Анзор Кавазашвили: Предложил не допускать Дзюбу и Азмуна до матча против «Спартака». Решение за КДК

– Комитет по этике оштрафовал Карпина на 100 тысяч рублей, Медведева на 200 тысяч, Кикнадзе – на 300. Чем объясняется такое соотношение?

– Давайте смотреть на то, что эти люди сделали. В этом вся суть. Ведь наказания зависят от степени виновности... Но нельзя закрывать глаза и на поведение Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в чемпионской раздевалке «Зенита». Это позорный поступок. Они совершили непристойные действия, которые повлекли за собой некорректные высказывания Медведева в адрес «Спартака». Его позиция мне непонятна. Медведев – умнейший менеджер, но как можно называть такое поведение футболистов баловством? Это же не дети.

Азмун и Дзюба – взрослые люди, которые, видимо, не соображают, что творят. А ведь юные болельщики смотрят на них с восхищением, стараются равняться. И какой пример они подают? Какое мнение о футболистах будет у родителей, которые только собираются отдавать детей в наш вид спорта? Медведев обязан это понимать, а не выгораживать игроков своего клуба. И уж тем более не давать не использовать эту дурость как предлог для оскорбления соперника.

Мое мнение: в этой ситуации и Дзюба с Азмуном должны понести наказание. Я внес предложение отстранить двух зенитовцев от предстоящего 19 июля полуфинала Кубка России против «Спартака» и оштрафовать каждого на 300 тысяч.

– Ваши рекомендации по Азмуну и Дзюбе приняли к сведению?

– Наше обращение будет рассматривать КДК РФС. За ним окончательное решение. Председатель комитета по этике Семен Андреев должен подписать акт совещания и передать руководству РФС, которое и обратилось в наш комитет. КДК все рассмотрит. И должен отреагировать быстро – ведь до кубкового полуфинала меньше двух дней.

– Самый маленький штраф у Карпина, хотя, как говорил глава РПЛ Сергей Прядкин, он поставил под удар деловую репутацию лиги...

– В прессе писали, что надо сделать Карпину замечание за то, что он неэтично высказался в адрес РПЛ. Я понимаю, что он должен был сдержаться и не оскорблять организацию. Но Карпина можно понять. Ведь когда «Ростов» обратился в РПЛ о коронавирусе в команде, его заставили играть с «Сочи»молодежным составом, который получил 1:10 в Сочи. Этот позор останется в истории клуба, и никто потом не будет вспоминать, кто выходил на поле... После этого Карпин надломился. Он старается поднять команду, а получается, что ему специально бьют по башке те руководители, которые проводят соревнования. Этого делать нельзя. Я от себя направил свое мнение, что нужно объявить тренеру замечание за нанесение ущерба деловой репутации организации. А также порекомендовал РПЛ разработать единую систему переносов матчей на приемлемые сроки при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Нельзя делать так, чтобы одним командам переносили матчи, а другим нет. Подход должен был единым.