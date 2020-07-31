В плюсе «Спартак», Семак и Аршавин, в минусе Медведев и Рибальта. Кто поджигает «Зенит»?

ГОРЯЩИЙ ДОМ И МАЛЬЧИК НА КАЧЕЛЯХ

В четверг «Зенит» неожиданно стал главной темой новостной повестки дня. Началось все для сине-бело-голубых с позитивной информации - о продлении контракта еще на два сезона с одним из лидеров нападающим Артемом Дзюбой, который к тому же дал в СМИ большое резонансное интервью. А вот следом на питерский клуб обрушился вал негатива.

К вечеру появились слухи о возможном уходе из команды Сергея Семака. Якобы у главного тренера возник конфликт с руководством клуба – гендиректором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибальтой. Весь интернет забурлил, а «скандал» в стане чемпионов России начал обрастать подробностями и домыслами. Что, впрочем, обыденное дело в таких случаях. Далее питерским пришлось опровергать еще один «инсайд» - об уходе полузащитника Магомеда Оздоева из-за возникшего недопонимания по вопросам контракта. Причина все та же – проблемы с руководством клуба.

Все это очень напоминало развязывание информационной войны и подозрительным образом совпало по времени с новостями о подписании главным противником «Зенита» - «Спартаком» - трехлетнего контракта с Александром Кокориным, которого хотел видеть в своем составе Семак. На фоне налаживающихся дел в стане москвичей питерский дом на радость спартаковскому владельцу Леониду Федуну предстал пылающим от разногласий зданием.

«Зенит» незамедлительно отреагировал на акт информационной агрессии. Семак выложил на своей странице в соцсетях совместное фото с Рибальтой, где они стоят в обнимку. Мол, все у нас в отношениях окей. А клуб в официальном твиттере разместил мем об инсайдерах с горящим домом и мальчиком, который, качаясь на качелях, спокойно наблюдает за пожаром со стороны. Вероятно, намекая на то, что его все это не касается. Хотя мем, на мой взгляд, подобран неудачно. При должном воображении можно интерпретировать это и так, что кто-то раскачивает лодку.

Хавьер Рибальта и Сергей Семак

КТО КОГО ЗАКАЗАЛ?

Тем не менее, как мы знаем, дыма без огня не бывает. Информация об обострившихся в «Зените» проблемах, возможно, и была приукрашена прессой, но появилась наверняка не на пустом месте. Предстоит разобраться, кому она может быть выгодна. Кто-то заинтересован раскачать зенитовскую лодку накануне старта нового сезона или же все произошедшее не более чем стечение обстоятельств?

На первый взгляд, ответ лежит на поверхности. Конечно, потирают руки от нескладухи в питерском хозяйстве обиженные на них красно-белые ребята. Могли они стать инициаторами «заказухи»? Могли. Косвенно подтверждает эту версию тот факт, что основными инсайдерами «черного» зенитовского четверга были журналисты, более чем благосклонно относящиеся к «Спартаку».

«Зенит» некрасиво повел себя в отношении «народной» команды, когда Медведев допустил неадекватную шутку в ее адрес, за что впоследствии был оштрафован РФС. Могли ли боссы «Спартака», затаив обиду, стать инициаторами подобной информатаки? Почему нет? В Европе это обычное дело. Такими штучками вовсю балуются, например, извечные соперники «Реал» и «Барселона». Это нормально, когда твой оппонент пытается взять верх не только на зеленом поле, но и подготовить победу в сражении всеми доступными методами. В том числе пытаясь внести раскол в коллектив противника, если он дает для этого повод.

А такой повод был. Семак неоднократно озвучивал свою позицию в отношении Кокорина. Тренеру игрок был нужен. Однако Медведев с Рибальтой футболиста не удержали. Не захотели или не смогли – ответ известен только узкому кругу людей. Нельзя исключать того, что зенитовские менеджеры были рады переподписать Кокорина, но не получили отмашки сверху. Известный агент Алексей Сафонов высказал по этому поводу мнение, что на самом верху в питерском клубе есть большая обида на игрока. Но похоже, что теперь к этому добавилась обида тренера на свой менеджмент.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Между тем Медведев на днях подчеркнул, что клуб ждет от команды успешного выступления в Лиге чемпионов и попадания в плей-офф турнира. Такие ожидания Семак считает завышенными, очевидно, полагая, что для выхода из группы ЛЧ-2020/21 клубу требуется серьезное усиление, которого нет. Судя по всему, в ближайшее время и не предвидится. Главный тренер с одной стороны стелет себе соломку на случай очередного провала в ЛЧ, как это было в прошлом сезоне (и получается, что тоже заинтересован в сливе информации о разногласиях в клубе?). Хотя позиции Семака сейчас достаточно прочны. А с другой – «Зенит» действительно пока никак не усилился, «поменяв» Бранислава Ивановича на Деяна Ловрена и потеряв Игоря Смольникова, Олега Шатова и Кокорина. Вопросы к менеджменту как ни крути напрашиваются.

В то же время Медведев недавно заявил о режиме экономии в предстоящем сезоне. А говорящая голова боссов «Зенита» комментатор Геннадий Орлов после появления новостей о конфликте в команде неожиданно сообщил, что в клубе нет денег на трансферы. «Из «Зенита» может уйти Себастьян Дриусси, и он это не скрывает. Говорит друзьям, что хочет уехать в США. Пока в команде восемь легионеров – это максимум. Если Дриусси продадут, то заработают деньги и могут кого-то приобрести. Знаю, сейчас у «Зенита» нет денег на приобретения, если только не уйдут Дриусси и Эмилиано Ригони», – рассказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

Времени для покупок у «Зенита» предостаточно, учитывая, что трансферное окно в связи с форс-мажорными обстоятельствами не закроется еще долго. Другое дело, что средства могут не появиться и через два-три месяца, а сезон стартует уже 7 августа матчем на Суперкубок России «Зенит» - «Локомотив». А там не за горами и Лига чемпионов. При этом у того же Семака не может не возникать вопросов, почему из клуба за бесплатно уходит не первый хороший игрок, трансфер которого мог бы прилично пополнить зенитовскую кассу.

В качестве свободных агентов команду с берегов Невы покинули Иванович, Кокорин и Смольников. Теоретически точно так же мог поступить и Дзюба. Не слишком ли расточительная политика по трансферам у чемпионов двух последних сезонов с учетом нехватки средств на новые трансферы?

АРШАВИН ЖДЕТ МЕСТО РИБАЛЬТЫ

Вся эта информация однозначно бьет по Медведеву с Рибальтой - вот они уж точно не были заинтересованы в появлении на свет всех подробностей клубных взаимоотношений, а потому неудивительна информация о том, что Рибальта уже составил список возможных кандидатов на замену Семаку. Из выгодоприобретателей от скандальных вестей всплывает также фигура Андрея Аршавина, которого в недалеком будущем прочат на пост спортивного директора клуба. То есть на место Рибальты, контракт которого рассчитан до лета 2021 года.

Аршавина любит куратор клуба Алексей Миллер. А сам бывший лидер «Зенита» и сборной России в последнее время оброс неплохими медиаконтактами, сотрудничая с «Матч ТВ». Подозревать автора покера в ворота «Ливерпуля» в сливе новостей о нездоровой обстановке в клубном руководстве неправильно и неуместно. За него, если что, это могли сделать и другие люди. Однако факт остается фактом: наряду с Семаком, «Спартаком» и его обожателями всплывшие на поверхность разногласия на руку еще и Аршавину, приближая его к посту спортивного директора. Даже если все произошедшее было лишь стечением обстоятельств. И на самом деле никто никого не хотел обижать.