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Доменико Тедеско: Приятно тренировать русскую «Баварию» с 30 миллионами болельщиков по всей стране
03 августа 15:38
автор: Иван Сергеев

Доменико Тедеско: Приятно тренировать русскую «Баварию» с 30 миллионами болельщиков по всей стране

Главный тренер «Спартака» в интервью немецкому изданию Zeit поделился впечатлениями от работы в России.

О ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦАХ В «СПАРТАКЕ»
- Это было захватывающее приключение. Я пришел в команду, которая шла на двенадцатом месте, что создавало нервозность. К весне ситуация нормализовалась, но возникла новая проблема - перерыв из-за пандемии коронавируса. После возобновления сезона был неприятный отрезок. Однако наши молодые футболисты с честью вышли из положения. Мы завершили чемпионат седьмыми, в двух очках от зоны Лиги Европы. Были близки к тому, чтобы выйти в финал Кубка России, уступив 1:2 «Зениту». В целом я доволен. Не результатом, конечно, а в первую очередь прогрессом футболистов. «Спартак» движется в верном направлении.

О ПОДГОТОВКЕ К НОВОМУ СЕЗОНУ
- Конечно, она не могла получиться полноценной. Пара недель - это слишком мало. В такой ситуации не может идти речи о значительных изменениях в составе. И мы их не планируем. Наша основная задача - чтобы полученный молодежью опыт предыдущего сезона был успешно перенесен на следующий чемпионат.

ОБ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО
- Я уже могу произносить отдельные фразы. Но, конечно, предстоит большая работа, чтобы начать говорить свободно по-русски. К счастью, рядом со мной всегда есть переводчик. Он - лучший. Я могу десять минуть отвечать на вопрос, и он все запоминает.

О НАСЛЕДИИ ЧМ-2018 ДЛЯ РОССИИ
- Мне кажется, Россия в принципе достаточно футбольная страна. Поэтому мне сложно оценить, насколько популярность футбола выросла именно после чемпионата мира. Могу сказать, что на матчах «Спартака», пока это было разрешено, регулярно собирались полные трибуны. Играть при такой поддержке очень приятно.

О СТАТУСЕ «СПАРТАКА»
- Многие в Германии думают, что после «Шальке» я сделал шаг назад, уехав в менее сильный чемпионат, в клуб, у которого нет такой армии фанатов, как у клуба из Гельзенкирхена. На самом деле, все не так. «Спартак» для России - это примерно то же самое, что «Бавария» для Германии. У нас 30 миллионов болельщиков в России. Интерес к клубу колоссальный. Я счастлив, что мне предоставилась возможность поработать в таком клубе.

О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ИЗ БУНДЕСЛИГИ
- Если бы я хотел вернуться в немецкий чемпионат, то уже был бы там. Мне постоянно поступают предложения. Однако на данный момент я полностью сконцентрирован на «Спартаке» и связываю свое будущее с Москвой. Мне комфортно в России. И интересно решать задачи, которые ставит перед «Спартаком» руководство.

ОБ УХОДЕ ШЮРРЛЕ ИЗ ФУТБОЛА
- Когда мы решили не выкупать Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии», я не знал, что он планирует завершить карьеру. Не так часто футболисты уходят в 29 лет. Но из общения с ним я знал, что он доволен тем, чего уже достиг. Так что сенсацией эта новость для меня не стала. Рад, что тренировал такого игрока. У нас с Шюррле сохранились отличные отношения. Считаю, если футболист уже не имеет максимальную мотивацию, то честнее завершить карьеру, чем продолжать играть без желания, только ради денег.

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