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Сергей Кирьяков: Не думаю, что футболисты «Химок» поднимут бунт против Гунько
01 августа 18:00
автор: Юлия Григорьевская

Сергей Кирьяков: Не думаю, что футболисты «Химок» поднимут бунт против Гунько

Бывший форвард сборной России высказал «Советскому спорту» свое мнение о происходящем в подмосковном клубе, игроки которого обратились с открытым письмом к губернатору Андрею Воробьеву.

– Игроки «Химок» возмущены увольнением с поста главного тренера команды Сергея Юрана и просят губернатора Мособласти вмешаться в ситуацию. Как считаете, это письмо может сыграть какую-то роль?
Все зависит от губернатора. От того, какую позицию он займет, насколько он готов прислушиваться к мнению футболистов. Допускаю, что ему это все может быть совершенно неинтересно.

В 1993 году вы, как, кстати, и Юран, подписали знаменитое «письмо 14», в котором, среди прочего, футболисты сборной России требовали вернуть на место главного тренера Анатолия Бышовца. Тем не менее, на ЧМ-1994 команду все равно повез Павел Садырин...
Все равно считаю, что то письмо сыграло свою роль. Но чуть позже. После этого к футболистам сборной стали более внимательно относиться. Многие из наших требований, в конце концов, были выполнены. Руководство федерации изменило свой подход к сборной, который на тот момент мы посчитали неприемлемым. Свое возмущение ситуацией мы и выразили в письме.

Считаете, игроки в принципе имеют право высказывать свое мнение о тренерских перестановках?
Конечно. У нас ведь демократия, свободная страна. Правда, здесь все очень тонко. Итоговое решение все равно не за игроками, а за начальством.

Если Юрана не вернут, команду в РПЛ будет тренировать Дмитрий Гунько. Команда не развалится?
Да вряд ли. У каждого футболиста своя история, своя ситуация. Кто-то доволен, кто-то не доволен. Это нормально. Вряд ли будут какие-то бойкоты. Допускаю, что при Гунько кто-то потеряет место в составе. Но ведь это было бы неизбежно и без всяких писем. В «Химки» придут новые футболисты.

Спартаковцы?
Видимо, да. Юран же именно о роли «Спартака» в своем увольнении говорил.

Игроки «Химок» написали губернатору Воробьеву коллективное письмо в поддержку уволенного Юрана

Сергей Кирьяков

Юран обвинил в своем уходе генерального директора красно-белых Шамиля Газизова. Верите в такое?
Спросите что-нибудь полегче. Я-то откуда знаю? (Смеется.) Юран – взрослый человек и понимает, что должен отвечать за свои слова.

– Но вы для себя как объясняете его отставку?
– Трудно сказать. Это такая конфликтная ситуация, когда не знаешь, что тут правда, а чего, может, и не было. У каждого свой взгляд. А вообще, в российском футболе все может произойти. Ничему не удивляешься.

– И заявлениям Юрана о том, что место «Химок» в РПЛ могли продать, вы тоже не удивлялись?
– Нет. Это же российский чемпионат. Допускаю любые подковерные игры. Однако, повторюсь, сам я точной информацией не владею.

– Как относитесь к тому, что «Химки», по сути, становятся фарм-клубом «Спартака»?
Никак. Сделано и сделано. Для «Спартака» это, конечно, удобно.

– Но многим не нравится, когда игрокам, уходящим в аренду, запрещают бесплатно играть против команд, которым они принадлежат. «Краснодар» уже выступил с инициативой отменить подобные ограничения.
Это должно быть решением всех клубов. Понятно, что это играет на руку одним и создает проблемы другим.

– Что думаете о Гунько как о тренере?
Я его давно не видел. На какое-то время он пропал. Сейчас опять появился. Видите, какие перестановки. Вчера ты тренируешь клуб второй лиги, а сегодня команду премьер-лиги. Все происходит очень быстро, и ничему удивляться не приходится.

– Каково будет Гунько работать на «живом месте»?
Сейчас таких стереотипов ни у кого нет. Подобное происходит сплошь и рядом, и никто об этом не рассуждает. Примут ли Гунько игроки? Не думаю, что кто-то поднимет бунт. Вряд ли. Письма письмами, а надо отрабатывать контракты.

Руководителям «Химок» еще не поздно сбросить маски и снять команду с премьер-лиги. Это же их мечта

источник: «Советский спорт»
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