Звонок из администрации президента, обман, «посадки». Эта бесконечная война «Зенита» и «Спартака»

КДК впоследствии оштрафовал Медведева на 200 тысяч рублей. Но провокация удалась: градус обоюдной ненависти поднялся еще выше. Давний поклонник красно-белых актер Дмитрий Назаров , который как-то своим фельетоном вбил клин между Массимо Каррерой и Денисом Глушаковым , опубликовал стихотворение про Медведева, назвав того «генетальным директором» за поощрение «содомского греха».

Напомним, что послужило поводом для тех самых высказываний Медведева. 8 июля во время празднования досрочного чемпионства в раздевалке в Краснодаре форвард зенитовцев Артем Дзюба в порыве радости (или безумия?) сымитировал... секс со своим одноклубником Сердаром Азмуном . Эпизод попал на видео. Сам Дзюба потом отшутился, что, мол, решил столь оригинальным способом наладить российско-иранские отношения. А вот Медведев поступил гораздо хуже: вместо того, чтобы осудить или хотя бы пожурить игрока за недостойное поведение, гендир предположил, что Дзюба показал «то, что ждет «Спартак» 19 июля в кубковом полуфинале».

Противостояние «Зенита» и «Спартака» давно вышло за рамки футбольного поля. И предстоящий поединок, как и большинство предыдущих, оброс ворохом скандалов задолго до стартового свистка арбитра Сергея Иванова (который, кстати, четыре года назад наворотил таких «дел» в матче «Зенит» - «Спартак», что его отстранили от судейства на два месяца, а от обслуживания игр с участием красно-белых - на два с половиной года).

Матч «Зенит» - «Спартак» начнется в 18.30. Для гостей это последний шанс спасти один из самых провальных сезонов в своей истории - в еврокубки они могут попасть только через Кубок России. Но и для хозяев игра имеет принципиальное значение. «Зенит» горит желанием не просто оформить золотой дубль, но и убрать с пути именно «Спартак». Иначе не было бы сломано столько копий ради того, чтобы матч состоялся в Санкт-Петербурге (РФС пришлось в угоду питерскому клубу менять регламент вместо проведения более логичной жеребьевки). Иначе генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев не позволял бы себе столь жестких высказываний в адрес соперника, за которые ему даже пришлось извиняться перед Леонидом Федуном .

Перешел в контратаку и Федун, который после недавней победы над «Ахматом» (за три дня до кубкового полуфинала) предложил запустить в соцсетях хештег #СудитеСпартакКакЗенит. Выполнение этого условия, по мнению спартаковского босса, достаточно, чтобы его клуб стал чемпионом.

Очевидно, что до, во время и после сегодняшней игры болельщики и представители клубов отметятся новыми нападками. Слишком много поводов для «ответок» они дали друг другу. Мы же решили вспомнить другие резонансные эпизоды бесконечной войны двух самых популярных клубов России.

БЫСТРОВ МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

Открутим колесо истории на 15 лет назад. Владимир Быстров, уроженец Ленинградской области и воспитанник «Зенита», проводил четвертый сезон за родной клуб вместе со своими закадычными товарищами - Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым, когда пошли разговоры о его переходе в «Спартак». В трансфер не верилось, но он все-таки состоялся. Тогда Быстров объяснил все конфликтом с Властимилом Петржелой. Но для зенитовских фанатов он стал врагом, особенно после того, как начал целовать спартаковский ромбик, отмечая голы в ворота бывшей команды...

Прошло четыре года. И еще более сенсационно прозвучала новость о... переходе все того же Быстрова из «Спартака» в «Зенит». Сделку провернули так стремительно, что детали до сих пор покрыты мраком. В контракте полузащитника были прописаны отступные 15 миллионов евро. Однако питерцы заплатили только 9. Как такое стало возможным? Ответ спустя несколько лет дал Валерий Карпин, занимавший пост генерального директора красно-белых в момент возвращения «иуды» Быстрова в Питер.

Он заявил, что «Зенит» включил «администартивный ресурс». А на вопрос, кто ему позвонил, пояснил: «Звонили не мне, а напрямую Федуну. Откуда? Из администрации президента. Сказали, что надо продавать. Мог ли «Спартак» ослушаться? Я лично, может быть, и мог. А Леонид Арнольдович - не знаю».

Так Быстров снова стал зенитовцем, но фанаты ему этих метаний меж двух огней не простили. Второй этап карьеры на берегах Невы начался для него «под аккомпонемент» оскорбительных кричалок и баннеров (Быстрова изображали в виде персонажа «Властелина колец» Голлума, держащего красно-белый ромб). Клубу даже пришлось нанимать игроку персонального охранника. Потом на встрече с фанатами Быстров прилюдно покаялся, но для многих так и остался предателем и врагом. Когда полузащитник «Анжи» Одил Ахметов вывел Владимира надолго из строя, на «вираже» появился плакат: «1 травма - 4 месяца счастья».

ДЗЮБА, КОТОРЫЙ ОБЕЩАЛ НИКОГДА НЕ ИГРАТЬ ЗА «ЗЕНИТ»

Другая скандальная история связана с нынешним лидером зенитовцев и сборной России Артемом Дзюбой. Его переезд на берега Невы в 2015-м аукается ему до сих пор. Спартаковские фанаты испытывают к Артему лютую ненависть. И не скрывают своих чувств даже во время матчей национальной команды, в чем мы очередной раз убедились в прошлом году в Сан-Марино. Потом была жесткая обструкция игрока со стороны гостевого сектора на «Газпром Арене». И не менее жесткий ответ полиции, продолжающей «зачищать» болельщицские ряды красно-белых по сей день...

Уходил Дзюба из «Спартака» долго и мучительно. Все в том же 2009-м, когда Быстров навлек на себя анафему трибун, Артем вступил в конфликт с Карпиным. Итогом их взаимной неприязни стала аренда спартаковского воспитанника (который к тому моменту успел отметиться дублем в ворота «Тоттенхэма»!) в «Томь». Поводом для такого кадрового решения Карпин назвал... разногласия Дзюбы с коллективом. Молодого парня сделали изгоем после того, как именно у него якобы обнаружились 15 тысяч рублей, пропавшие в Тарасовке... из кармана Быстрова.

«Меня подставили,» - оправдывался много лет спустя Дзюба, так и не дав конкретного ответа, имела ли место кража. Как бы то ни было, его дальнейшие взаимоотношения со «Спартаком» превратились в калейдоскоп из конфликтов с наставниками (чего стоит эпитет «Тренеришка», отпущенный в адрес Унаи Эмери) и аренд в «Ростов» (где он показывал отменную статистику). Федун после расставания с Карпиным был готов предложить Артему новое соглашение, собираясь сделать самым высокооплачиваемым футболистом команды. Но за полгода до истечения контракта Дзюба сделал «финт ушами» - вступил в переговоры с «Зенитом», несмотря на клятвенные обещания, что «он, спартаковец с 7 лет, никогда не перейдет в стан злейших врагов - из ЦСКА и Питера».

Федуна это привело в бешенство. Решение отпустить Дзюбу, по слухам, принималось на совете директоров прямо в самолете по пути на сборы в Испании. В «Зените» Артему сразу положили 3 миллиона евро и еще столько же в качестве подписного бонуса. Но завоевать любовь местных фанатов бывшему спартаковцу удалось не сразу. При Роберто Манчини он и вовсе потерял место в основе и отправился в аренду в «Арсенал». А обрел себя Дзюба только с приходом Сергея Семака. И сейчас его «неоднозначное» прошлое ему на «вираже» никто не припоминает. Двукратный чемпион России в составе сине-бело-голубых стал легендой Питера.

С СЕКТОРА ЗА РЕШЕТКУ

Но вернемся к болельщикам «Спартака» и тому самому отборочному матчу Евро-2020 Сан-Марино - Россия. Матерные кричалки про Дзюбу тогда пробились в федеральный эфир и произвели эффект разорвавшейся бомбы. На игре «Спартака» в Екатеринбурге история повторилась. А когда красно-белые 1 декабря прибыли в Санкт-Петербург, их фанатов начали без разбора отправлять в полицейские участки. Чтобы туда загреметь, не надо было никого оскорблять - поводом служила московская прописка...

Задержания проводились до игры. А на самом матче работники «Газпром Арены» заранее установили «глушилки», чтобы на этот раз ни одна из кричалок про Дзюбу в телеэфир не попала. Тем не менее, обструкция Артема состоялась. А заводящий гостевого сектора Валерий Бевз по прозвищу «Амиго» получил штраф в 5 тысяч рублей и полуторагодичный запрет на посещение футбольных матчей...

В среде фанатов до сих пор уверены, что предвзятое отношение к болельщикам «Спартака» после инцидента с Дзюбой - это опять же «административный ресурс», включенный клубом с берегов Невы. Неслучайно на матчах РПЛ-2019/20 акцию «фанат - не преступник» поддержали поклонники всех команд, даже ненавидящие «Спартак» армейцы. Однако уже после возобновления сезона десятки болельщиков красно-белых снова стали жертвами полицейской атаки - теперь за файер-шоу, которым они проводили команду Доменико Тедеско на выездной матч в Тулу.

Задержанных отпускали домой под подписку о невыезде и угрожая уголовной ответственностью. На ситуацию отреагировали даже в Кремле устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова... А толку? Cпустя пару недель «Зенит» оформил досрочное чемпионство в Краснодаре - и был встречен дома даже более грандиозным файер-шоу, чем то, что устроили «спартачи» в Тушине. И никого после этого «за перекрытие дорожного движения» не задерживали, никому претензий не предъявляли. Что нельзя одним, другим очень даже можно...

Перед кубковым полуфиналом к болельщикам «Спартака» обратился глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц: «Попросил бы, чтобы не испортить ни дух футбола, ни эмоциональную составляющую, не выплескивать эмоции наружу, дать возможность участникам матча сосредоточиться на игре. Чего я боюсь?.. Что мелкие ошибки сразу начнут трактовать, не дай бог, игроки на поле, а потом болельщики, комментаторы и все сообщество. Это не про футбол. Хочется насладиться футболом... Две великие команды будут бороться в полуфинале. Хочется, чтобы праздник футбола состоялся, чтобы его не испортили».

Конечно, Ашот Рафаилович, хочется. Но есть много «но».