Владимир Пресняков: Не нравится, что «Зениту» в России можно всё. Боюсь, так будет еще 16 лет

- Считаете, «Зенит» пренебрежительно относится к преследователям? - В общем, да. Типа, вы же понимаете, ребята - кто вы и кто мы. Понятно, что «Спартак» сейчас не тот, что во времена Юрия Гаврилова и Федора Черенкова . Тогда все любили «Спартак» и называли народной командой. А сейчас - что хорошо для «Зенита», то хорошо для России. Видимо, такая ситуация. Я к этому стал относиться спокойно. Ну, что поделаешь? Страна сегодня работает на одну команду. «Зенит» имеет возможность купить игрока за 50 тысяч рублей. Когда федерация им говорит, что тут как-то все не очень понятно, они отвечают: «Так надо! И вы нам не указывайте». Беда одна: талантливый игрок по фамилии Дзюба в нашем чемпионате может толкаться взад и вперед, расталкивать всех вокруг. А потом питерцы попадают на восемнадцатую команду испанской лиги («Вильярреал» в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19. - прим. ред. ), которая их безжалостно выгоняет из еврокубков. Судьи там говорят Дзюбе, что по правилам нельзя толкаться: «Матч окончен, вы проиграли»... Александр Медведев , кажется, говорил, что «Зенит» сейчас самая популярная команда в стране. Очень спорное утверждение. По-моему, все, что происходит в «Зените», интересует только тех, кто живет в славном городе Петербурге.

- Но в каких-то моментах красно-белые все-таки превосходят соперника? Или нет таких? - Пожалуй, отношение к игре у «Спартака» более романтичное. Менее деловое. Но преимущество ли это? Не уверен. А «Зенит» уверенно прет к цели. Для полного счастья им обязательно надо еще и Кубок к рукам прибрать. А тут на пути встал «Спартак», о котором зенитовский руководитель позволяет себе говорить такие вещи, что повторять неудобно. Раньше в нашем футболе были порядочность и благородство. Если кто-то, например, травмировал соперника, следовали извинения. Но для команды «Газпрома» эти законы не писаны. «Зениту» все можно.

- Каковы шансы «Спартака» на победу? - Они мне видятся минимальными. Учитывая крайне уважительное отношение к «Зениту», которое продлится, по-видимому, еще 16 лет. В матче с «Ахматом» спартаковцы решили доказать судьям, что они не правы. Эта победа подняла команде боевой дух. Но на одном духе побеждать постоянно невозможно. Решающее значение имеют уровень игры и благосклонность судей. С тем и другим у Питера проблем нет. Так что шансы 70 на 30 в пользу «Зенита».

«ПОНСЕ, СОБОЛЕВУ И ЛАРССОНУ ДАЛЕКО ДО ПРОМЕСА»

- «Зенит» пропускал в предыдущих шести матчах. А у «Спартака» разыгралось нападение...

- В футболе всякое может случиться. Но красно-белым нужно забивать кристально чисто. Вы же видели, что происходило в той же игре с «Ахматом». Команда забила - и все равно что-то нашли, чтобы гол отменить. Я понимаю судей и не считаю, что они куплены или играют на тотализаторе. Просто у них уже корпоративная солидарность, потому что в свое время Леонид Федун после каждого матча только и говорил, что об арбитрах. Им все это надоело и они занимаются тем, что подсушивают «Спартак». Правда, есть отдльные персонажи - Михаил Вилков и Сергей Лапочкин. У них подход к «Спартаку» посерьезнее.

- В кубковом матче не сможет сыграть Эсекиэль Понсе. Он сильнее двух других нападающих «Спартака» - Джордана Ларссона и Александра Соболева?

- Соболев мне нравится... Вообще, каждый из этих троих по-своему хорош, но никто все равно не дотянется до Квинси Промеса, который играл у нас раньше. Тот, конечно, был феноменален. Ну и Фернандо, который клал каждый второй штрафной. Даже таких бойцов, как Денис Глушаков, и то сейчас не хватает. Нет лидера в команде. И прекрасный Роман Зобнин таковым пока не стал.

- Может ли сослужить дурную службу «Зениту» чрезмерная уверенность в себе?

- «Спартак» для питерцев раздражитель. Они даже бедным «Крыльям Советов», которым каждое очко на вес золото, не дают сыграть вничью. И самарские голы отменяются... «Зенитом» отменяются. Мне это не нравится. Они должны всех крупно обыгрывать и показать всем свой класс.

«ТЕДЕСКО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДОЛЖЕН УЙТИ»

- Как думаете, зависит ли будущее Доменико Тедеско в «Спартаке» от результата кубкового полуфинала? Поражение, по сути, поставит крест на надеждах «Спартака» выйти в еврокубки.

- Да при чем здесь Кубок? Я уже сейчас считаю, что ему не надо тренировать «Спартак».

- Почему?

- Тедеско не для этой команды. Его же пригласил Томас Цорн, которого уволили. А обычно вслед за тем, кто тебя приглашает, уходит и приглашенный.

- Кого тогда брать на место Тедеско? Вадима Евсеева?

- Не знаю. Но почему и не Евсеева? Думаю, с возможностями «Спартака» он сможет что-то сделать, раз с «Уфой» так высоко стоит в таблице. За последние годы Евсеев заматерел. Я бы его вернул. Или же в свое время с ходу убранных Егора Титова и Дмитрия Аленичева. Чемпионами тогда стали футболисты, которых именно они собрали. Не забывайте.

Напомним, что полуфинал «Зенит» - «Спартак» состоится 19 июля на «Газпром Арене». Начало - в 18.30. В другом полуфинале в тот же день сыграют «Урал» и «Химки».