Сергей Хусаинов: У наших судей не настолько крепкие яйца, чтобы удалить в Питере игрока «Зенита»

- Один из самых дискуссионных моментов матча «Зенит» - «Спартак», который сейчас все обсуждают, - падение в штрафной питерцев еще при счете 0:0 форварда Александра Соболева. С вашей точки зрения был ли там пенальти?

- Сначала хочу сказать о моменте, когда был назначен пенальти в ворота «Спартака». Спартаковец опоздал, и ударил по ноге Сердара Азмуна. Нарушение было в штрафной площади. Однако главный арбитр Сергей Иванов не принял никакого решения, а продолжил игру. Вмешались его коллеги, отвечающие за VAR. Получается, c точки зрения Иванова, был простой игровой эпизод. Но даже бабка, сидя на трибуне, такое свистнет! А судье РПЛ пришлось эпизод пересматривать...

А вы хотите, чтобы он профессионально разобрался в фоле Жиркова на Соболеве, где все было гораздо сложнее. Конечно, Иванов не разберется. Ни он, ни те его коллеги, которые сидят в комнате VAR. Для них это китайская грамота.

- У видеорефери есть повторы со всех ракурсов. Почему же они не могут разобраться?

- А вы посмотрите, кто там сидит. Это неквалифицированные ребята, которые стали судить волею случая. Уж если в простой ситуации вынуждены по несколько раз крутить повторы, а потом еще просить судью самого идти смотреть, то профессиональный фол для них - вообще недоступная вещь. Они не готовы к разговору на профессиональном уровне, чтобы определять такие фолы, как со стороны Жиркова.

- Что скажете про падение Айртона в штрафной «Зенита» в конце матча?

- Это очевидный толчок в штрафной площади. Какие вопросы? Но тут варовцы даже не вмешались. Это говорит об их крайне низком уровне квалификации.

- Тянул ли грубый подкат Магомеда Оздоева на последних минутах против того же Айртона на удаление?

- Надо иметь крепкие яйца, чтобы в Питере дать игроку хозяев сразу красную карточку... Футболист открытой подошвой пошел на соперника. Давно существует рекомендация удалять за такое, потому что это связано с возможной инвалидностью и потерей трудоспособности. После таких подкатов иногда заканчивают карьеру. Конечно, надо было давать Оздоеву не желтую, а красную. Но Иванов со своими помощниками у мониторов не решились.