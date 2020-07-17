Карпин, Медведев и Кикнадзе получили по заслугам. Как наказали футбольных «говорунов»

Гендиректор питерцев присутствовал на заседании по видеосвязи и наконец-то признал, что шутка про «Спартак» была неудачной. А также то, что неправильно было пускать в раздевалку журналистов. На заседании Медведев заявил, что извинился перед спартаковским боссом Леонидом Федуном .

При этом даже после письма москвичей в комитет по этике никаких публичных извинений от Медведева не последовало. Хотя, например, известный тренер Анатолий Бышовец назвал поведение Дзюбы и Медведева циничном и неоправданным.

Напомним, первый президент КХЛ, комментируя инцидент в чемпионской раздевалке «Зенита» после игры в Краснодаре, где в кадр попали нападающие питерцев Артем Дзюба и Сердар Азмун , имитировавшие половой акт, заявил: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком», как известно, состоится в Санкт-Петербурге 19 июля...

«Дело Медведева» ожидало своего вердикта еще с прошлой недели, когда «Спартак» обратился в РФС с официальным письмом с просьбой дать оценку высказываниям гендира «Зенита», которые сам Медведев назвал просто шуткой, а красно-белые посчитали неадекватными. И надо заметить, абсолютно по делу.

Худшие опасения не подтвердились — все граждане, нарушившие корпоративную солидарность, подверглись наказанию. А то наши футбольные чиновники из руководящих органов в период доигровки чемпионата напринимали уже столько решений по понятиям, что возникали опасения по поводу того, сможет ли лига проявить принципиальность и раздать по заслугам зарвавшимся функционерам и специалистам. В итоге Кикнадзе отштрафован на 300 тысяч рублей, Карпин — на 100 тысяч, а Медведев помимо 200 тысяч штрафа получил еще и замечание.

Зампредседателя комитета Владимир Пульгий, комментируя штрафные санкции «говорунам», пояснил, что штраф Медведева меньше, чем у Кикнадзе, по той причине, что со стороны питерского гендиректора была допущена глупая шутка, сказанная не в то время, но его слова не несут за собой серьезных последствий.

Из этого, очевидно, следует, что такие последствия несет жест Кикнадзе, который, напомним, показал средний палец трибунам во время матча «Локомотив» - «Уфа» в ответ на оскорбительные выкрики болельщиков. Непонятно, правда, чем «ЛГБТ-высказывания» в адрес «Спартака» коренным образом отличаются от жеста фанатам железнодорожников, имея схожую сексуальную направленность.

Но да не будем углубляться в подобные тонкости — кто, кого и куда послал. Отметим только, что Кикнадзе из всей «подсудимой» троицы единственный сразу принес извинения, сделав это после игры, не дожидаясь официальных разбирательств.

То, что именно он наказан рублем больше остальных провинившихся, можно объяснить следующим фактом. Высказывания Медведева и Карпина — это все-таки разборки футбольных людей, коллег по совместной работе. А неприличный жест Кикнадзе выходит за рамки семейной ссоры. И бьет по имиджу премьер-лиги наотмашь. Гендир «Локо» на эмоциях показал «фак», вероятно, конкретному человеку, из уст которого услышал нелицеприятных слова. Но хотел того Кикнадзе или нет, воспринимается этот поступок, как жест, адресованный всем болельщикам. Если бы после этого ему влепили дисквалификацию — на посещение домашних матчей — это, пожалуй, было бы даже справедливо. Но на первый раз РФС спортивного менеджера простил.

Не стал РФС «банить» и наставника «Ростова», назвавшего после матча в Оренбурге (0:0) наш чемпионат ненормальным и призвавший переименовать его в «Роспотребнадзор - чемпионат России». Хотя Карпин на дисквал точно наговорил. В пятницу к тому же на заседании отсутствовал, а его адвокат не посчитал нужным извиняться перед РПЛ, которая обвиняла тренера в том, что он своими словами наносит ущерб »деловой репутации» лиги.

Почему не решились наказать главного тренера дончан сильнее? Не исключено, что побоялись дальнейшего продолжения баттла «Карпин против РПЛ», где футбольная и не только общественность явно не на стороне лиги. Адекватные люди не могут этого не понимать, а потому действительно лучше обойтись не слишком большим штрафом и поскорее замять историю. В противном случае лишние 200 тысяч рублей могут аукнуться новыми нелицеприятными выражениями в адрес РПЛ.

Получается, что ушел от ответственности в нашем дружном футбольном корпоративе лишь Дзюба. Его поведение в краснодарской раздевалке было явно недопустимым с учетом появления видео на широкой публике, но почему-то не стало предметом для тщательного рассмотрения в комитете по этике (если не считать предложения Анзора Кавазашвили отстранить Дзюбу и Азмуна от полуфинала Кубка России против «Спартака»). Но, вот ведь как бывает, достал питерского гренадера не РФСовский, а... народный гнев.

В четверг правоохранители задержали вандалов, которые снесли и похитили голову алюминиевой фигуры Артема Дзюбы в подмосковном Подольске. Инцидент с компанией молодых людей попал на камеры наблюдений. Один из них начал справлять нужду на монумент капитану российской сборной, а другой оторвал ей голову.