«Спартак» против «Зенита» и судей, но за Дюкова. А кто ответит за потерю 29 очков?

Эхо поражения в полуфинале Кубка России от «Зенита», стоившее красно-белым путевки в еврокубки-2020/21, не утихает... Сразу после игры в Питере руководители «Спартака» отстрелялись очередью по своим врагам – судьям РПЛ и, как, очевидно, видится, Леониду Федуну, стоящими за ними питерскими товарищами. Однако такая позиция – объяснение провальных результатов команды исключительно сторонними факторами – вряд ли поможет спартаковцам докопаться до истинных причин фиаско-2019/20.

Между тем по тому же ложному пути все лето идут многие поклонники красно-белых. Вместо того чтобы разобрать по косточкам свой развалившийся командный механизм, понять, что привело к катастрофическим итогам сезона, в котором «Спартак» со вторым бюджетом в лиге занял место в середине таблицы и пролетел мимо еврокубков, вслед за Федуном и новым гендиром Шамилем Газизовым массированный удар по «виртуальному противнику» наносят болельщики.

Актер Дмитрий Назаров в понедельник разродился новым унизительным стишком в адрес «Зенита». Не будем цитировать его полностью, потому как достаточно четырех строчек, чтобы понять суть, направленность и отношение к чемпиону России-2020.

«Величье ваше – абсолютный миф,

Что делать будете, когда вас жизнь раздавит,

И как пустой, непрофильный актив,

«Газпром» с бюджета в нищету отправит?»

Уважаемый Дмитрий Юрьевич лучше бы про выступление «Спартака» в сезоне стихотворение написал. А также про то, почему и по чьей вине был развален чемпионский коллектив-2017, а новый конкурентоспособный так и не был до сих пор построен, несмотря на серьезные траты на трансферы. Объяснил бы, почему с разными тренерами и разными игроками в последнее время у его любимой команды никак не клеится игра, и кто мешает «Спартаку» побеждать дома беднейший клуб РПЛ «Тамбов». Но Назарова и иже с ним почему-то в первую очередь дальнейшая судьба команды из другого города интересует...

Можно подумать, что «Спартак» сегодня – самоокупаемое предприятие. В чем принципиальная разница между газовыми деньгами спонсора «Зенита» и нефтяными доходами владельца «Спартака», если честно, не совсем понятно. Ведь если жизнь на самом деле прижмет тех, кто сидит на трубе, то мало не покажется обоим клубам.

Что же до зенитовского величия, то это, конечно, вопрос вкуса и относительности оценок – смотря с чем сравнивать. Если с ведущими клубами Европы, то Назаров вероятно дает верные оценки сине-бело-голубым. Но если брать внутреннее первенство, то тут, как правильно заметил после выхода в финал Кубка России гендиректор «Зенита» Александр Медведев, нужно взглянуть в турнирную таблицу РПЛ, в которой питерцы опережают москвичей на невероятные 33 (!) очка.

Можно ли в такой ситуации называть «Зенит» «дутым чемпионом», как сделал это Федун, получив следом от Медведева эпитет «дурашка»? Если бы подобные наезды на питерцев слышались со стороны «Локомотива», который финишировал в чемпионате вторым вслед за командой Сергея Семака, это выглядело хотя бы объяснимо. Но отставая на 33 очка, видеть источником всех своих бед «Зенит», - это за гранью понимания.

Питерско-судейским «заговором» прикрывают сегодня реальные проблемы «Спартака» и фанаты. Их крупнейшее объединение «Фратрия» опубликовало открытое письмо, в котором призвало руководство российского футбола покинуть свои посты. А именно, подать в отставку главу РФС Александра Дюкова, ранее занимавшего пост президента «Зенита», а также руководителя департамента судейства венгра Виктора Кашшаи. Таким образом фанаты выразили недовольство судейством в проигранном москвичами полуфинале Кубка России.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в комментариях для «Советского спорта» отметил, что нагнетание судейской темы – это уже перманентное состояние руководства клуба, которое бумерангом бьет по команде. В ее пользу не принимаются решения, которые могли быть приняты без такого прессинга.

«Нельзя постоянно накалять атмосферу. Судьи же все это слышат - и относятся к «Спартаку» соответствующим образом. Человеческий фактор никто не отменял. Вот зачем, скажите, Доменико Тедеско после ответного гола Александра Соболева «Зениту» демонстрировал жест, что, мол, давайте, смотрите еще раз VAR, чтобы отменить и это взятие ворот? Симпатий к «Спартаку» это не добавило. Может, в том числе и поэтому, затем в паре эпизодов VAR «промолчал», - считает Червиченко.

О том, что постоянные наезды больших спартаковских руководителей на арбитров отражаются на судействе матчей красно-белых не в лучшую сторону, говорит не только Червиченко. Вполне вероятно, что так оно и есть - критика, унизительная и не всегда обоснованная, лишь раздражает людей со свистком. Хотя на самом деле «Спартак» вряд ли можно называть самым пострадавшим от неправедного судейства участником чемпионата.

Например, «Ростов» бывшего главного тренера красно-белых Валерия Карпина очков из-за судейских ляпов потерял точно не меньше. Однако из стана дончан не слышно постоянных криков в адрес департамента Кашшаи и его подопечных, и стоят ростовчане выше «Спартака» на четыре места. Да, Карпин недавно устроил приличную словесную перепалку с РПЛ, но то были чисто «коронавирусные разборки».

Показательна в этом плане реакция Федуна на открытое письмо «Фратрии». Спартаковский босс лично инициировал нагнетание судейской проблемы, однако, очевидно, трезво оценивает свои шансы в противостоянии с главой РФС, да и не может в глубине души не понимать, в чем источник нынешних бед команды. А потому он технично, что называется, отыграл назад, заняв полупозицию - и вашим, и нашим.

«Спартак» выпустил свое заявление, обращенное к болельщикам, поддержав президента Дюкова, к отставке которого призывает фанатское объединение клуба. В нем отмечается, что результаты команды на поле не всегда зависели только от игроков.

«Некоторые судейские решения против «Спартака» зачастую невозможно объяснить логически. Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию, - говорится в частности в открытом послании. - Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок».

Судейская проблема в РПЛ, конечно же, существует. И она не нова. Это, пожалуй, перманентное состояние нашего футбола. Но сколько же заявлений по судейству сделали за последнее время спартаковские люди – диву даешься. Не приходилось слышать такое нытье ни от одного клуба. Посторонний человек реально может увериться в том, что судьи – это и есть главные источника зла для красно-белых по итогам сезона-2019/20.

Сезона, в котором «Спартак» без чьей либо помощи проиграл домашние матчи «Арсеналу» (0:1), «Оренбургу» (1:2), «Уралу» (1:2), «Ростову» (1:4), «Краснодару» (0:1), «Тамбову» (2:3), отдав записным аутсайдерам РПЛ еще и гостевой матч (0:2), а также взял всего очко в двух играх с «Уфой» и уступил на выезде «Сочи» (0:1).

Вот бы услышать от спартаковских руководителей, кто виноват в потери этих 29 очков? «Зенит»? Судьи? Олег Кононов с Тедеско? Или все-таки сам клуб, который имеет состав для попадания в Лигу чемпионов, но старается не замечать бревна в своем глазу, видя сучок в глазу у ближнего своего.