля полуфинала Кубка России против «Спартака» и оштрафовать каждого на 300 тысяч.

Ваши рекомендации по Азмуну и Дзюбе приняли к сведению?
Наше обращение будет рассматривать КДК РФС. За ним окончательное решение. Председатель комитета по этике Семен Андреев должен подписать акт совещания и передать руководству РФС, которое и обратилось в наш комитет. КДК все рассмотрит. И должен отреагировать быстро ведь до кубкового полуфинала меньше двух дней.

Самый маленький штраф у Карпина, хотя, как говорил глава РПЛ Сергей Прядкин, он поставил под удар деловую репутацию лиги...
В прессе писали, что надо сделать Карпину замечание за то, что он неэтично высказался в адрес РПЛ. Я понимаю, что он должен был сдержаться и не оскорблять организацию. Но Карпина можно понять. Ведь когда «Ростов» обратился в РПЛ о коронавирусе в команде, его заставили играть с «Сочи»молодежным составом, который получил 1:10 в Сочи. Этот позор останется в истории клуба, и никто потом не будет вспоминать, кто выходил на поле... После этого Карпин надломился. Он старается поднять команду, а получается, что ему специально бьют по башке те руководители, которые проводят соревнования. Этого делать нельзя. Я от себя направил свое мнение, что нужно объявить тренеру замечание за нанесение ущерба деловой репутации организации. А также порекомендовал РПЛ разработать единую систему переносов матчей на приемлемые сроки при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Нельзя делать так, чтобы одним командам переносили матчи, а другим нет. Подход должен был единым.

А что насчет Кикнадзе?
Здесь все четко. Он сам признал, что позволил себе показать болельщикам средний палец. Я высказал мнение, что надо вынести ему замечание и оштрафовать на 200 тысяч рублей за неэтичное поведение. В итоге голосованием решили увеличить сумму на 100 тысяч.

«Пушка» Зобнина, тульские «стандарты» и благородный Азмун. Символическая сборная 29-го тура РПЛ

источник: «Советский спорт»
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Анзор Кавазашвили: Предложил не допускать Дзюбу и Азмуна до матча против «Спартака». Решение за КДК
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