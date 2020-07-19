Максим Деменко: Надеюсь, судьи не испортят матч «Зенит» – «Спартак», но, боюсь, что-то будет...

- Согласны, что матч «Зенит» - «Спартак» - досрочный финал Кубка России?

- Скорее да, чем нет. При всем уважении к «Уралу» и «Химкам», фаворитом финала будет победитель этой пары.

- Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что в питерском полуфинале фаворита нет. Прибедняется?

- Это кубковая игра, в которой возможно все, и Семак прекрасно это понимает. Да, «Зенит» на данный момент сильнее и по игре, и по составу, но в Кубке это не имеет решающего значения. Тут на первый план выходит настрой. А у «Спартака» он будет запредельным. Как-никак последний шанс попасть в еврокубки.

- »Спартаку» из-за дисквалификаций не помогут Роман Зобнин и Эсекиэль Понсе. Александр Соболев в состоянии полноценно заменить аргентинца в атаке?

- Соболев - удачное приобретение для красно-белых. После ухода Зе Луиша и других нападающих у »Спартака» были проблемы впереди, а Соболев нагнетает и постоянно оказывает давление на соперника. Недавний гол «Ахмату» добавил ему уверенности. И я не удивлюсь, если он забьет «Зениту» - после контратаки или навеса со стандарта.

- Каким будет игровой рисунок?

- У «Спартака» при всех проблемах есть сейчас свой стиль. В открытый футбол они с «Зенитом» ввязываться не будут - это не в правилах Доменико Тедеско. И шансы у красно-белых будут. Вопрос в том, как они ими воспользуются. Ну а хозяева любят и умеют доминировать. Оборону «Спартака» ждет непростое испытание.

- Судейство не омрачит игру?

- Столько разговоров сейчас об арбитрах... И они, к сожалению, дают для этого поводы. Надеюсь, этот матч пройдет без эксцессов. Но все равно есть ощущение: что-то опять будет.