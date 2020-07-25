Пенальти, Дзюба, гол. «Зенит» в «фирменном» стиле выиграл Кубок России в день рождения Халка (видео)

«Зенит» вышел в финал Кубка впервые с 2016 года, «Химки» - второй раз в истории. 15 лет назад подмосковный клуб уже добирался до решающего кубкового матча, представляя ФНЛ. Тогда в рядах химчан играли нынешний спартаковец Андрей Ещенко (тот самый, что после поражения от «Зенита» в полуфинале-2020 показал питерским трибунам «нецензурную» майку, проданную недавно за 230 тысяч рублей) и легендарный экс-капитан красно-белых Андрей Тихонов (сын которого Михаил попал в химкинскую заявку на финал-2020). Трофей в 2005-м завоевал ЦСКА. В упорной борьбе, 1:0, благодаря голу на 68-й минуте... Юрия Жиркова - нынешнего игрока «Зенита». Такая вот связь времен.

Жирков не вошел в стартовый состав сине-бело-голубых на матч с «Химками», но никаких «послаблений» сопернику фавориты давать не собирались. Сергей Семак выставил оптимальное сочетание, обеспечившее «Зениту» чемпионство в РПЛ-2019/20 с рекордным 15-очковым отрывом от второго места. Основной голкипер команды Андрей Лунев, напомним, на поле выйти не мог, из-за полученной летом тяжелой травмы.

Было понятно: питерцы прибыли в Екатеринбург с единственной целью - оформить первый для них за десять лет золотой дубль. В том числе в память о скончавшемся в день игры после тяжелой болезни легендарном фанате «Зенита» Алексее Утове. Ему в ходе первого тайма было посвящено несколько кричалок (зрители присутствовали на стадионе не только на трибунах, но и виртуально - в Zoom-комнатах, картинка из которых выводилсь на огромные LED-экраны вдоль бровки).

Вопреки ожиданиям «Зенит» начал игру довольно осторожно. Видимо, держа в уме первый тайм полуфинала «Урал» - «Химки», в котором 19 июля команда Сергея Юрана на этой же «Екатеринбург Арене» жестоко наказала соперника за расслабленность и потерю концентрации, забив три мяча подряд. Впрочем, и химчане никуда торопиться не собирались. Желто-черные максимально уплотнили все подступы к своей штрафной, а когда перехватывали мяч, не шли в контратаку большими силами.

Опасные моменты посыпались у ворот Ильи Лантратова только после 21-й минуты. Сначала Артем Дзюба так ловко обработал плечом подачу Вячеслава Караваева, что мяч стукнулся о штангу. Вскоре уже сам Лантратов вытащил из нижнего угла мощный удар Малкома из-за пределов штрафной. Наконец, еще в одном эпизоде Дзюба вывел на ударную позицию Магомеда Оздоева, которого соперники накрыли вдвоем.