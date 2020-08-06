Газизов верит в чемпионство «Спартака», Гайч в ЦСКА на 5 лет, «МЮ» и «Интер» в четвертьфинале ЛЕ

ГЕНДИРА «СПАРТАКА» ЗАВОДЯТ РАЗГОВОРЫ О «ХИМКАХ»

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов вместе с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско провели пресс-конференцию перед стартом чемпионата России-2020/21. Газизов, в частности, рассказал, что команда в этом году будет бороться за титул. «Я это вижу и знаю. «Спартаку» должна помочь вся его большая история и все его болельщики. Если мы все вместе будем верить в эту идею, то мы достигнем титула. Также уверен в этом Доменико. Мы вступаем 9-го числа в новый чемпионат, задача — титул», - подчеркнул Газизов.

Желание показаться на публике уверенным в себе человеком - вполне объяснимо. Не понятно только, как за то короткое время, что Газизов работает в клубе, он не смог уяснить, что все его предшественники также были в курсе, что у «Спартака» долгая и славная история и самые требовательные и многочисленные болельщики. Однако это не помешало клубу за 19 последних лет 18 раз оставаться без титула.

Набивший уже шишек в «народной» команде Тедеско был более сдержан в прогнозах. «Понятно, что нельзя быть довольным результатом прошлого сезона. Для такого клуба нормально ставить высокие цели. Я сделаю все, чтобы достичь их», - осторожно заметил итальянский немец.

Газизов также сообщил, что вместе с тренерским штабом было принято решение по Ломовицкому, Тимофееву, Мелкадзе, Гулиеву — это игроки будут либо проданы, либо уйдут в аренду. Довольно эмоционально спартаковский гендир отреагировал на вопрос о том, что РФС негативно оценивают информацию о сотрудничестве «Спартака» с «Химками», о чем много писалось в СМИ, и намерено изучить этот вопрос. Напомним, что уволенный на днях из «Химок» главный тренер Сергей Юран обвинил в своей отставке руководство «Спартака», а также заявил, что подмосковный клуб отдаст в сезоне москвичам 6 очков из 6, как и предыдущий клуб Газизова - «Уфа».

«Я завожусь от того, что обижают клубы. Когда люди говорят о «Спартаке», «Уфе», «Химках», то обижают клубы, сотрудников этих клубов. Или кто-то хочет сказать, что мы нечестные, что я где-то с кем-то буду договариваться? Меня все знают как честного человека. Все знают, что «Спартак» честен перед своими болельщиками на 100%», - заявил Газизов.