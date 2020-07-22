Поможет ли Глушаков родному ЦСКА? Интриги 30-го тура РПЛ

Непонятно только, с каким настроем на игру выйдет команда из Грозного. Турнирных задач перед «Ахматом» уже не стоит: прописка в РПЛ сохранена, выше 12-го места подняться не удастся. Игорь Шалимов может позволить себе выпустить на поле резервный состав, чего, конечно, не хотелось бы…

Однако никто сейчас не поручится за то, что «Краснодар» заберет у грозненцев жизненно важные три очка. «Быки» в кризисе. В шести матчах одержана одна победа. Вот уже два тура команда не забивает. К тому же в недавней встрече с «Динамо» (0:2) красную карточку схватил основной голкипер Матвей Сафонов . Вместо него против «Ахмата» сыграет 22-летний Денис Адамов …

«Быки» опережают армейцев на два очка, но ничья в домашнем матче с «Ахматом» их не устроит. В этом случае, при условии весьма вероятной победы армейцев в Москве над «Тамбовом», краснодарцы сползут на четвертое место, так как уступают красно-синим по личным встречам (2:3, 1:1). Для клуба Сергея Галицкого это будет катастрофа. Ведь значительную часть летнего отрезка сезона черно-зеленые шли по потерянным очкам вторыми, выше «Локо».

Главный вопрос заключительного тура – кто представит Россию в квалификации Лиги чемпионов. Напомним, две прямые путевки в групповой турнир самого престижного еврокубка второй год подряд отошли «Зениту» и «Локомотиву». А вот на путевку, дающую право сыграть в третьем (из четырех) отборочном раунде ЛЧ-2020/21, по-прежнему претендуют «Краснодар» и ЦСКА.

Если гости все-таки сыграют против «Краснодара» основой, то у их лидера Дениса Глушакова будет шанс помочь своему бывшему клубу. Да-да, экс-капитан «Спартака» имеет самое прямое отношение к ЦСКА. 11-летним мальчиком Глушаков попал из родного Миллерова в армейскую школу, пусть там у него и не сложилось. И вот, спустя 21 год Денис вершит судьбу столичного клуба, где начинал свой путь в большом футболе.

Добавим, впрочем, что даже если армейцы благодаря принципиальности Глушакова и «Ахмата» протиснутся в квалификацию Лиги чемпионов, заранее обольщаться им не стоит. Третьим представителям РПЛ в ЛЧ еще ни разу (!) не удавалось преодолеть отборочное сито: в 2009-м «Динамо» по пути в группу споткнулось на «Селтике», в 2010-м - «Зенит» на «Осере», в 2011-м - «Рубин» на «Лионе», в 2018-м - «Спартак» на ПАОКе, в 2019-м – «Краснодар» на «Олимпиакосе»…

ПРИСОЕДИНИТСЯ ЛИ ДЗЮБА К ХАЛКУ И КЕРЖАКОВУ?

За тур до конца чемпионата открытым остается вопрос о лучшем бомбардире. Артем Дзюба опережает всех с 17 голами, но у его одноклубника по «Зениту» Сердара Азмуна всего на один гол меньше. Не так далеко и форвард «Арсенала» Евгений Луценко, который, кстати, все свои 15 мячей забил с игры.

Если Дзюба отстоит первое место, то станет третьим лучшим бомбардиром РПЛ в истории «Зенита». До него престижный титул брали Александр Кержаков (18 голов в чемпионате-2004) и Халк (15 в сезоне-2014/15). Кроме того, у Дзюбы есть шанс повторить уникальное достижение Дмитрия Лоськова, который в «Локомотиве»-2003 выиграл обе гонки сезона – снайперов и ассистентов. У нынешнего лидера зенитовских атак, помимо 17 голов, имеются еще и 12 голевых передач. Как распасовщик Дзюба вне конкуренции.

Проблема в том, что Сергей Семак почти наверняка побережет свою главную звезду в преддверии намеченного на 25 июля финала Кубка России против «Химок». И если Дзюба (как и Азмун) не сыграет в Ростове-на-Дону, Луценко стоит поднажать в матче с «Уфой».

КАК НИЗКО ПАДЕТ «СПАРТАК»?

В своем заключительном матче сезона против «Рубина» красно-белыми снова будет руководить Андреас Хинкель: дисквалификация Доменико Тедеско истечет как раз в Казани. Шансов подняться на потенциально еврокубковое шестое место у «Спартака» нет (его досрочно забронировало «Динамо»). Но проигрывать москвичам все-таки нежелательно. Иначе можно опуститься даже на 11-ю строчку, а это будет антирекорд в истории клуба.

Худшим пока остается десятое место, на котором красно-белые финишировали в 2003 году. Тогда же ими был установлен и антирекорд по числу поражений за сезон (14). Сейчас у «Спартака» их 13.

ОСТАНУТСЯ ЛИ «КРЫЛЬЯ» В ЭЛИТЕ?

Как это регулярно случалось нынешним летом, один из матчей тура сыгран не будет. Подхвативший коронавирус «Сочи», как и неделей ранее в Нижнем Новгороде, получит техническое поражение – теперь за отказ выходить на поле в Самаре.

«Крыльям» эта «техническая победа» 3:0 ничего не даст. Команда Андрея Талалаева уже не может подняться выше 15-го места. Однако это не значит, что самарцы точно покидают премьер-лигу. Скорее всего, сегодня окончательно прояснится вопрос с путевкой «Химок» в РПЛ-2020/21. Если сенсационные финалисты Кубка России все-таки откажутся от своего места в элите, то «Крылья» никуда не вылетят.

Официально составы участников РПЛ и ФНЛ на будущий сезон должны быть утверждены 24 июля на исполкоме РФС.

Расписание 30-го тура

Турнирная таблица