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Максим Деменко: Надеюсь, судьи не испортят матч «Зенит» – «Спартак», но, боюсь, что-то будет...
19 июля 12:32
автор: Юлия Григорьевская

Максим Деменко: Надеюсь, судьи не испортят матч «Зенит» – «Спартак», но, боюсь, что-то будет...

Бывший полузащитник сине-бело-голубых и красно-белых поделился с «Советским спортом» ожиданиями от полуфинала Кубка России на «Газпром Арене» (начало – в 18.30).

- Согласны, что матч «Зенит» - «Спартак» - досрочный финал Кубка России?
- Скорее да, чем нет. При всем уважении к «Уралу» и «Химкам», фаворитом финала будет победитель этой пары.

- Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что в питерском полуфинале фаворита нет. Прибедняется?
- Это кубковая игра, в которой возможно все, и Семак прекрасно это понимает. Да, «Зенит» на данный момент сильнее и по игре, и по составу, но в Кубке это не имеет решающего значения. Тут на первый план выходит настрой. А у «Спартака» он будет запредельным. Как-никак последний шанс попасть в еврокубки.

- »Спартаку» из-за дисквалификаций не помогут Роман Зобнин и Эсекиэль Понсе. Александр Соболев в состоянии полноценно заменить аргентинца в атаке?
- Соболев - удачное приобретение для красно-белых. После ухода Зе Луиша и других нападающих у »Спартака» были проблемы впереди, а Соболев нагнетает и постоянно оказывает давление на соперника. Недавний гол «Ахмату» добавил ему уверенности. И я не удивлюсь, если он забьет «Зениту» - после контратаки или навеса со стандарта.

- Каким будет игровой рисунок?
- У «Спартака» при всех проблемах есть сейчас свой стиль. В открытый футбол они с «Зенитом» ввязываться не будут - это не в правилах Доменико Тедеско. И шансы у красно-белых будут. Вопрос в том, как они ими воспользуются. Ну а хозяева любят и умеют доминировать. Оборону «Спартака» ждет непростое испытание.

- Судейство не омрачит игру?
- Столько разговоров сейчас об арбитрах... И они, к сожалению, дают для этого поводы. Надеюсь, этот матч пройдет без эксцессов. Но все равно есть ощущение: что-то опять будет.

- По мнению Леонида Федуна, если бы «Спартак» судили как «Зенит», красно-белые стали бы чемпионами. Есть правда в его словах?
- У «Спартака» есть причины быть недовольным судейством. Слишком часто в спорных моментах решения принимаются не в его пользу. Однако надо признать, что «Зенит» превосходит «Спартак» не из-за судей. Одно дело, если бы разница в таблице была три очка, но она-то - тридцать три! Так что с Федуном сложно согласиться.

- Не правильнее было бы назначать на такие важные игры иностранных арбитров, чтобы избежать кривотолков?
- Так уже назначали. И иностранцы тоже совершали ошибки, тоже подвергались критике. Мне кажется, в России есть арбитры высокого европейского уровня. Так что надо доверять своим.

Максим Деменко

- Как вам заявление Михаила Боярского, что «Спартак» не станет чемпионом до тех пор, пока есть «Зенит»?
- Вы же понимаете: Боярский - фанат «Зенита» до мозга костей. Поэтому он произносит такие слова. Не запрещено же. Я в свое время общался с другим артистом - Александром Абдуловым, который столь же неистово поддерживал «Спартак». И у него были такие же категоричные суждения. У больших клубов много поклонников и недоброжелателей. Это нормально.

- Зависит ли будущее Тедеско в «Спартаке» от исхода кубкового полуфинала? Ведь невыход в еврокубки - это полный провал сезона.
- Хотя Федун сказал, что Тедеско останется в «Спартаке» еще как минимум не один сезон, не исключено, что мнение владельца клуба поменяется в случае поражения в Питере. Думаю, Тедеско прекрасно осознает значение этой игры для себя.

- Как отнеслись к назначению генеральным директором «Спартака» Шамиля Газизова?
- Положительно. Да, руководить «Спартаком» намного сложнее, чем сколотить крепкую команду в «Уфе», но работа Газизова вызывает уважение. Так что Федун правильно решился на эту перестановку. Хотя отставки Томаса Цорна я не ожидал. Ему же вроде бы так доверяли... Это показывает, как быстро все меняется. Поэтому и Тедеско не стоит обольщаться тем, что ему предоставили карт-бланш еще на один сезон. Полуфинал в Питере многое решит.

- Рискнете предсказать счет?
- Все зависит от того, кто первым забьет. Проигрывающей команде придется раскрываться, а контратака - сильная сторона тех и других. Надеюсь, что в итоге победит сильнейший. И мы увидим настоящее зрелище. Желательно - с дополнительным временем и большим количеством голов. И чтобы не было потом разговоров о судействе...

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