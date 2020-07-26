Огребет ли «Зенит» в Европе с такой игрой, как в финале Кубка?

По лекалам Бышовца «Химки», по сути, и сработали. К дальним забросам на Дзюбу подмосковные игроки были готовы, у своей штрафной играли плотно, а когда питерские форварды все-таки пробивались на ударные позиции, выручал команду голкипер Илья Лантратов . В итоге такая простая и нехитрая тактика вполне могла довести подопечных Сергея Юрана до дополнительного времени.

Перед финалом в интервью «Советскому спорту» тренер, приводивший сборную СССР к победе на Играх-1988, говорил, что один из главных козырей «Зенита» – быстрый перевод Ярославом Ракицким мяча к чужой штрафной. «Значит, «Химкам» надо уплотнить игру на половине зенитовцев, лишить их пространства для удобных передач на Дзюбу. Впрочем, Дзюба и Азмун все равно будут получать мяч. Поэтому многое будет зависеть от грамотного выбора позиции защитниками «Химок» и своевременной подстраховки. При высокой плотности около и внутри штрафной скидки на Азмуна уже не столь опасны», - давал «установку» химчанам знаменитый в прошлом форвард.

Самое печальное, что мог увидеть Семак субботним вечером, - это как легко соперник из ФНЛ, на три порядка уступающий его команде по подбору игроков, справился с зенитовской тактикой. Разобрал ее перед матчем по винтикам, возможно, даже использовав подсказку Анатолия Бышовца .

«Зенит» в субботу ожидаемо взял финал Кубка России у «Химок». Однако вряд ли можно было предсказать, что клуб из ФНЛ-2019/20 доставит столько проблем команде Сергея Семака . Дело не в скользком счете – 1:0. Полно случаев, когда низшие по классу упираются в кубковых матчах с записными фаворитами, об этом много рассуждали перед поединком в Екатеринбурге. Дело в самой игре, в которой подмосковная команда выглядела более чем достойно: совершенно не боялась своего именитого оппонента, не играла тупо на отбой, не стояла всей толпой весь матч у своей штрафной и имела отличный шанс сравнять счет в самой концовке.

Причем никто не сказал бы, что «Химкам» повезло, если бы это произошло. Когда Егор Данилкин угодил в штангу в компенсированное время матча, после чего мяч отлетел в руки Михаилу Кержакову, почему-то сразу вспомнился Леонид Федун со своей фразой про «Зенит», произнесенной по горячим следам поражения »Спартака» в Питере в полуфинале Кубка. «В Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки».

ДУТЫЙ ЛИ В РОССИИ ЧЕМПИОН?

В субботу судьи игру в целом не портили. Хотя в эпизоде с назначением пенальти на Малкоме мнения разошлись. Семак утверждал, что момент не вызывает сомнений, а Юран, напротив, заявил, что эти самые сомнения присутствуют, сославшись на экспертизу бывшего арбитра всероссийской категории Игоря Федотова. Тот в комментариях по 11-метровому был категоричен: Малком симулировал, выставил специально ногу в сторону, чтобы инициировать контакт с ногой защитника «Химок», а судья Владимир Москалев купился на этот трюк бразильца.

На что купился рефери встречи – одному ему известно. Но VAR ему почему-то не потребовался. Даже губернатор Московской области Андрей Воробьев, поздравляя «Химки» с хорошей игрой, иронично заметил, что «если «Зенит» и мог победить, то только так». И это нехороший знак для сине-бело-голубых, когда о судейской благосклонности по отношению к команде начинают рассуждать уже даже известные, но нефутбольные люди.

Как же так случилось, что клуб с бюджетом равным зарплате самого дорого легионера «Зенита» на одном уровне играет с чемпионом России, который не просто выиграл премьер-лигу, но сделал это досрочно за четыре тура и установил рекорд по отрыву от второго места, опередив «Локомотив» на 15 очков? Не уж-то прав тот же Федун, утверждая, что чемпион у нас дутый?

У «ЗЕНИТА» ПРОБЛЕМЫ С ПОЗИЦИОННОЙ АТАКОЙ

Если с Леонидом Арнольдовичем можно согласиться в его опасениях насчет перспектив питерцев в Европе, то говорить о незаслуженном чемпионстве неуместно. Нет, чемпион в России точно не дутый. «Зенит» не имел равных во внутреннем первенстве. Глупо это отрицать. Однако если посмотреть, в каких матчах команда теряла очки, то тут картина действительно вырисовывается для невских товарищей не слишком радужная в плане их перспектив в Лиге чемпионов.

«Зенит» практически не давал осечек в играх с клубами, которые даже близко не ровня ему. А вот с более равными регулярно допускал очковые потери. У «Локомотива» Юрия Семина Семак ни разу в сезоне не выиграл, отдав матч за Суперкубок России - 2:3 и гостевую игру в чемпионате - 0:1. Домашнюю встречу с железнодорожниками сине-бело-голубые свели вничью – 0:0, как и две другие игры с командами из первого квартета – «Краснодаром» и ЦСКА – оба раза 1:1.

Да, в коронавирусную доигровку «Зенит» забил армейцам и «быкам» по четыре гола. Но с ЦСКА это был стартовый матч после возобновления сезона. Вполне вероятно, что красно-синие оказались еще не готовы к этому отрезку чемпионата на фоне соперника, который на десять дней раньше приступил к тренировкам после карантина. Благодаря тому, что власти Санкт-Петербурга раньше московских дали разрешение футболистам на тренировки. Отсюда и такая эмоциональная реакция на произошедшее Виктора Гончаренко. Тренер ЦСКА сбежал после матча в родную Белоруссию не просто так – это был шок от неожиданности. Гончаренко не мог принять того, что его игроки элементарно оказались не готовы к рестарту сезона.

То, что это был скорее несчастный случай, показали дальнейшие матчи. Армейцы после возвращения Гончаренко резко набрали ход. Что же до матча «Зенита» в Краснодаре, то «быки» сами испортили себе результат, не реализовав пенальти при счете 1:1 и тут же пропустив в ответ. Та игра могла пойти совершенно по другому сценарию, тем более что в отдельные моменты «Краснодар» владел заметным преимуществом.

Проблемы у «Зенита» возникают сразу, как только команда сталкивается с соперником, который хорошо готов физически и умеет грамотно обороняться. Бышовец перед кубковым финалом заметил, что позиционная атака у сине-бело-голубых поставлена не слишком хорошо. И это снижает шансы на успешное выступление в Лиге чемпионов.

СЕМАК УЖЕ СТЕЛИТ СОЛОМКУ?

Проблемы «Зенита» с преодолением грамотно выстроенной обороны обнажил и полуфинал Кубка со «Спартаком» (2:1), завершившийся очередным судейским скандалом. Москвичи даже в отсутствие Романа Зобнина играли с питерцами на равных, а со своим лидером вполне могли бы взять верх. Финал против «Химок» еще раз подтвердил иллюзорность непобедимости «Зенита». Команда Юрана имела очевидное преимущество в свежести игроков, целенаправленно готовилась к матчу, и этого оказалось достаточно для того, чтобы справиться с прессингом и давлением на свои ворота, несмотря на тотальное кадровое преимущество сине-бело-голубых во всех линиях и лояльность арбитра.

Но ведь в еврокубках «Зенит» столкнется с командами, которые традиционно превосходят российские клубы не только в физической готовности, но и в тактической гибкости. А также с судейством, о котором Федун мечтает, чтобы такое было в чемпионате России. При отсутствии плана Б в игровых построениях (есть ли такой план у чемпионов страны-2020, большой вопрос) опасения за успешную лигочемпионскую кампанию «газовиков» более чем оправданы.

Семак на пресс-конференции после победы в Кубке отметил, что российские команды очень редко выходят из группы Лиги чемпионов. «Это показатель уровня футбола в стране. Наши клубы не готовы к тому, чтобы бороться на равных. Результат прост и всем понятен. А прибавлять нужно в каждом компоненте. В Лиге чемпионов играть гораздо сложнее».

С тренером «Зенита» нельзя не согласиться в плане оценки неготовности наших клубов играть на равных в Европе. Однако трудно принять его довод, что главная причина этого – общий уровень футбола в стране. Не стоит питерскому гранду, располагающему огромными финансовыми и организационными возможностями, кивать на остальных. Со стороны это видится так, что Сергей Богданович уже постилает соломку на случай громкого падения в Старом Свете, памятую о прошлогоднем провале в ЛЧ.

«Спартак» Олега Романцева в 90-е доминировал в чемпионате, где уровень команд за пределами первой тройки был куда ниже, чем сегодня. Но это не мешало красно-белым громко шуметь в Европе, быть равным по классу соперником для многих ведущих команд из ведущих чемпионатов. Нынешний «Зенит» до этого, похоже, еще просто не дорос. Финал Кубка России это наглядно показал.