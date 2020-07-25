Пенальти, Дзюба, гол. «Зенит» в «фирменном» стиле выиграл Кубок России в день рождения Халка (видео)

«Зенит» вышел в финал Кубка впервые с 2016 года, «Химки» - второй раз в истории. 15 лет назад подмосковный клуб уже добирался до решающего кубкового матча, представляя ФНЛ. Тогда в рядах химчан играли нынешний спартаковец Андрей Ещенко (тот самый, что после поражения от «Зенита» в полуфинале-2020 показал питерским трибунам «нецензурную» майку, проданную недавно за 230 тысяч рублей) и легендарный экс-капитан красно-белых Андрей Тихонов (сын которого Михаил попал в химкинскую заявку на финал-2020). Трофей в 2005-м завоевал ЦСКА. В упорной борьбе, 1:0, благодаря голу на 68-й минуте... Юрия Жиркова - нынешнего игрока «Зенита». Такая вот связь времен.
Жирков не вошел в стартовый состав сине-бело-голубых на матч с «Химками», но никаких «послаблений» сопернику фавориты давать не собирались. Сергей Семак выставил оптимальное сочетание, обеспечившее «Зениту» чемпионство в РПЛ-2019/20 с рекордным 15-очковым отрывом от второго места. Основной голкипер команды Андрей Лунев, напомним, на поле выйти не мог, из-за полученной летом тяжелой травмы.
Было понятно: питерцы прибыли в Екатеринбург с единственной целью - оформить первый для них за десять лет золотой дубль. В том числе в память о скончавшемся в день игры после тяжелой болезни легендарном фанате «Зенита» Алексее Утове. Ему в ходе первого тайма было посвящено несколько кричалок (зрители присутствовали на стадионе не только на трибунах, но и виртуально - в Zoom-комнатах, картинка из которых выводилсь на огромные LED-экраны вдоль бровки).
Вопреки ожиданиям «Зенит» начал игру довольно осторожно. Видимо, держа в уме первый тайм полуфинала «Урал» - «Химки», в котором 19 июля команда Сергея Юрана на этой же «Екатеринбург Арене» жестоко наказала соперника за расслабленность и потерю концентрации, забив три мяча подряд. Впрочем, и химчане никуда торопиться не собирались. Желто-черные максимально уплотнили все подступы к своей штрафной, а когда перехватывали мяч, не шли в контратаку большими силами.
Опасные моменты посыпались у ворот Ильи Лантратова только после 21-й минуты. Сначала Артем Дзюба так ловко обработал плечом подачу Вячеслава Караваева, что мяч стукнулся о штангу. Вскоре уже сам Лантратов вытащил из нижнего угла мощный удар Малкома из-за пределов штрафной. Наконец, еще в одном эпизоде Дзюба вывел на ударную позицию Магомеда Оздоева, которого соперники накрыли вдвоем.
«Химки» довольно спокойно пережили этот опасный отрезок. Стройность их рядов не нарушилась, паника не началась, более того, они сами подкараулили свой шанс. Ярослав Ракицкий нерасчетливо отпасовал назад Михаилу Кержакову, который лишь на доли секунды опередил Владимира Дядюна. Если бы к мячу первым успел форвард «Химок», наверняка быть бы голу.
А под занавес тайма стала бросаться в глаза усталость «Зенита». Еще бы. У питерских звезд за плечами сезон-марафон, тогда как «Химки» до полуфинала с «Уралом» не проводили официальных матчей с 15 марта (сезон в ФНЛ, в отличие от РПЛ, не был доигран). Понятно, что они имели преимущество в свежести. Тем временем Сердар Азмун и Малком один за другим попадали на газон, сигнализируя, что им может понадобиться замена.
Обошлось. В перерыве зенитовцы «подзарядили батарейки» и второй тайм начали очень активно, но... Дзюба, Ракицкий, снова Дзюба наносили удары в упор - Лантратов был безупречен. Кураж вратаря не мог не передаться партнерам. «Химки» встали стеной, пробить которую с каждой минутой было все сложнее по мере того, как «Зенит» тратил силы, а призывы Юрана со скамейки сквозь защитную маску становились все громче. К 62-й минуте Сергей Николаевич докричался до желтой карточки от Владимира Москалева.
Давление «Зенита» ослабло. Но на 75-й минуте Азмун должен был открывать счет, если бы Лантратов не совершил очередной сейв, вытащив из дальнего угла мяч после удара иранца головой. Семак тут же произвел двойную замену: вместо Дугласа Сантоса и Оздоева вышли Жирков и Себастьян Дриусси. Это был сигнал к финальному штурму.
Штурма, впрочем, не последовало. А свой гол «Зенит», как ни странно, заработал в атаке с ходу после перехвата. Малком ворвался в штрафную с правого фланга и на голом мастерстве вынудил Евгения Гапона сфолить. Защитник по инерции воткнулся в ногу бразильца, которую тот грамотно выставил в сторону, уже вываливаясь за лицевую линию.
К мячу подошел Дзюба - и, разумеется, забил. Этим летом 11-метровые Артему кладет в сетку с закрытыми глазами (5 из 5 после рестарта сезона).
Самое удивительное: «Химки» нашли в себе силы огрызнуться и прижали соперника к воротам в компенсированное время. После удара Егора Данилкина мяч... от штранги отскочил к Кержакову. Но все же «Зенит» удержал преимущество в основное время. И заслуженно стал четырехкратным обладателем Кубка. Ну а «Химки» показали, что не зря согласились выступить в РПЛ-2020/21. В следующем сезоне команда Юрана лишней в элите не будет.
Кстати, золотой дубль сине-бело-голубые оформили в день рождения Халка, которому сегодня исполнилось 33. Именно он стал главным героем предыдущего победного для «Зенита» кубкового финала - против ЦСКА в 2016 году (4:1). Тогда Халк сделал дубль. И оба раза, как сейчас Дзюба, отличился с пенальти. Фирменный стиль Питера...
Кубок России. Финал
«Зенит» - «Химки» - 1:0 (0:0)
Гол: Дзюба, 84 - с пенальти.