Андрей Червиченко: Как бы «Спартаку» не пришлось носить передачки Кокорину

- А тут еще новый суд прошел по апелляциям адвокатов Кокорина и Павла Мамаева на приговор, по которому оба отсидели почти год в изоляторе и колонии... - Да, я читал. Там прокурор заявил, что будет настаивать на отмене этого приговора и назначении нового наказания. И как бы кто-то с большим административным ресурсом, кто хотел видеть Кокорина совсем в другом клубе, а не в «Спартаке», не обиделся на Сашу за отказ подписать контракт. Тогда неизвестно, в какую сторону еще суд повернется...

- То есть, «Спартака» нужно в первую очередь укреплять оборону всето того, чтобы брать еще одного игрока в нападение, где и так перебор? - Конечно. Судите сами: Зелимхан Бакаев, Эсекиэль Понсе, Джордан Ларссон, Александр Соболев - все это основные игроки. Но если Кокорину дают такие деньги, а речь идет о 10 миллионах евро на три года, значит, он точно играть будет. Куда тогда девать прогрессирующего Бакаева? А что делать с Понсе или Ларссоном? Кто-то из них потеряет место на поле. И все это тоже дорогостоящие футболисты.

- Подписание «Спартаком» Кокорина вызывает у меня следующую ассоциацию: человек вышел зимой на улицу в шлепанцах, шортах и дубленке, но для того, чтобы утеплиться, вместо валенок покупает... еще одну дубленку, - начал образно Червиченко. - У «Спартака» огромные пробелы на всем правом фланге. Это особенно бросалось в глаза во время полуфинала Кубка с «Зенитом». Я был на стадионе и сидел достаточно высоко, чтобы все увидеть. Выпадает у команды Николай Рассказов - весь правый фланг провисает. Да и слева один Айртон , тоже все на тоненького. А возьмите центр обороны. Когда на поле Самюэль Жиго и Георгий Джикия , все более-менее нормально. Но стоит одному выпасть...

- То есть, суд может, пересмотрев дело, определить более строгое наказание Кокорину и Мамаеву?

- Ничего исключать нельзя. Как бы «Спартаку» не пришлось носить передачки своему новому форварду. Но, надеюсь, до этого все же не дойдет.

- В «Спартаке» может образоваться связка форвардов по типу зенитовской? Многие уже сравнивают дуэт Александра Соболева и Кокорина с Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном. Рассуждают так: «столб» Соболев будет бороться за верховые мячи, сбрасывать в свободные зоны, чтобы туда врывался быстрый Кокорин.

- Ну, насчет быстрого - это вы погорячились. Как говорится, молодая была не молода... Кокорину уже почти тридцать, быстрым его назвать точно нельзя. Да, свои десять голов он, скорее всего, забьет, но все же «Спартак» - не его команда.

Это типично для нынешнего руководства красно-белых - провернуть какую-то громкую и дорогую сделку вместо того, чтобы укреплять слабые места. А в связку к Соболеву, возможно, лучше подходит быстрый Бакаев. Да, из-за молодости он часто пока не реализует моменты. Но все приложится. Если б передо мной стоял выбор, на кого из двух делать ставку - Бакаева или Кокорина, я бы предпочел первого.

«ЗЕНИТ» - ЧЕМПИОН? НЕ УВЕРЕН»

- Другие трансферные новости. В ЦСКА может вернуться Родриго Бекао. Что скажете?

- Хороший защитник, очень помог в свое время. И сейчас пришелся бы ко двору - когда в обороне армейцев остались совсем молодые ребята. Вот про Адольфо Гайча, которого ЦСКА уже взял, сказать нечего. Впрочем, как показывает жизнь, армейцы редко ошибаются с трансферами из Южной Америки. Не удивлюсь, если в следующем сезоне они включатся в борьбу за чемпионство.

- Даже при наличии «Зенита», который вроде бы вне конкуренции?

- Я такого никогда не говорил. По мне, «Зенит» довольно тяжеловат, и обстановка в команде сейчас не совсем та, что нужно. Посмотрите, как голам радуется «Спартак», и как питерцы - там ощущение не праздника, а рутины. С таким подходом «Зениту» золото точно не гарантировано. А если еще Азмун уйдет... Найти иранцу равносильную замену непросто.

Есть еще «Локомотив», у которого очень приличный состав. Правда, не могу ничего внятного сказать по поводу тренера Марко Николича. Да и «Краснодар», если избавится от болезни провинциализма, когда на самом финише команда вдруг начинает валиться и терять важные очки, тоже способен бороться за первое место. Такой же претендент на титул, как и «Зенит».