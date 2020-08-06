ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Газизов верит в чемпионство «Спартака», Гайч в ЦСКА на 5 лет, «МЮ» и «Интер» в четвертьфинале ЛЕ
06 августа 07:35
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК "Спартак"

Газизов верит в чемпионство «Спартака», Гайч в ЦСКА на 5 лет, «МЮ» и «Интер» в четвертьфинале ЛЕ

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ГЕНДИРА «СПАРТАКА» ЗАВОДЯТ РАЗГОВОРЫ О «ХИМКАХ»

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов вместе с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско провели пресс-конференцию перед стартом чемпионата России-2020/21. Газизов, в частности, рассказал, что команда в этом году будет бороться за титул. «Я это вижу и знаю. «Спартаку» должна помочь вся его большая история и все его болельщики. Если мы все вместе будем верить в эту идею, то мы достигнем титула. Также уверен в этом Доменико. Мы вступаем 9-го числа в новый чемпионат, задача — титул», - подчеркнул Газизов.

Желание показаться на публике уверенным в себе человеком - вполне объяснимо. Не понятно только, как за то короткое время, что Газизов работает в клубе, он не смог уяснить, что все его предшественники также были в курсе, что у «Спартака» долгая и славная история и самые требовательные и многочисленные болельщики. Однако это не помешало клубу за 19 последних лет 18 раз оставаться без титула.

Набивший уже шишек в «народной» команде Тедеско был более сдержан в прогнозах. «Понятно, что нельзя быть довольным результатом прошлого сезона. Для такого клуба нормально ставить высокие цели. Я сделаю все, чтобы достичь их», - осторожно заметил итальянский немец.

Газизов также сообщил, что вместе с тренерским штабом было принято решение по Ломовицкому, Тимофееву, Мелкадзе, Гулиевуэто игроки будут либо проданы, либо уйдут в аренду. Довольно эмоционально спартаковский гендир отреагировал на вопрос о том, что РФС негативно оценивают информацию о сотрудничестве «Спартака» с «Химками», о чем много писалось в СМИ, и намерено изучить этот вопрос. Напомним, что уволенный на днях из «Химок» главный тренер Сергей Юран обвинил в своей отставке руководство «Спартака», а также заявил, что подмосковный клуб отдаст в сезоне москвичам 6 очков из 6, как и предыдущий клуб Газизова - «Уфа».

«Я завожусь от того, что обижают клубы. Когда люди говорят о «Спартаке», «Уфе», «Химках», то обижают клубы, сотрудников этих клубов. Или кто-то хочет сказать, что мы нечестные, что я где-то с кем-то буду договариваться? Меня все знают как честного человека. Все знают, что «Спартак» честен перед своими болельщиками на 100%», - заявил Газизов.

«СПАРТАК» ПРЕДСТАВИЛ УРУНОВА, «ЛОКО» ПОПРОЩАЛСЯ С ФАРФАНОМ

Кроме того, «Спартак» вчера представил своего второго после Александра Кокорина летнего новичка – полузащитника сборной Узбекистана Остона Урунова, который переезжает в Москву из Уфы. 19-летний футболист приехал в Россию только полгода назад. Но этого времени хватило, чтобы «Уфа» получила по нему сразу несколько предложений, в том числе из-за границы. «Спартак» Остон выбрал во многом благодаря фигуре Газизова, о чем между строк говорят и в самой Башкирии.

ЦСКА договорился с аргентинским клубом «Сан-Лоренсо» о переходе форварда Адольфо Гайча. Красно-синие подписали контракт с нападающим на 5 лет. Ранее легионер успешно прошел медобследование. 21-летний игрок будет выступать в составе армейцев под номером 21, который оставался вакантным с тех пор, как Зоран Тошич сменил его на семерку в сезоне-2013/14. Любопытно, что в своем посте ЦСКА опубликовал фотографию игрока, сидящего на красно-синем танке.

Кроме того, армейцы отдали в аренду в волгоградский «Ротор» защитника Седрика Гогуа. Ивуарийский легионер перешел в ЦСКА летом 2019 года, но в РПЛ провел всего 4 матча, забив один гол. В Екатеринбург, также на правах аренды, отправится голкипер красно-синих Илья Помазун. Он будет выступать в «Урале» до окончания сезона-2020/21.

Еще один московский клуб – «Локомотив» объявил о расставании с Джефферсоном Фарфаном. Перуанский форвард покинул железнодорожников в связи с истечением срока контракта. При этом легионер признался, что хотел бы остаться в «Локо», в который перешел в январе 2017 года. Всего за московский клуб он провел 69 матчей, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач.

В ЛИГЕ ЕВРОПЫ ДАЛЬШЕ ИДУТ «ШАХТЕР», «МЮ», «ИНТЕР» И «КОПЕНГАГЕН»

«Шахтер» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы победил «Вольфсбург» - 3:0 и вышел в следующий раунд турнира. Команды заканчивали встречу вдесятером после удалений защитника донецкой команды Давида Хочолавы (67-я минута) и его коллеги из немецкого клуба Джона Энтони Брукса (70-я).

Отметим, что все три гола хозяева забили в самой концовке – с 89-й по 90+3 минуту. Матч проходил в Киеве, а первая встреча этих соперников состоялась еще до остановки большого спорта из-за коронавируса – в марте также выиграла украинская команда – 2:1.

В другой паре с тем же счетом 3:0 «Копенгаген» взял верх над турецким клубом «Истанбул Башакшехир». Первый матч – 0:1. В четвертьфинале Лиги Европы «Шахтер» сыграет с победителем пары «Айнтрахт» — «Базель», а датчане встретятся с «Манчестер Юнайтед», который вчера на стадионе «Олд Траффорд» выиграл у австрийского клуба ЛАСК – 2:1. Весной «МЮ» в гостях разгромил оппонента – 5:0.

«Интер» со счетом 2:0 победил «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Фельтинс Арена» в Германии. Напомним, что матчи «Хетафе» - «Интер» и «Рома» - «Севилья» проходят в формате одноматчевого противостояния. В следующей стадии миланская команда сыграет с победителем пары «Рейнджерс» — «Байер».

ГАНУС ЗАЯВИЛ О РЕЙДЕРСТВЕ

ВАДА выразило серьезную обеспокоенность рекомендацией наблюдательного совета РУСАДА уволить гендиректора организации Юрия Гануса. «После публикации учредителями конфиденциального аудиторского отчета о внутренних процессах организации ВАДА направило председателю наблюдательного совета РУСАДА Александру Ивлеву письмо, в котором выразило обеспокоенность по поводу возможного вмешательства в деятельность РУСАДА и попыталось выяснить, как и почему был проведен этот аудит. ВАДА получило ответ от г-на Ивлева 21 июля, но на вопросы агентства в нем не ответили, и наши опасения сохранились», - отмечается в заявлении на сайте Всемирного антидопингового агентства.

В среду наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос об увольнении Гануса. А сам он признался, что для него это абсолютно ожидаемое решение. «Все, что происходит – это то, с чем я боролся в 90-е годы. Это состав рейдерства чистой воды. Фабрикуются документы ради того, чтобы перехватить управление. Но это же не какие-то мелкие структуры – это высшие уровни российского спорта», - заявил Ганус.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Samsung анонсировала складной смартфон Galaxy Z Fold2В аэропорту Петербурга экстренно сел пассажирский лайнер с трещиной в стеклеЗвуки и стуки при повороте руля причины и, что с этим делатьХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФ20 доказательств того, что бикини можно носить с любой фигуройКрасотка, которая развела Пелагею с Телегиным
Газизов верит в чемпионство «Спартака», Гайч в ЦСКА на 5 лет, «МЮ» и «Интер» в четвертьфинале ЛЕ
Газизов верит в чемпионство «Спартака», Гайч в ЦСКА на 5 лет, «МЮ» и «Интер» в четвертьфинале ЛЕ
В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
06.08.2020 07:35
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Шамиль Газизов: Когда детали наших переговоров с Кокориным вылезут наружу, это будет шок для всех
Шамиль Газизов: Когда детали наших переговоров с Кокориным вылезут наружу, это будет шок для всех
Генеральный директор «Спартака» стал гостем телевизионной программы «Футбол России».
06.08.2020 01:19
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Суперфинал Лиги Европы «Интер» – «МЮ» стал ближе. Как и отставка Конте (видео)
Суперфинал Лиги Европы «Интер» – «МЮ» стал ближе. Как и отставка Конте (видео)
Первыми четвертьфиналистами ЛЕ-2019/20 стали «МЮ», «Копенгаген», «Шахтер» и «Интер», причем миланцы прошли «Хетафе» лишь благодаря невероятному везению.
06.08.2020 00:32
Футбол
автор: Артем Зибрак
Салам алейкум, Остон. С Уруновым Тедеско сможет крутить схему «Спартака» до бесконечности
Салам алейкум, Остон. С Уруновым Тедеско сможет крутить схему «Спартака» до бесконечности
«Спартак» представил своего второго после Александра Кокорина летнего новичка – полузащитника сборной Узбекистана Остона Урунова, который переезжает в Москву из Уфы.
05.08.2020 20:28
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Краснодар» болеет за «МЮ», а «Лацио» – против «Ромы». Футбольные еврокубки, наконец, возвращаются
«Краснодар» болеет за «МЮ», а «Лацио» – против «Ромы». Футбольные еврокубки, наконец, возвращаются
Главное, что надо знать о решающей стадии плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов, которая пройдет с 5 по 23 августа – преимущетвенно в Германии и Португалии.
05.08.2020 11:33
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Кокорин никогда не заменит Азмуна даже наполовину
Дмитрий Селюк: Кокорин никогда не заменит Азмуна даже наполовину
Известный футбольный агент прокомментировал «Советскому спорту» самые горячие трансферные новости РПЛ.
05.08.2020 10:22
Футбол
автор: Юрий Волохов
Звезды на выданье. Не только Глушаков ищет работу накануне нового футбольного сезона
Звезды на выданье. Не только Глушаков ищет работу накануне нового футбольного сезона
«Советский спорт» рассказывает об известных футболистах, которые за несколько дней до старта чемпионата-2020/21 по-прежнему не определились со своим будущим в РПЛ.
05.08.2020 08:59
Футбол
автор: Артем Зибрак
РФС возьмет «подозрительные» отношения «Спартака» и «Химок» под контроль
РФС возьмет «подозрительные» отношения «Спартака» и «Химок» под контроль
РФС намерен запросить в клубах информацию об их сотрудничестве, чтобы проверить, не нарушает ли столь тесное взаимодействие регламент РПЛ.
04.08.2020 20:30
Футбол
автор: Иван Сергеев
Владимир Федотов: Не вижу в переходе Кокорина в «Спартак» ничего предосудительного
Владимир Федотов: Не вижу в переходе Кокорина в «Спартак» ничего предосудительного
Главный тренер «Сочи» поделился с «Советским спортом» ожиданиями от нового сезона, который его команда откроет 9 августа матчем против «Спартака».
04.08.2020 17:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Уход Кокорина в «Спартак» – грубый стратегический просчет «Зенита». Если не купить Миранчука
Уход Кокорина в «Спартак» – грубый стратегический просчет «Зенита». Если не купить Миранчука
Новый лимит на легионеров сулит чемпионам России серьезные кадровые трудности, которые мог бы решить Кокорин с его универсализмом и российским паспортом.
04.08.2020 08:30
Футбол
автор: Артем Зибрак
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика