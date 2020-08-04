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РФС возьмет «подозрительные» отношения «Спартака» и «Химок» под контроль
04 августа 20:36
автор: Иван Сергеев

РФС возьмет «подозрительные» отношения «Спартака» и «Химок» под контроль

По информации «Советского спорта», РФС намерен запросить в клубах информацию об их сотрудничестве, чтобы проверить, не нарушает ли столь тесное взаимодействие регламент РПЛ.

ЧТО ПОЗВОЛЕНО Ю-ПИТЕРУ…

Ранее «Советский спорт» сделал предположение, что «Химки» превращаются в некое подобие фарм-клуба «Спартака». То же самое, на наш взгляд, касается и взаимоотношений красно-белых с «Уфой». А значит, в сезоне-2020/21 может возникнуть конфликт интересов, ведущий к нарушению спортивного принципа.

Напомним, Сергей Юран, которого после триумфального для «Химок» сезона-2019/20 (второе место в ФНЛ, выход в финал Кубка) со скандалом сменил Дмитрий Гунько (бывший главный тренер спартаковской академии), открыто заявил, что клубу Леонида Федуна можно заранее вписывать 12 очков за четыре матча с химчанами и уфимцами в РПЛ-2020/21. Примерно то же самое в прошлом сезоне часто говорили о взаимодействии «Зенита» с «Оренбургом» и «Сочи»…

Со стороны появление у «Спартака» в РПЛ сразу двух фарм-клубов выглядит как своеобразный ответ Федуна «Зениту». Дескать, то, что позволено Ю-Питеру, должно быть позволено и «быку». Вернее - «гладиатору», ведь «бычий» бренд в России зарезервирован за «Краснодаром».

«ЗЕНИТ» ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ

Однако, как информируют наши источники в РФС, высшее руководство отечественного футбола во главе с президентом Александром Дюковым не видит никакой зависимости «Сочи» и «Оренбурга» от «Зенита». Логика такая: уральский клуб (покинувший, кстати, ряды РПЛ) управляется не «Газпромом», а его дочерним предприятием, которое, как было до этого с «Томью», ведет в отношении своего футбольного актива на 100 процентов автономную политику . Точно так же в РФС не допускают даже мысли о том, что владелец «Сочи» Борис Ротенберг может принимать решения под давлением из Питера.

Не вызывают никаких подозрений у РФС и связи «Спартака» с «Уфой». Сам факт передачи новым генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым своего пакета акций башкирского клуба родному брату не говорит о том, что он сохранил контроль над «Уфой». Регламентирующие нормы УЕФА не запрещают такой конфигурации. И с точки зрения РФС, о конфликте интересов можно было бы говорить только в случае, если бы Газизов занимал руководящие посты одновременно в двух командах. Однако из «Уфы» он ушел - значит, и проверять тут нечего.

ЮРАН НЕ БУДЕТ ЖАЛОВАТЬСЯ В УЕФА, НО…

А вот новая конфигурация «Спартак» - «Химки» РФС, по нашим данным, заинтересовала. Ведомство Дюкова не считает допустимым, чтобы назначения в химкинском клубе согласовывались в спартаковском офисе. И дело не ограничится беседой с Юраном, о которой сообщили многие СМИ. РФС планирует запросить в самих клубах всю информацию об их сотрудничестве для детального изучения. Если неприятные подозрения подтвердятся, будет проведено расследование, по итогам которого к обоим клубам могут применить санкции.

Добавим, что Юран сразу после увольнения из «Химок» заявил, что спортивные руководители Мособласти аргументировали свое решение расторгнуть с ним контракт поступившим сигналом из «Спартака». Сразу после этого было объявлено о назначении Гунько, вся тренерская карьера которого (с 2008 года) прошла в системе красно-белых. При этом состав «Химок», как ожидается, должна на правах аренды пополнить обширная группа футболистов, не проходящих в основу «Спартака».

Кстати, как рассказал нам известный футбольный агент Дмитрий Селюк, Юран передумал подавать жалобу в УЕФА на свое увольнение из «Химок». Они хорошо знакомы, потому что какое-то время Селюк представлял интересы Юрана… Однако проблему «фарм-клубов в РПЛ» это, согласитесь, не отменяет. И было бы здорово, если бы РФС четко разъяснил ситуацию после изучения всех деталей.

«Спартак» – «Зенит» – уже 12:6. Федун с Газизовым пошли в наступление на «Газпром»

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РФС возьмет «подозрительные» отношения «Спартака» и «Химок» под контроль
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