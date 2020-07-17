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ЦСКА купил «половину Влашича», «Локо» продает Миранчука, «Зенит» думает о Халке. Трансферы РПЛ
17 июля 21:00
автор: Артем Зибрак

ЦСКА купил «половину Влашича», «Локо» продает Миранчука, «Зенит» думает о Халке. Трансферы РПЛ

«Советский спорт» представляет обзор новостей трансферного рынка, который потихоньку оживает в российском футболе.

ЦСКА

Судя по всему, первым громким переходом нынешнего лета станет покупка армейцами форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча. Фактурный аргентинец подтвердил факт подписания предварительного соглашения с красно-синими сроком на пять лет. Бывший клуб Гайча получит 8,5 млн евро. Это половина суммы, которую прошлым летом ЦСКА заплатил «Эвертону» за выкуп контракта Николы Влашича. А тот трансфер был рекордным в истории клуба Евгения Гинера, которому сейчас, в связи с непопаданием в Лигу чемпионов (шансы зацепиться за третье место в РПЛ - микроскопические), совершенно точно придется ужаться.

Не исключено, подписание Гайча говорит о готовности ЦСКА расстаться со своим лучшим бомбардиром последних двух сезонов Федором Чаловым. Всплеск его результативности в июле наверняка расширит круг потенциальных покупателей. А предметный интерес к Чалову ранее уже обозначили «Вольфсбург», «Байер» и «Хоффенхайм». Отъезд 22-летнего нападающего в бундеслигу компенсирует Гинеру расходы на Гайча. Эта рокировка должна изменить игровой стиль армейцев, который перестал приносить результат не только в Европе, но и в РПЛ. По своим характеристикам высокий и одновременно техничный аргентинец - антипод Чалова.

Его называют «Фюрер», он знаком Дивееву. ЦСКА покупает немецкого аргентинца по имени Адольфо

«ЛОКОМОТИВ»

Перед дерби с ЦСКА усилились слухи о переговорах «Локо» с известным полузащитником сборной Уругвая Диего Лаксальтом. Права на него до 2022 года принадлежат «Милану», однако этот сезон он проводит в аренде в «Торино». По словам агента 27-летнего футболиста, Лаксальт не против продолжения карьеры в России, если клубы договорятся о трансфере. Теперь же этот переход стал для уругвайца еще более привлекательным: победа над ЦСКА практически гарантировала «Локо» участие в основном турнире Лиги чемпионов.

Диего Лаксальт

Несмотря на то, что москвичи объявили курс на омоложение состава при новом главном тренере Марко Николиче, по словам гендиректора клуба Василия Кикнадзе, они готовы вложиться в продление аренды Жоау Мариу. А вот Милана Баделя в Черкизове, вопреки первоначальным слухам, уже не ждут. Тратиться на дорогого опорника при наличии Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Баринова в «Локо» посчитали излишней роскошью.

Куда целесообразнее укрепить линию нападения после вероятного выкупа «Сельтой» Федора Смолова по окончании этого сезона. В числе возможных новичков «Локо» называют Марио Манджукича, разорвавшего контракт с «Аль-Духаилем», и... Александра Кокорина, который по-прежнему не договорился о продлении контракта с «Зенитом» и якобы имеет выгодное предложение от «Сочи».

В оборону москвичи вроде бы присмотрели 23-летнего хорвата Филипа Бенковича из «Лестера» на случай намечающегося расставания с Соломоном Кверквелией. Не исключено, уйдет и левый защитник Мацей Рыбус, если откажется от нового контракта на пониженных условиях. Ну а слухов относительно будущего Алексея Миранчука так много, что и перечислять не имеет смысла. Лидера «Локо» давно «продают» половине Европы. А сам он признался, что, хотя и подумывает о переходе в какой-нибудь топ-клуб, не расстроится, если это никогда не произойдет, потому что получает удовольствие от выступлений в РПЛ.

«ЗЕНИТ»

Самый свежий слух - новоиспеченные чемпионы России задумались о возвращении Халка, который, заработав на беспечную старость в Китае, решил покинуть »Шанхай СИПГ» и возобновить карьеру в Европе. Помимо «Зенита», интерес к 33-летнему бразильцу проявляют «Палмейрас» и «Галатасарай».

Халк

По-прежнему не утихают разговоры о возможном переезде в Санкт-Петербурге 31-летнего защитника «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деяна Ловрена. В нем Сергей Семак видит возможную замену Браниславу Ивановичу, контракт которого истекает в конце июля. Есть и другой вариант – взять уругвайца Леандро Кабреру из «Эспаньола», вылетевшего в сегунду.

Покинуть «Зенит» может полузащитник Далер Кузяев, коорый рассматривает массу европейских вариантов - от «Марселя» до «Валенсии». А вот Артем Дзюба, несмотря на многочисленные спекуляции, никуда, скорее всего, не уедет. По словам агентов, условия нового контракта форварда с питерцами согласованы «на самом высоком уровне».

«СПАРТАК»

Еще до отставки Томаса Цорна с поста генерального директора красно-белые присмотрели в «Стандарде» защитника Миргима Войводу. Сам футболист вроде бы предпочитает уехать в серию А, где за ним следят «Аталанта» и «Торино».

Не исключено, что в «Спартак» перейдет талантливый нападающий «Тулузы» Яя Саного. Но с назначением Шамиля Газизова на место Цорна более вероятным видится «уфимское направление». Будет удивительно, если следующий сезон в красно-белой футболке не начнет полузащитник Даниил Фомин. Да и к открытию лета-2020 из сборной Узбекистана Остону Урунову спартаковцы уже присматриваются. 19-летний хавбек также заинтересовал «Зенит», «Локо» и «Краснодар», но что-то подсказывает: если «Уфа» решится его продать, то «право первого выбора» будет у Газизова.

«КРАСНОДАР»

Вратарь «быков» Станислав Крицюк, уставший сидеть за спиной молодого Матвея Сафонова, может продолжить карьеру в «Бешикташе», с которым вроде бы уже согласовал условия личного контракта (хотя другие источники утверждают, что президент стамбульцев выступил против трансфера). Скорее всего, «Краснодар» расстанется с возрастным Ари, место которого может занять 22-летний аргентинец Науэль Бустос из «Тальереса». Правда, для этого Сергею Галицкому придется не только выложить не менее 10 миллионов евро, но и выдержать конкуренцию с европейскими грандами.

В случае отъезда Кристиана Рамиреса, которым интересуется «Монако», краснодарцы попытаются договориться с «Зенитом» о приобретении Данилы Кругового, доигрывающего арендный сезон за «Уфу».

источник: «Советский спорт»
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