Футбольный цикл по-русски: банкротство, взятка, амнистия. Клуб «Урожай» переименуют в «Кубань»

Любому было понятно, что новообразование, по сути, стало правопреемником «Кубани» по всем вопросам кроме... долговых обязательств. Они были обнулены - и «Урожай» с этузиазмом вступил на славный путь возвращения в большой российский футбол, заявившись в зону «Юг» ПФЛ. Большую часть сезона-2018/19 команда Николая Писарева всерьез претендовала на выход в ФНЛ, но... На исходе чемпионата на Кубани разразился новый футбольный скандал. На этот раз коррупционный.

Однако, как это часто случается в нашем футболе, свято место долго не пустовало. Вскоре многие из бывших кураторов клуба-банкрота объявились в новом краснодарском проекте - ФК «Урожай». Этот клуб появился на свет 4 июня 2018 года. Сначала его хотели назвать «Екатеринодаром», но в итоге от «имперских амбиций» все же отказались, став чуть ближе к народу.

По итогам сезона-2017/18 «Кубань» заняла девятое место в ФНЛ, но накопила столько долгов перед игроками и тренерами, что пришлось запускать процедуру банкротства. Юридическое лицо было ликвидировано...

Сейчас все это звучит сюрреалистически. С появлением в Краснодаре другой футбольной силы - клуба Сергея Галицкого , который быстро превратился в одного из лидеров РПЛ, «Кубань» пошла под откос. Бюджетного финансирвания катастрофически не хватало, сторонние спонсоры с каждым следующим сезоном находились все хуже - и в том самом 2018 году легендарный бренд, казалось, канул в Лету.

Краснодарская «Кубань» - один из символов футбольного юга России. Клуб был основан в 1928 году, а свое гордое название носил 60 лет - с 1958-го по 2018-й! Еще в 2016 году желто-зеленые выступали в премьер-лиге, а в 2013-м играли на выезде вничью с «Валенсией» в групповом турнире Лиги Европы благодаря голу будущего спартаковца Лоренсо Мельгарехо ...

Дошло до того, что МВД было вынуждено впервые в российской истории возбудить уголовное дело по факту договорного матча. Таковым была признана встреча «Чайка» - «Черноморец» (3:1), на участников которого сторонние лица перед началом игры пытались оказать воздействие.

В этой истории по-прежнему много неясного. А известные факты таковы. Генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко пообещал «Черноморцу» полмиллиона рублей за победу над клубом из Песчанокопского, с которым краснодарцы боролись за первое место. Однако перед началом матча «предложение» было кем-то перебито. Причем двумя миллионами рублей (!) якобы были простимулированы лишь трое игроков новороссийской команды - Анатолий Пуляев, Иван Юдин и Станислав Резников. Впрочем, их «усилий» вполне хватило для того, чтобы «Чайка» добилась легкой победы, которая похоронила надежды «Урожая» на повышение в классе.

Забавно, что скандал изначально инициировал сам Градиленко, обративший внимание после матча на «странные» действия защитников «Черноморца». И именно гендир «Урожая» в итоге получил годичное отстранение от занятий любой футбольной деятельностью. Равно как и главный тренер новороссийцев Хазрет Дышеков. А троица Пуляев, Юдин, Резников были дисквалифицированы аж на три сезона. Ну а что же «Чайка»? А ничего. Откуда пришли к «продавшимся» футболистам те самые два миллиона, до сих пор не выяснено. Хотя никаких других выгодоприобретателей от этой взятки, кроме клуба из Песчанокопского, не было. Тем не менее, «Чайка» преспокойно дебютировала в ФНЛ и даже завершила недоигранный сезон-2019/20 на вполне приличном десятом месте, а сейчас готовится к стартующему 1 августу чемпионату-2020/21.

Прекрасно себе поживает и «Урожай». Посмотрим, где окажется Градиленко, срок дисквалификации которого подошел к концу. Вот будет номер, если в... «Кубани». Скорее всего, исполком РФС сегодня, 24 июля, подтвердит «изменение наименования юридического лица - участника Всероссийских профессиональных соревнований по футболу». Уже на 25 июля в Краснодаре планируют провести презентацию обновленного бренда (начало церемонии - в 20.00). «Урожай» чудесным образом превратится в «Кубань». Футбольный цикл от банкротства через скандал к возрождению замкнется.

Вот только непонятно, закроет ли когда-нибудь старая-новая «Кубань» долги перед игроками, которых кинули в Краснодаре в 2018-м. Легко представить, что почувствуют эти люди, узнав о том, что вот так просто, через цепочку смены юрлиц, футбольный клуб может восстановить славное имя, закрыв глаза на все обязательства. И можно понять, скажем, бывшего голкипера «Кубани»-2017/18 Евгения Помазана, который в недавнем интервью «Советскому спорту» говорил следующее:

«Весь тот сезон задерживали зарплату, долги потихоньку накапливались. В итоге мне так и не заплатили за пять-шесть месяцев. Тем не менее, ребята бойкотов не устраивали, выкладывались по максимуму… При этом не покидало ощущение, что клуб идет к банкротству. Появлялась злость, обида.

Сейчас вот хотят воссоздать клуб под прежним названием. Но при этом не вернули старые долги. Это неправильно, на мой взгляд. Иначе все начнут так «обнуляться». Считаю, раз уж клуб закрыли, то под прежним названием до возмещения всех долгов он играть не имеет права».

На вопрос о том, обращался ли он к новым учредителям «Урожая»-«Кубани», Помазан ответил:

«А смысл? Это новое юрлицо. И к клубу как таковому у меня претензий нет. Краснодарский край заслуживает иметь еще одну команду в элите. Пусть развиваются. У желто-зеленых богатые традиции. Но, тем не менее, возвращать название клуба, который не рассчитался со своими футболистами, нельзя».

Добавить тут нечего. Помазан абсолютно прав. Но порочную систему, видимо, не изменить. Снова приветствуем «Кубань» в большом российском футболе. Запускается новый цикл. До следующего «обнуления»?