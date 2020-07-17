ЦСКА купил «половину Влашича», «Локо» продает Миранчука, «Зенит» думает о Халке. Трансферы РПЛ

ЦСКА

Судя по всему, первым громким переходом нынешнего лета станет покупка армейцами форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча. Фактурный аргентинец подтвердил факт подписания предварительного соглашения с красно-синими сроком на пять лет. Бывший клуб Гайча получит 8,5 млн евро. Это половина суммы, которую прошлым летом ЦСКА заплатил «Эвертону» за выкуп контракта Николы Влашича. А тот трансфер был рекордным в истории клуба Евгения Гинера, которому сейчас, в связи с непопаданием в Лигу чемпионов (шансы зацепиться за третье место в РПЛ - микроскопические), совершенно точно придется ужаться.

Не исключено, подписание Гайча говорит о готовности ЦСКА расстаться со своим лучшим бомбардиром последних двух сезонов Федором Чаловым. Всплеск его результативности в июле наверняка расширит круг потенциальных покупателей. А предметный интерес к Чалову ранее уже обозначили «Вольфсбург», «Байер» и «Хоффенхайм». Отъезд 22-летнего нападающего в бундеслигу компенсирует Гинеру расходы на Гайча. Эта рокировка должна изменить игровой стиль армейцев, который перестал приносить результат не только в Европе, но и в РПЛ. По своим характеристикам высокий и одновременно техничный аргентинец - антипод Чалова.

«ЛОКОМОТИВ»

Перед дерби с ЦСКА усилились слухи о переговорах «Локо» с известным полузащитником сборной Уругвая Диего Лаксальтом. Права на него до 2022 года принадлежат «Милану», однако этот сезон он проводит в аренде в «Торино». По словам агента 27-летнего футболиста, Лаксальт не против продолжения карьеры в России, если клубы договорятся о трансфере. Теперь же этот переход стал для уругвайца еще более привлекательным: победа над ЦСКА практически гарантировала «Локо» участие в основном турнире Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что москвичи объявили курс на омоложение состава при новом главном тренере Марко Николиче, по словам гендиректора клуба Василия Кикнадзе, они готовы вложиться в продление аренды Жоау Мариу. А вот Милана Баделя в Черкизове, вопреки первоначальным слухам, уже не ждут. Тратиться на дорогого опорника при наличии Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Баринова в «Локо» посчитали излишней роскошью.

Куда целесообразнее укрепить линию нападения после вероятного выкупа «Сельтой» Федора Смолова по окончании этого сезона. В числе возможных новичков «Локо» называют Марио Манджукича, разорвавшего контракт с «Аль-Духаилем», и... Александра Кокорина, который по-прежнему не договорился о продлении контракта с «Зенитом» и якобы имеет выгодное предложение от «Сочи».

В оборону москвичи вроде бы присмотрели 23-летнего хорвата Филипа Бенковича из «Лестера» на случай намечающегося расставания с Соломоном Кверквелией. Не исключено, уйдет и левый защитник Мацей Рыбус, если откажется от нового контракта на пониженных условиях. Ну а слухов относительно будущего Алексея Миранчука так много, что и перечислять не имеет смысла. Лидера «Локо» давно «продают» половине Европы. А сам он признался, что, хотя и подумывает о переходе в какой-нибудь топ-клуб, не расстроится, если это никогда не произойдет, потому что получает удовольствие от выступлений в РПЛ.

«ЗЕНИТ»

Самый свежий слух - новоиспеченные чемпионы России задумались о возвращении Халка, который, заработав на беспечную старость в Китае, решил покинуть »Шанхай СИПГ» и возобновить карьеру в Европе. Помимо «Зенита», интерес к 33-летнему бразильцу проявляют «Палмейрас» и «Галатасарай».

По-прежнему не утихают разговоры о возможном переезде в Санкт-Петербурге 31-летнего защитника «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деяна Ловрена. В нем Сергей Семак видит возможную замену Браниславу Ивановичу, контракт которого истекает в конце июля. Есть и другой вариант – взять уругвайца Леандро Кабреру из «Эспаньола», вылетевшего в сегунду.

Покинуть «Зенит» может полузащитник Далер Кузяев, коорый рассматривает массу европейских вариантов - от «Марселя» до «Валенсии». А вот Артем Дзюба, несмотря на многочисленные спекуляции, никуда, скорее всего, не уедет. По словам агентов, условия нового контракта форварда с питерцами согласованы «на самом высоком уровне».

«СПАРТАК»

Еще до отставки Томаса Цорна с поста генерального директора красно-белые присмотрели в «Стандарде» защитника Миргима Войводу. Сам футболист вроде бы предпочитает уехать в серию А, где за ним следят «Аталанта» и «Торино».

Не исключено, что в «Спартак» перейдет талантливый нападающий «Тулузы» Яя Саного. Но с назначением Шамиля Газизова на место Цорна более вероятным видится «уфимское направление». Будет удивительно, если следующий сезон в красно-белой футболке не начнет полузащитник Даниил Фомин. Да и к открытию лета-2020 из сборной Узбекистана Остону Урунову спартаковцы уже присматриваются. 19-летний хавбек также заинтересовал «Зенит», «Локо» и «Краснодар», но что-то подсказывает: если «Уфа» решится его продать, то «право первого выбора» будет у Газизова.

«КРАСНОДАР»

Вратарь «быков» Станислав Крицюк, уставший сидеть за спиной молодого Матвея Сафонова, может продолжить карьеру в «Бешикташе», с которым вроде бы уже согласовал условия личного контракта (хотя другие источники утверждают, что президент стамбульцев выступил против трансфера). Скорее всего, «Краснодар» расстанется с возрастным Ари, место которого может занять 22-летний аргентинец Науэль Бустос из «Тальереса». Правда, для этого Сергею Галицкому придется не только выложить не менее 10 миллионов евро, но и выдержать конкуренцию с европейскими грандами.

В случае отъезда Кристиана Рамиреса, которым интересуется «Монако», краснодарцы попытаются договориться с «Зенитом» о приобретении Данилы Кругового, доигрывающего арендный сезон за «Уфу».