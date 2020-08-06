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Шамиль Газизов: Когда детали наших переговоров с Кокориным вылезут наружу, это будет шок для всех
06 августа 01:19
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Спартак"

Шамиль Газизов: Когда детали наших переговоров с Кокориным вылезут наружу, это будет шок для всех

Генеральный директор «Спартака» стал гостем телевизионной программы «Футбол России».

О ПРИХОДЕ В «СПАРТАК»
- Это больше не ко мне вопрос, а к Леониду Арнольдовичу Федуну, потому что это был его выбор. Мне было сделано предложение. Я принял вызов. Так это могу назвать. Хочется доказать самому себе, что я готов руководить таким большим клубом.

О СВЯЗЯХ С «ХИМКАМИ» И «УФОЙ»
- Ни с одним из клубов РПЛ мы сепаратных переговоров не ведем. И все эти разговоры о том, что «Химки» или «Уфа» будут чуть ли не очки «Спартаку» раздавать, не имеют под собой никаких оснований. Люди, которые высказывают такие предположения, не уважают болельщиков этих команд.

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О КОНТРАКТЕ КОКОРИНА
- Любой трансфер – это риск. Давать гарантии, что Александр Кокорин проведет в «Спартаке» весь период, на который заключен контракт, невозможно. Ситуация порой меняется моментально. Могу сказать только, что когда я увидел, насколько он ментально уверен в себе, сомнения в необходимости Кокорина «Спартаку» сразу отпали. Кстати, в переговорах были нюансы, которые я не могу сейчас оглашать. Но когда-то они вылезут наружу – и для всех это будет шоком… И не верьте заявлениям, что Кокорин выбрал деньги. Это был не главный фактор его перехода в «Спартак».

ОБ УРУНОВЕ
- Уже 11 июля, когда я покидал «Уфу», сказал руководству клуба, что после окончания чемпионата хочу забрать Остона Урунова в «Спартак» за эти деньги. Была договоренность – и люди сдержали слово. Хотя «Уфе» потом поступали более выгодные предложения.

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О СЛЕДУЮЩИХ ТРАНСФЕРАХ
- Трансферный бюджет не исчерпан, и мы работаем над новыми приобретениями. Но дорогих покупок не будет. Сейчас в принципе выгодно брать новичков. Рынок на фоне пандемии упал. Игроки стоят дешевле, чем зимой. Надо этим пользоваться.

ОБ АРЕНДЕ
- «Спартак» может одолжить другим клубам пять-шесть человек. Такие планы у нас есть, изучаем самые разные варианты… Правда, я слышал об инициативе запретить в РПЛ отдавать в аренду более трех футболистов. Не понимаю, почему «Спартак» такое письмо не получил. Хотя его вроде бы уже подписали пять клубов и отправили в РФС. Что-то делается в обход нас?

О «ЗЕНИТЕ»
- Сейчас часто цитируют мою фразу о том, что «Спартак» бросает перчатку «Зениту». Но она произносилась на фоне определенных событий, поэтому, можно сказать, вырвана из контекста. Я хорошо знаю руководителей и тренеров «Зенита». Отношусь к питерскому клубу с уважением. И да, «Спартак» намерен бороться за чемпионство. Но это не перчатка «Зениту» - просто так мы сами формулируем свою философию.

О ВЛИЯНИИ СУПРУГИ ФЕДУНА ЗАРЕМЫ НА ПОЛИТИКУ «СПАРТАКА»
- Это семейная тема. Надо у Леонида Арнольдовича спрашивать. Только он может говорить о своей супруге. Никто больше в «Спартаке» эту тему не затрагивает. Я отвечаю за свой участок работы. И на те решения, которые входят в мою компетенцию, влияю только я сам.

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