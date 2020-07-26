Расклад на Лигу чемпионов: «Зенит» в одной корзине с «Реалом», «Краснодар» может сыграть с «Локо»

Россию в еврокубках-2019/20 представят «Зенит» и «Локомотив» (стартуют с групповой стадии Лиги чемпионов), «Краснодар» (с третьего квалификационного раунда ЛЧ), ЦСКА (с групповой стадии Лиги Европы), «Ростов» (с третьего квалификационного раунда ЛЕ) и «Динамо» (со второго квалификационного раунда ЛЕ).

Напомним, что в группах ЛЧ выступят 32 клуба, разбитые на четверки. Жеребьевка основного этапа главного еврокубка состоится 1 октября в Афинах. Но заранее можно сказать, что «Зенит» будет посеян в первой корзине вместе с будущими победителями ЛЧ и ЛЕ этого сезона (плей-офф пройдет в августе) и чемпионами пяти ведущих европейских национальных лиг в таблице коэффициентов УЕФА 2019 года (Россия в нем занимала шестое место).

То есть, на групповой стадии питерцы точно избегут встреч с «Реалом», «ПСЖ», «Ливерпулем», «Баварией» и, вероятно, «Ювентусом» (который практически оформил титул в серии А). Если «Реал», «ПСЖ», «Бавария» или «Юве» выиграют ЛЧ-2019/20, то в первую корзину также проднимется «Порту» как победитель португальского чемпионата, год назад котировавшегося в рейтинге УЕФА седьмым (сейчас португальцы - шестые, выше России, но это окажет влияние на посев в группах уже в 2021-м).

«Локомотив» (клубный коэффициент - 33.000, у «Зенита» - 64.000) окажется в четвертой корзине либо, при удачном стечении обстоятельств (для этого желательно, чтобы отбор в ЛЧ провалили «Аякс», «Олимпиакос» и «Зальцбург»), третьей. Полный же состав уже определившихся участников группового этапа Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

«Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Ювентус», «Аталанта», «Интер», «Лацио», «Бавария», «Боруссия» Д, «Лейпциг», «Боруссия» М, «ПСЖ», «Марсель», «Зенит», «Локомотив», «Порту», «Брюгге», «Шахтер», «Башакшехир».

Сегодня станут известны третий и четвертый представители АПЛ:

две путевки разыграют между собой «Лестер», «МЮ» и «Челси».

Еще восемь вакансий в группах будут заполнены по итогам квалификации, разбитой на два потока - чемпионов своих стран и призеров. В первом Россия, понятное дело, представлена не будет. А во втором выступит «Краснодар», который вместе с другими 10 клубами разыграет две заветные путевки.

Этот поток призеров, как обычно, состоит из трех стадий: второго раунда (он называется так для синхронизации с отбором в чемпионском потоке, хотя хронологически является первым), третьего раунда и раунда плей-офф.

Во втором раунде на пары разобьются шесть клубов: «Трабзонспор» (Турция), «Алкмар» (Голландия), «Рапид» (Австрия), «Виктория» (Чехия), ПАОК (Греция) и «Локомотива» (Хорватия). Три победителя образованных пар (жеребьевка - 10 августа) присоединятся к «Краснодару», «Ренну» (Франция), «Бенфике» (Португалия), «Генту» (Бельгия) и «Динамо» К (Украина) в третьем раунде.

Здесь команды снова поделят на пары (жеребьевка - 31 августа), в которых определятся четыре участника решающего раунда плей-офф, где и будут разыграны два пропуска в группу ЛЧ.

Так как УЕФА разводит клубы из России и Украины, «Краснодар» точно не встретится с киевлянами. А благодаря довольно высокому рейтингу (35.500) - при жеребьевке третьего раунда наш представитель, скорее всего, окажется в одной корзине с «Ренном» и «Бенфикой». Правда, если УЕФА оставит в силе санкции против «Трабзонспора» (рассмотрение дела - в конце июля) и эту команду заменит «Бешикташ» (рейтинг - 54.000), то «быки» отвалятся во вторую корзину.

В любом случае, как и в прошлом году, для дебюта в групповой стадии ЛЧ команде Мурада Мусаева необходимо пройти два барьера. Тогда, выбив «Порту», краснодарцы споткнулись на «Олимпиакосе». Забавно, что сейчас отбор они могут начать с поединка против хорватского клуба-тезки нашего «Локомотива», который не пускал их напрямую в Лигу чемпионов в РПЛ-2018/19 и 2019/20.

Если «Краснодар» снова завалит квалификацию главного еврокубка (матчи третьего раунда - 15-16 сентября, раунда плей-офф - 22-23 и 29-30 сентября), то автоматически присоединится к ЦСКА в группе Лиги Европы. «Ростову», чтобы оказаться в группе ЛЕ, надо пройти два отборочных раунда, «Динамо» - три.