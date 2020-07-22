ЦСКА на 17 минут вернулся в Лигу чемпионов, но сыграет в ней все-таки «Краснодар» (видео)

Обладатель третьей российской путевки в Лигу чемпионов определялся в двух параллельных матчах: «Краснодар» - «Ахмат» и ЦСКА - «Тамбов». На момент стартовых свистков в Краснодаре и Москве «быки» занимали третье место, опережая армейцев на два очка. Победа гарантировала краснодарцам путевку в ЛЧ. А вот в случае ничьей они опускались на четвертую строчку при условии победы ЦСКА над «Тамбовом». При равенстве очков красно-синие опережали прямого конкурента по результатам очных встреч (3:2, 1:1).

Соперники «Краснодара» и ЦСКА были лишены турнирной мотивации, досрочно обеспечив себе прописку в РПЛ. Однако было понятно, что, по крайней мере, грозненцы не отнесутся к 30-му туру спустя рукава. Для их главного тренера Игоря Шалимова краснодарский клуб - серьезный раздражитель. Шалимов тренировал эту команду до весны 2018-го, когда его в разгар сезона сменил нынешний наставник «быков» Мурад Мусаев.

Хозяева «Краснодар Арены» подошли к игре в ужасном психологическом состоянии. В предыдущих шести матчах они одержали одну победу и два тура не могли забить. Кроме того, из-за дисквалификации команда Мусаева лишилась своего основного голкипера Матвея Сафонова, который схватил красную карточку в игре с «Динамо». Его место занял другой местный воспитанник Денис Адамов, впервые в карьере начавший матч РПЛ с первых минут. Вышел в стартовом составе и Вандерсон, отсутствие которого во встрече с бело-голубыми многие ошибочно связали с заражением коронавирусом.

А вот у ЦСКА именно по причине подозрений на COVID-19 в заявку не попали оба исландских легионера - Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон. Впрочем, это не помешало команде Виктора Гончаренко сразу захватить инициативу. И на 26-й минуте армейцы повели 1:0. Точку в изумительной трехходовке с участием Алана Дзагоева и Федора Чалова классным ударом под перекладину поставил Георгий Щенников, забивший второй гол в нынешнем сезоне.

Таким образом, ЦСКА виртуально переместился в число участников Лиги чемпионов, опережая по дополнительным показателям «Краснодар». На берегах Кубани, разумеется, следили за событиями на «ВЭБ Арене». Давление на оборону и опорную зону (в которой отсутствовал Денис Глушаков) «Ахмата» усилилось. И в конце концов, «быки» прервали свою затяжную сухую серию, пробив Александра Мелихова. Тот явно ошибся с выходом - и Маркус Берг головой переправил мяч в оставленные без присмотра ворота.

«Краснодар» забил практически перед самым пеперывом - и, казалось, в раздевалку хозяева уйдут снова виртуальными участниками Лиги чемпионов. Так и получилось, однако не без приключений. На третьей добавленной к тайму минуте Одисе Роши эффектно пробил в притирку со штангой! 1:1? После просмотра видеоповтора выяснилось, что все-таки нет. У партнера Роши Бернарда Бериши был обнаружен офсайд - и минимальный перевес «Краснодара» устоял.

Тем временем ЦСКА на исходе первого тайма получил численный перевес - за повторное предупреждение был удален Георгий Мелкадзе. «Тамбов» и до этого был не слишком активен, а вдесятером вряд ли мог всерьез рассчитывать на ответный гол. Стало понятно, что во втором тайме главные события дожны развернуться в Краснодаре.

Вероятно, «Ахмат» и дал бы бой, если бы не провалился почти сразу после перерыва. Опять в голевой комбинации поучаствовал Берг, сделавший передачу пяткой Реми Кабелля. Ну а француз исполнил шедевр, подрезав мяч по высокой дуге над Мелиховым. Получилась «паненка», только не с пенальти, а почти от линии штрафной.

Счет 2:0 успокоил всех. «Краснодар» продолжал играть в охотку, а грозненцы начали считать минуты до начала короткого летнего отпуска. В результате Берг оформил своеобразный «покер» из двух голов и двух голевых пасов. «Быки» могли забить и больше, но и четырех мячей им вполне хватило. А гол Ивана Облякова в Москве уже ничего не менял: ЦСКА остался в таблице четвертым.

Таким образом, российское представительство в еврокубках-2020/21 приняло следующий вид:

групповой этап Лиги чемпионов - «Зенит», «Локомотив»

третий (из четырех) квалификационный раунд Лиги чемпионов - «Краснодар»

третий (из четырех) квалификационный раунд Лиги Европы - ЦСКА

второй квалификационный раунд Лиги Европы - «Ростов»

В групповом турнире Лиги Европы сыграют «Химки», если победят 25 июля в Екатеринбурге в финале Кубка России. Если же этот трофей завоюет «Зенит», то ЦСКА попадет в группу ЛЕ, «Ростов» - в третий квалификационный раунд ЛЕ, а «Динамо» - во второй квалификационный раунд ЛЕ.

«Крылья Советов» и «Оренбург» выбыли в ФНЛ, в РПЛ поднялись »Ротор» и «Химки».

РПЛ. 30-й тур

«Краснодар» - «Ахмат» - 4:0 (1:0)

Голы: Берг, 43 - 1:0. Кабелля, 54 - 2:0. Вандерсон, 57 - 3:0. Берг, 62 - 4:0.

ЦСКА - «Тамбов» - 2:0 (1:0)

Голы: Щенников, 26 - 1:0. Обляков, 78 - 2:0.

«Урал» - «Локомотив» - 0:1 (0:1)

Гол: Ан. Миранчук, 45+1.

«Рубин» - «Спартак» - 1:2 (1:1)

Голы: З. Бакаев, 40 - с пенальти - 0:1. И. Игнатьев, 44 - с пенальти - 1:1. Ларссон, 71 - с пенальти - 1:2.

«Ростов» - «Зенит» - 1:2 (1:0)

Голы: Зайнутдинов, 18 - 1:0. Ригони, 72 - 1:1. Азмун, 75 - 1:2.

«Динамо» - «Оренбург» - 0:1 (0:1)

Гол: Фамейе, 29.

«Уфа» - «Арсенал» - 0:0

Турнирная таблица (»Сочи» будет записано техническое поражение 0:3 от «Крыльев Советов», которые все равно останутся на 15-м месте)