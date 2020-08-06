Газизов верит в чемпионство «Спартака», Гайч в ЦСКА на 5 лет, «МЮ» и «Интер» в четвертьфинале ЛЕ

ГЕНДИРА «СПАРТАКА» ЗАВОДЯТ РАЗГОВОРЫ О «ХИМКАХ»
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов вместе с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско провели пресс-конференцию перед стартом чемпионата России-2020/21. Газизов, в частности, рассказал, что команда в этом году будет бороться за титул. «Я это вижу и знаю. «Спартаку» должна помочь вся его большая история и все его болельщики. Если мы все вместе будем верить в эту идею, то мы достигнем титула. Также уверен в этом Доменико. Мы вступаем 9-го числа в новый чемпионат, задача — титул», - подчеркнул Газизов.
Желание показаться на публике уверенным в себе человеком - вполне объяснимо. Не понятно только, как за то короткое время, что Газизов работает в клубе, он не смог уяснить, что все его предшественники также были в курсе, что у «Спартака» долгая и славная история и самые требовательные и многочисленные болельщики. Однако это не помешало клубу за 19 последних лет 18 раз оставаться без титула.
Набивший уже шишек в «народной» команде Тедеско был более сдержан в прогнозах. «Понятно, что нельзя быть довольным результатом прошлого сезона. Для такого клуба нормально ставить высокие цели. Я сделаю все, чтобы достичь их», - осторожно заметил итальянский немец.
Газизов также сообщил, что вместе с тренерским штабом было принято решение по Ломовицкому, Тимофееву, Мелкадзе, Гулиеву — это игроки будут либо проданы, либо уйдут в аренду. Довольно эмоционально спартаковский гендир отреагировал на вопрос о том, что РФС негативно оценивают информацию о сотрудничестве «Спартака» с «Химками», о чем много писалось в СМИ, и намерено изучить этот вопрос. Напомним, что уволенный на днях из «Химок» главный тренер Сергей Юран обвинил в своей отставке руководство «Спартака», а также заявил, что подмосковный клуб отдаст в сезоне москвичам 6 очков из 6, как и предыдущий клуб Газизова - «Уфа».
«Я завожусь от того, что обижают клубы. Когда люди говорят о «Спартаке», «Уфе», «Химках», то обижают клубы, сотрудников этих клубов. Или кто-то хочет сказать, что мы нечестные, что я где-то с кем-то буду договариваться? Меня все знают как честного человека. Все знают, что «Спартак» честен перед своими болельщиками на 100%», - заявил Газизов.
«СПАРТАК» ПРЕДСТАВИЛ УРУНОВА, «ЛОКО» ПОПРОЩАЛСЯ С ФАРФАНОМ
Кроме того, «Спартак» вчера представил своего второго после Александра Кокорина летнего новичка – полузащитника сборной Узбекистана Остона Урунова, который переезжает в Москву из Уфы. 19-летний футболист приехал в Россию только полгода назад. Но этого времени хватило, чтобы «Уфа» получила по нему сразу несколько предложений, в том числе из-за границы. «Спартак» Остон выбрал во многом благодаря фигуре Газизова, о чем между строк говорят и в самой Башкирии.
ЦСКА договорился с аргентинским клубом «Сан-Лоренсо» о переходе форварда Адольфо Гайча. Красно-синие подписали контракт с нападающим на 5 лет. Ранее легионер успешно прошел медобследование. 21-летний игрок будет выступать в составе армейцев под номером 21, который оставался вакантным с тех пор, как Зоран Тошич сменил его на семерку в сезоне-2013/14. Любопытно, что в своем посте ЦСКА опубликовал фотографию игрока, сидящего на красно-синем танке.
Кроме того, армейцы отдали в аренду в волгоградский «Ротор» защитника Седрика Гогуа. Ивуарийский легионер перешел в ЦСКА летом 2019 года, но в РПЛ провел всего 4 матча, забив один гол. В Екатеринбург, также на правах аренды, отправится голкипер красно-синих Илья Помазун. Он будет выступать в «Урале» до окончания сезона-2020/21.
Еще один московский клуб – «Локомотив» объявил о расставании с Джефферсоном Фарфаном. Перуанский форвард покинул железнодорожников в связи с истечением срока контракта. При этом легионер признался, что хотел бы остаться в «Локо», в который перешел в январе 2017 года. Всего за московский клуб он провел 69 матчей, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач.
В ЛИГЕ ЕВРОПЫ ДАЛЬШЕ ИДУТ «ШАХТЕР», «МЮ», «ИНТЕР» И «КОПЕНГАГЕН»
«Шахтер» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы победил «Вольфсбург» - 3:0 и вышел в следующий раунд турнира. Команды заканчивали встречу вдесятером после удалений защитника донецкой команды Давида Хочолавы (67-я минута) и его коллеги из немецкого клуба Джона Энтони Брукса (70-я).
Отметим, что все три гола хозяева забили в самой концовке – с 89-й по 90+3 минуту. Матч проходил в Киеве, а первая встреча этих соперников состоялась еще до остановки большого спорта из-за коронавируса – в марте также выиграла украинская команда – 2:1.
В другой паре с тем же счетом 3:0 «Копенгаген» взял верх над турецким клубом «Истанбул Башакшехир». Первый матч – 0:1. В четвертьфинале Лиги Европы «Шахтер» сыграет с победителем пары «Айнтрахт» — «Базель», а датчане встретятся с «Манчестер Юнайтед», который вчера на стадионе «Олд Траффорд» выиграл у австрийского клуба ЛАСК – 2:1. Весной «МЮ» в гостях разгромил оппонента – 5:0.
«Интер» со счетом 2:0 победил «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Фельтинс Арена» в Германии. Напомним, что матчи «Хетафе» - «Интер» и «Рома» - «Севилья» проходят в формате одноматчевого противостояния. В следующей стадии миланская команда сыграет с победителем пары «Рейнджерс» — «Байер».
ГАНУС ЗАЯВИЛ О РЕЙДЕРСТВЕ
ВАДА выразило серьезную обеспокоенность рекомендацией наблюдательного совета РУСАДА уволить гендиректора организации Юрия Гануса. «После публикации учредителями конфиденциального аудиторского отчета о внутренних процессах организации ВАДА направило председателю наблюдательного совета РУСАДА Александру Ивлеву письмо, в котором выразило обеспокоенность по поводу возможного вмешательства в деятельность РУСАДА и попыталось выяснить, как и почему был проведен этот аудит. ВАДА получило ответ от г-на Ивлева 21 июля, но на вопросы агентства в нем не ответили, и наши опасения сохранились», - отмечается в заявлении на сайте Всемирного антидопингового агентства.
В среду наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос об увольнении Гануса. А сам он признался, что для него это абсолютно ожидаемое решение. «Все, что происходит – это то, с чем я боролся в 90-е годы. Это состав рейдерства чистой воды. Фабрикуются документы ради того, чтобы перехватить управление. Но это же не какие-то мелкие структуры – это высшие уровни российского спорта», - заявил Ганус.