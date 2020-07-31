Татьяна Морина: Главное – забивать. А если ножницами через себя – будет приятное дополнение

- На качестве футбола та пауза может сказаться? - Думаю, может сказаться на темпе игры. Мы хоть уже и тренируемся больше месяца, но матчи сейчас пойдут в плотном режиме. Допускаю, что после столь длинной паузы интенсивность игры иногда будет далеко не максимальной. Тем не менее все в равных условиях. А у нас – дополнительная мотивация. У нас новый клуб – мы собрались только в январе. Надо было познакомиться, притереться, найти взаипопонимание на поле и стать командой в полном смысле. Поэтому нам сейчас особенно важно показать на поле, что мы хорошо поработали. Хочется эту работу воплотить в результат.

- Что было самым трудным после паузы? - Упражнения на выносливость. Если силовые упражнения можно выполнять дома, то беговую работу – нет. После такого перерыва в полноценных тренировках, задания с длительным бегом давались особенно трудно. Тогда и понимаешь, насколько вредны длительные перерывы в работе.

- Домашние задания от тренеров получали? - Да, дома занимались постоянно. Свободным от тренировок оставался только один день в неделю. Но тренировки в домашних условиях с групповыми не сравняться. Поэтому когда собрались вместе с командой, ощутила огромный прилив радости. После такой изоляции футбол воспринимаешь по новому – уже больше его ценишь, каждой тренировкой наслаждаешься по-особому.

- Несколько месяцев без тренировок стали вынужденным и новым опытом для всех спортсменов. Что было самым за это время? - Отсутствие полноценной физической активности. Длительное прибывание дома угнетало психологически. Тяжело, когда даже в парке нельзя побегать. Приходилось терпеть.

Для созданного всего полгода назад клуб выступление в Суперлиге начнется сразу с матча повышенного статуса – на «Вэб-Арене» зенитовки сыграют против действующего чемпиона России – ЦСКА. Но если для большинства игроков «Зенит» это станет очередным матчем на высшем уровне, то для Татьяны Мориной это будет дебютом в профессиональном футболе.

- В отличие от соперников, у вас команда новая. Это добавляет сложностей?

- Наверное, лучше ответить смогут опытные девочки. Для меня же дебют в «Зените» станет и дебютом в профессиональном футболе. Раньше то я играла в любителях. Поэтому когда пригласили в «Зенит», очень волновалась. Все уже с опытом на профессиональном уровне, а я здесь – новичок. Это давило психологически.

- На деле все оказалось проще?

- Благодарна команде – все девочки приняли меня очень быстро. Ни разу не проскакивало сомнений: «как ты будешь играть на таком уровне». Позитивное отношение команды ускорило мою адаптацию, теперь я себя чувствую гораздо уверенней.

Тренеры-мужчины относятся к девушкам снисходительней

- Женский футбол пока занимается скромное место в медиапространстве. Название вашего клуба добавляет внимания и значимости?

- Однозначно – да! Принадлежность к столь именитому клубу обеспечивает максимальную ответственность. С которой просыпаешься каждое утро. Вижу это и по всем девчонкам. Когда о «Зените» говорят всегда и везде, спокойствие не грозит – не может проскочить мысли, что мы просто так собрались в футбол поиграть. К тому же «Зенит» снова стал чемпионом, это внимания добавило. Да, ощущения особые от осознания того, что мы – часть великого клуба.

- Женские команды во всех видах спорта чаще тренируют мужчины. В чем их главное отличие , как тренеров?

- Об отличиях на профессиональном уровне мне рассуждать рано. Здесь Ольга Порядина – мой первый тренер. Но если сравнивать в целом, с мини и пляжным футболом, то уже и в «Зените» заметила, что тренироваться под руководством женщины - это более требовательно и строго.

- Ничего себе.

- Да, это так. Никаких поблажек и скидок женщина-тренер тебе не сделает, никаких разговоров в стиле «сюси-пуси». Все очень дисциплинированно, конкретно, по-деловому. С максимальными требованиями в каждом упражнении.

- В командах у мужчин не так?

- Различия есть. Мужчины все-таки к девушкам-спортсменкам относятся мягче. Могут пожалеть, сделать поблажку, где-то позволить расслабиться. У тренера-женщины такое обычно исключено. Максимальная концентрация требуется постоянно.

Бутсой в стену

- Ваш опыт в пляжном и мини-футболе пригодится в «Зените»?

- Нет. Пляжный футбол и мини-футбол по сравнению с классическим – в корне разные виды спорта. Схожего очень мало. А единственное, что мне здесь может пригодится – это знакомство с атмосферой соревнований. Я много где играла в пляжном и мини-футбола, с психологическим накалом матчем знакома давно. Это мне добавляет уверенности перед дебютом в «Зените». Знаю, к чему себя готовить, представляю, что будет волнение, сопротивление, эмоции. В этом смысле разные игровые виды спорта схожи.

- Кстати, на счет эмоций. В мужских командах эмоциональные перепалки порой заканчиваются стычками и на поле, и в раздевалках. У женщин так бывает?

- До стычек не доходит. Хотя эмоции в женском футболе постоянно бурлят, бывает до громкого крика и слез. Но это происходит волнами – всплеск и быстрое успокоение.

- Значит, бутсы в стену не летают?

- Не знаю. (Улыбается) Может для эмоциональной разрядки иногда и полезно кинуть бутсу в стену. Но я пока этого не видела.

Футбол с пеленок

- В мужском футболе все знают Дзюбу, все знают Кокорина. Кого можно назвать главной звездной женского футбола в России?

- Конечно, и у нас все знают Надю Карпову – единственного нашего представителя в Европе. (выступает в испанской «Севилье») Но выделить кого-то в качестве суперзвезды мне сложно.

- Проводим сравнения дальше. Чем женский футбол отличается от мужского? Кроме банальных силы удара и скорости бега.

- Эмоциональностью. Иногда переживание момента может затянуться. Например, ударила с близкого расстояния в штангу и прям душевную травму получила. (Улыбается) Держишься за голову, хотя надо закрыть позицию потому, что мяч давно на твоей половине. (Смеется) Еще женский футбол отличается от мужского упорностью и боевитостью. У нас всегда стараются выкладываться на тысячу процентов. Никто не стремиться похалявить и передохнуть.

- В мужском футболе это есть?

- На мой взгляд, мужчины могут иногда перейти на облегченный режим. А еще большое отличие женского футбола в отсутствии искусственных падений. Хитрости и возможно, даже симуляции у нас тоже происходят. Но по сравнению с мужским футболом очень редко. Никто от легкого толчка не валится на газон, никто артистично по нему не катается. У девчонок уж если сбивают кого-то, то кардианально. Так что с поля унести могут. (Улыбается)

- Что сподвигло вас сделать выбор в пользу футбола?

- Я в него с пеленок играю. Как научилась ходить, сразу стала играть в мяч. Кинь его мне - и больше ничего не надо. Когда стала постарше, то все свободное время после школы, выходные и каникулы напролет играла с мальчишками. Хотя занималась многими видами спорта.

- Какими?

- Баскетболом, легкой атлетикой. Даже в лапту играла. (Смеется) Кроме шахмат, в разной степени попробовала почти все. Но футбол меня увлек сразу. Когда мне было 14 лет, у нас появилась женская команда. С тех пор я сосредоточена только на футболе.

Шансы на чемпионство

- Вернемся к предстоящему чемпионату. Кто в нем главный фаворит?

- На мой взгляд, расклад сейчас в чемпионате равный. Явного фаворита нет. После длинной паузы все в одинаковых условиях. У многих команд высокие шансы побороться за призовые места. Все в наших ногах.

- Так «Зенит» может стать чемпионом?

- А почему нет? Сделаем все от нас зависящее, чтобы добиться максимального результата.

- На какой позиции вам играть наиболее комфортно?

- Нападающей, конечно. Это моя родная позиция.

- Ножницами через себя забивать планируете?

- Планирую забивать. А как получится, это не столь принципиально. Хотелось бы забить и ножницами, но в идею-фикс это не превращаю. Главное – приносить пользу команде.

- Вообще экстравагантные удары на тренировках отрабатываете?

- Когда занималась пляжным футболом, отрабатывала чаще. Сейчас это делаю с осторожностью. Если после удара через себя неудачно приземлишься, будет больно.( Улыбается)