Шамиль Газизов: Когда детали наших переговоров с Кокориным вылезут наружу, это будет шок для всех

О ПРИХОДЕ В «СПАРТАК»
- Это больше не ко мне вопрос, а к Леониду Арнольдовичу Федуну, потому что это был его выбор. Мне было сделано предложение. Я принял вызов. Так это могу назвать. Хочется доказать самому себе, что я готов руководить таким большим клубом.
О СВЯЗЯХ С «ХИМКАМИ» И «УФОЙ»
- Ни с одним из клубов РПЛ мы сепаратных переговоров не ведем. И все эти разговоры о том, что «Химки» или «Уфа» будут чуть ли не очки «Спартаку» раздавать, не имеют под собой никаких оснований. Люди, которые высказывают такие предположения, не уважают болельщиков этих команд.
РФС возьмет «подозрительные» отношения «Спартака» и «Химок» под контроль
О КОНТРАКТЕ КОКОРИНА
- Любой трансфер – это риск. Давать гарантии, что Александр Кокорин проведет в «Спартаке» весь период, на который заключен контракт, невозможно. Ситуация порой меняется моментально. Могу сказать только, что когда я увидел, насколько он ментально уверен в себе, сомнения в необходимости Кокорина «Спартаку» сразу отпали. Кстати, в переговорах были нюансы, которые я не могу сейчас оглашать. Но когда-то они вылезут наружу – и для всех это будет шоком… И не верьте заявлениям, что Кокорин выбрал деньги. Это был не главный фактор его перехода в «Спартак».
ОБ УРУНОВЕ
- Уже 11 июля, когда я покидал «Уфу», сказал руководству клуба, что после окончания чемпионата хочу забрать Остона Урунова в «Спартак» за эти деньги. Была договоренность – и люди сдержали слово. Хотя «Уфе» потом поступали более выгодные предложения.
Салам алейкум, Остон. С Уруновым Тедеско сможет крутить схему «Спартака» до бесконечности
О СЛЕДУЮЩИХ ТРАНСФЕРАХ
- Трансферный бюджет не исчерпан, и мы работаем над новыми приобретениями. Но дорогих покупок не будет. Сейчас в принципе выгодно брать новичков. Рынок на фоне пандемии упал. Игроки стоят дешевле, чем зимой. Надо этим пользоваться.
ОБ АРЕНДЕ
- «Спартак» может одолжить другим клубам пять-шесть человек. Такие планы у нас есть, изучаем самые разные варианты… Правда, я слышал об инициативе запретить в РПЛ отдавать в аренду более трех футболистов. Не понимаю, почему «Спартак» такое письмо не получил. Хотя его вроде бы уже подписали пять клубов и отправили в РФС. Что-то делается в обход нас?
О «ЗЕНИТЕ»
- Сейчас часто цитируют мою фразу о том, что «Спартак» бросает перчатку «Зениту». Но она произносилась на фоне определенных событий, поэтому, можно сказать, вырвана из контекста. Я хорошо знаю руководителей и тренеров «Зенита». Отношусь к питерскому клубу с уважением. И да, «Спартак» намерен бороться за чемпионство. Но это не перчатка «Зениту» - просто так мы сами формулируем свою философию.
О ВЛИЯНИИ СУПРУГИ ФЕДУНА ЗАРЕМЫ НА ПОЛИТИКУ «СПАРТАКА»
- Это семейная тема. Надо у Леонида Арнольдовича спрашивать. Только он может говорить о своей супруге. Никто больше в «Спартаке» эту тему не затрагивает. Я отвечаю за свой участок работы. И на те решения, которые входят в мою компетенцию, влияю только я сам.