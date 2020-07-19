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Сергей Хусаинов: У наших судей не настолько крепкие яйца, чтобы удалить в Питере игрока «Зенита»
19 июля 23:24

Сергей Хусаинов: У наших судей не настолько крепкие яйца, чтобы удалить в Питере игрока «Зенита»

Арбитр международной категории прокомментировал «Советскому спорту» спорные для судейства моменты кубкового полуфинала «Зенит» – «Спартак» (2:1).

- Один из самых дискуссионных моментов матча «Зенит» - «Спартак», который сейчас все обсуждают, - падение в штрафной питерцев еще при счете 0:0 форварда Александра Соболева. С вашей точки зрения был ли там пенальти?
- Сначала хочу сказать о моменте, когда был назначен пенальти в ворота «Спартака». Спартаковец опоздал, и ударил по ноге Сердара Азмуна. Нарушение было в штрафной площади. Однако главный арбитр Сергей Иванов не принял никакого решения, а продолжил игру. Вмешались его коллеги, отвечающие за VAR. Получается, c точки зрения Иванова, был простой игровой эпизод. Но даже бабка, сидя на трибуне, такое свистнет! А судье РПЛ пришлось эпизод пересматривать...
А вы хотите, чтобы он профессионально разобрался в фоле Жиркова на Соболеве, где все было гораздо сложнее. Конечно, Иванов не разберется. Ни он, ни те его коллеги, которые сидят в комнате VAR. Для них это китайская грамота.

- У видеорефери есть повторы со всех ракурсов. Почему же они не могут разобраться?
- А вы посмотрите, кто там сидит. Это неквалифицированные ребята, которые стали судить волею случая. Уж если в простой ситуации вынуждены по несколько раз крутить повторы, а потом еще просить судью самого идти смотреть, то профессиональный фол для них - вообще недоступная вещь. Они не готовы к разговору на профессиональном уровне, чтобы определять такие фолы, как со стороны Жиркова.

- Что скажете про падение Айртона в штрафной «Зенита» в конце матча?
- Это очевидный толчок в штрафной площади. Какие вопросы? Но тут варовцы даже не вмешались. Это говорит об их крайне низком уровне квалификации.

- Тянул ли грубый подкат Магомеда Оздоева на последних минутах против того же Айртона на удаление?
- Надо иметь крепкие яйца, чтобы в Питере дать игроку хозяев сразу красную карточку... Футболист открытой подошвой пошел на соперника. Давно существует рекомендация удалять за такое, потому что это связано с возможной инвалидностью и потерей трудоспособности. После таких подкатов иногда заканчивают карьеру. Конечно, надо было давать Оздоеву не желтую, а красную. Но Иванов со своими помощниками у мониторов не решились.

Сергей Хусаинов

- Как прокомментируете отмененный гол Самюэля Жиго? Находился ли он в офсайде?
- Тут как раз все ясно. Гол не засчитали правильно. Странно, что ассистент не среагировал... Вспомните последний матч «Спартака» с «Ахматом», когда начали лайнсмена третировать, который сжал руку в кулак от радости, что гол в ворота хозяев не засчитали. Это были понятные эмоции. Против него были все, главный арбитр не разобрался... Однако VAR подтвердил его правоту. И он оказался единственным из всей судейской бригады, кто четко сработал. А его потом зачем-то с грязью смешали.

- Какую оценку поставили бы Иванову за кубковый полуфинал?
- Было много желтых карточек. Это уже какой-то тренд. Иванов начал применять воспитательные меры против футболистов, а их не надо воспитывать: или желтую давай, или пусть продолжают игру с фолом... Конечно, нет удовлетворения от работы арбитра. Было много простых, открытых эпизодов. И он не реагировал, и VAR ему не подсказывал. Зачем тогда VAR нужен, если применяется избирательно?

«Спартак» проиграл «Зениту», и судья Иванов в этом не виноват (видео)

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Сергей Хусаинов: У наших судей не настолько крепкие яйца, чтобы удалить в Питере игрока «Зенита»
Сергей Хусаинов: У наших судей не настолько крепкие яйца, чтобы удалить в Питере игрока «Зенита»
Арбитр международной категории прокомментировал «Советскому спорту» спорные для судейства моменты кубкового полуфинала «Зенит» – «Спартак» (2:1).
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