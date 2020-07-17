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«Пушка» Зобнина, тульские «стандарты» и благородный Азмун. Символическая сборная 29-го тура РПЛ
17 июля 12:00
автор: Иван Сергеев
автор фото: Александр Ступников

«Пушка» Зобнина, тульские «стандарты» и благородный Азмун. Символическая сборная 29-го тура РПЛ

«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.

ВРАТАРЬ

Матвей САФОНОВ (»Краснодар»)
«Быки» ехали в Самару за тремя очками, необходимыми для прямой путевки в Лигу чемпионов, а в итоге чудом унесли ноги. Ничья 0:0 - во многом заслуга Сафонова, по воротам которого «Крылья Советов» нанесли 14 ударов (6 в створ). Однажды мяч попал в сетку. Однако гол Максима Глушенкова судьи VAR отменили из-за офсайда. Вскоре гости остались в меньшинстве из-за удаления Сергея Петрова, натиск хозяев усилился - тем не менее, Сафонов так и не пропустил.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Даниил ХЛУСЕВИЧ (»Арсенал»)
19-летний уроженец Симферополя после отставки Игоря Черевченко регулярно выходит в стартовом составе - и в Екатеринбурге выдал очередной качественный матч. Точный удар Хлусевича с лета после подачи Владислава Пантелеева с углового мог стать главным украшением игры, если бы в ответ сумасшедший гол в падении через себя не забил Эрик Бикфалви.

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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Самюэль ЖИГО (»Спартак»)
Француз стал причиной отмены гола Эсекиэля Понсе: на видеоповторе судьи разглядели у Жиго офсайд. Но в большинстве случаев защитник напоминал о себе в положительном ключе. Чего стоит его силовой прорыв по центру в концовке, когда он выдал голевую передачу Александру Соболеву, закрепившему перевес красно-белых над «Ахматом».

Ведран ЧОРЛУКА (»Локомотив»)
В дерби с ЦСКА здорово проявил себя и другой центральный защитник красно-зеленых Мурило. Однако бразилец совершил техническую помарку (выбил мяч прямо на ногу сопернику) в моменте с голом Николы Влашича. А вот Чорлука всю игру провел без сбоев. И именно после его удара головой в компенсированное время мяч нашел руку Кирилла Набабкина, что привело к назначению победного пенальти.

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✌🏻 Дубль Алексея Миранчука. ⠀ #МАТЧПРЕМЬЕР #ЛокоЦСКА

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Мацей РЫБУС (»Локомотив»)
Главный тренер «Локо» Марко Николич осознанно сделал упор на фланг, где всю игру ЦСКА ведет Марио Фернандес. И то, что армейцы не получили ощутимого преимущества в этой зоне, - отличная характеристика работы, проделанной Рыбусом.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Роман ЗОБНИН (»Спартак»)
В отличие от Алекса Крала, располагался ближе к атаке, но успевал отрабатывать и сзади. По сути, сделал результат, открыв счет пушечным дальним ударом в девятку ворот «Ахмата» и добавив в компенсированное время результативный пас Гусу Тилу. Это был один из лучшиз матчей Зобнина за «Спартак».

АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Владислав ПАНТЕЛЕЕВ (»Арсенал»)
Помимо навеса на Хлусевича отметился еще одним результативным стандартом, забив Ярославу Годзюру прямым ударом со штрафного. Да, вратарь грубо ошибся. Но ведь Пантелеев намеренно бил в ближний угол. И сам удар получился идеальным по силе и точности. Не зря еще в молодежке «Спартака» Владислав прослыл мастером штрафных.

Алексей МИРАНЧУК (»Локомотив»)
Был лидером своей команды в дерби с ЦСКА, как и почти в каждом из предыдущих матчей «Локо» этим летом. После двух реализованных пенальти в ворота Игоря Акинфеева на счету Миранчука уже 7 из 8 голов, забитых железнодорожниками после рестарта сезона.

Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА)
Вся атакующая группа армейцев сыграла активно, просто оборона «Локо» практически не давала сбоев. Когда же такой сбой случился, Влашич был тут как тут, сравняв счет фирменным мощным ударом, который воскресил надежды ЦСКА на Лигу чемпионов.

НАПАДАЮЩИЕ

Артем ДЗЮБА, Сердар АЗМУН (оба - «Зенит»)
Два друга, которые порой удивляют крайне странными сценками в раздевалке, подтвердили звание лучшей атакующей связки чемпионата-2019/20. Иранец отметился дублем, а мог спокойно оформлять хет-трик, но предпочел на исходе матча с «Оренбургом» отдать пас россиянину. Невероятно благородный жест! Ведь забей Азмун - и он бы вощглавил бомбардирскую гонку РПЛ. Теперь же с 17 голами лидирует Дзюба. А в заключительном туре оба вполне могут и не выйти на поле, получив отдых перед вероятным финалом Кубка России.

Символическая сборная 29-го тура

Сафонов - Хлусевич - Жиго, Чорлука - Рыбус - Зобнин - Пантелеев, Ал. Миранчук, Влашич - Дзюба, Азмун

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источник: «Советский спорт»
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